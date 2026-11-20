Anthropic attend 104,8 milliards de dollars nets de son introduction au Nasdaq et d’un placement privé distinct. Le prospectus définitif déposé auprès de la SEC distingue les sommes revenant à l’entreprise, l’option des banques et les 4,3 milliards de retenues fiscales estimées sur certaines rémunérations en actions attribuées sous condition.

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Le prospectus définitif déposé auprès de la SEC estime à 104,8 milliards de dollars le produit net qu’Anthropic recevrait de deux opérations : l’émission publique d’actions nouvelles et un placement privé de 26 milliards. Le document indique aussi une sortie estimée à 4,3 milliards de dollars pour des retenues fiscales liées aux actions attribuées sous condition. Ces montants, distincts du cours au Nasdaq, permettent de suivre l’argent qui entrerait dans la société et l’un des paiements qu’elle prévoit déjà.

Environ 78,8 milliards nets issus de l’offre publique

Le montant brut affiché pour l’introduction, 81,34 milliards de dollars, mesure l’ensemble des actions de classe A proposées à 83 dollars. Il comprend 79,38 milliards bruts d’actions nouvelles émises par Anthropic et 1,96 milliard de titres cédés par des actionnaires existants. Le produit de ces cessions ne revient pas à la société.

Le prospectus retranche les commissions de placement sur les actions de classe A et les frais estimés à la charge d’Anthropic. En soustrayant les 26 milliards du placement privé du montant net combiné publié, on obtient un ordre de grandeur de 78,8 milliards pour l’offre publique seule, hors option des banques. Ce chiffre est une estimation tirée du rapprochement des montants, et non un encaissement confirmé.

Le placement privé repose sur des actions de classe N au même prix unitaire. Le prospectus prévoit notamment 10 milliards chacun pour Google et Nvidia et 2,5 milliards pour AMD. La souscription de Google mobilise une partie d’un engagement déjà conclu : il ne faut pas ajouter ce montant une deuxième fois aux financements prévus. L’option des banques porte sur 147 millions de titres supplémentaires. Si elle est exercée intégralement, le prospectus estime le produit net combiné à environ 117 milliards de dollars.

Des retenues fiscales chiffrées, pas de budget détaillé

Anthropic prévoit de consacrer environ 4,3 milliards de dollars à des retenues fiscales à reverser lors du règlement de certaines unités d’actions attribuées sous condition, ou RSU. L’entreprise fonde ce calcul sur le prix de l’action à l’introduction et un taux de retenue supposé. Ce paiement prévu n’est ni une commission bancaire ni compris dans la déduction des frais qui mène aux 104,8 milliards nets.

Pour le reste, le document cite les besoins courants de l’entreprise, les dépenses d’exploitation, les investissements en capacité de calcul et en infrastructures et le recrutement. Il envisage aussi des acquisitions ou prises de participation, sans engagement significatif en ce sens à la date du prospectus. Aucun montant précis n’est affecté à chacune de ces dépenses.

La cotation a commencé le 19 novembre. Le règlement de l’offre était annoncé pour le 20 novembre sous réserve des conditions habituelles, et le placement privé doit suivre la réalisation de l’offre publique. Le premier cours et les échanges de la veille ne confirment ni ces règlements ni l’exercice de l’option bancaire.

Archive : studio de télévision du Nasdaq MarketSite à New York, août 2006. Luis Villa del Campo / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photo entière redimensionnée, habillage Libnanews. Cette image ne montre pas l’introduction d’Anthropic.

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