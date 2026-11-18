Les déclarations d’ouverture au dialogue ne suffisent pas à établir une négociation entre Baabda et le Hezbollah. Hassan Fadlallah défend la discussion tout en maintenant sa position sur la résistance. Alain Aoun avait auparavant décrit une disponibilité présidentielle, sans annoncer de rencontre acceptée. L’enjeu porte désormais sur l’objet des échanges, le mandat des interlocuteurs et les décisions attendues. Le recours commun à Taëf ne signifie pas encore une lecture commune de ses dispositions sur l’État, l’armée et les armes.

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Le dialogue avec le Hezbollah se heurte moins à l’absence de déclarations d’ouverture qu’au contenu que chaque interlocuteur veut lui donner. Le 15 novembre, Hassan Fadlallah a affirmé la disponibilité de son parti à discuter avec ses adversaires politiques. Il a simultanément défendu le maintien de la « résistance » comme instrument de protection du Liban. Ces deux messages ne constituent donc pas une acceptation du désarmement.

Une ouverture assortie d’une ligne politique

Le député du bloc de la Fidélité à la résistance s’exprimait à Ghaziyeh, lors d’une commémoration organisée pour les morts d’Aïtaroun. Il a annoncé vouloir répondre positivement aux gestes de rapprochement et coopérer avec ceux qui recherchent la stabilité intérieure, même en cas de désaccord politique.

Fadlallah place cependant cette démarche dans un cadre précis : l’accord de Taëf, la Constitution et les lois libanaises. Il invoque la libération des territoires occupés pour défendre la légitimité de la résistance. Cette lecture est celle du député. Elle ne vaut ni décision judiciaire ni accord de l’ensemble des institutions sur le statut des armes du Hezbollah.

Dans la même intervention, il a lié les perspectives de son parti au contexte régional et aux positions iraniennes. Il n’a annoncé ni délégation désignée pour une rencontre avec la présidence, ni date, ni ordre du jour accepté. La déclaration renseigne sur une disposition politique et sur ses limites, pas sur le lancement d’une négociation.

La porte de Baabda et la question du mandat

Le 10 novembre, à sa sortie d’un entretien avec Joseph Aoun, le député Alain Aoun avait affirmé que la porte du président restait ouverte au Hezbollah. Cette présentation venait du parlementaire : elle ne constituait pas une invitation formelle acceptée par le parti. Alain Aoun distinguait les discussions bilatérales d’une table collective de dialogue dont les conditions n’étaient, selon le récit qu’il rapportait, pas encore réunies.

Le rapprochement de ces prises de position montre un espace possible pour des échanges, mais pas un processus commun déjà défini. Accepter de parler ne précise pas ce qui sera négocié, qui engagera chaque camp et quelle institution prendra les décisions. C’est à ce niveau que se mesure la différence entre un signal de détente et un mécanisme politique opérationnel.

Taëf ne se réduit pas à une seule disposition

L’accord de 1989 articule plusieurs objectifs. Il prévoit la dissolution des milices libanaises et non libanaises ainsi que la remise de leurs armes à l’État. Il organise également le renforcement des forces armées et l’extension de la souveraineté publique.

Sa partie consacrée à la fin de l’occupation israélienne associe la libération du territoire, le rétablissement de l’autorité de l’État et le déploiement de l’armée dans la zone frontalière. Invoquer ce texte exige donc de considérer ensemble ses dispositions, plutôt que d’en isoler un passage pour présumer un accord sur les armes.

Pour qu’un dialogue débouche sur une décision, il faudra distinguer trois étapes : la rencontre elle-même, la définition de son objet et les modalités d’exécution d’un éventuel compromis. Les déclarations des 10 et 15 novembre concernent surtout la première. Elles ne permettent pas, à elles seules, d’annoncer un rapprochement conclu entre Baabda et le Hezbollah.

Illustration institutionnelle d’archives : le Grand Sérail à Beyrouth, le 12 août 2017. Photo Pjposullivan1, CC BY-SA 2.0. Cette image ne représente pas les rencontres évoquées.

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