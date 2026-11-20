La coalition dirigée par l’Arabie saoudite dit avoir intercepté vendredi des drones et un missile qu’elle attribue aux Houthis. Ses déclarations ne donnent pas de bilan humain. Elles décrivent une nouvelle séquence, distincte des dommages enregistrés jeudi sur un immeuble du quartier financier de Riyad, selon la Protection civile saoudienne.

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La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé vendredi 20 novembre de nouvelles interceptions de drones et d’un missile qu’elle attribue aux Houthis. Ces annonces sont distinctes de l’incident qui a endommagé un immeuble de Riyad jeudi. Les communiqués de vendredi ne donnent pas de bilan humain.

Dans deux déclarations diffusées par l’agence officielle saoudienne, le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, affirme que des drones ont été interceptés et détruits dans la région de Riyad et dans le sud du royaume. Il fait état, dans un autre communiqué, de l’interception d’un missile dirigé vers le sud. Dans les deux cas, l’attribution des tirs aux Houthis vient de la coalition, qui soutient le gouvernement yéménite reconnu internationalement.

Ces annonces documentent ce que les autorités disent avoir intercepté. Elles ne constituent pas un relevé exhaustif des tirs de vendredi et ne permettent pas d’établir indépendamment leurs cibles ni l’ampleur d’éventuels dommages. Aucune revendication houthie identifiable n’a été retrouvée pour ces deux épisodes précis au moment de la publication.

À Riyad, le bilan de jeudi reste distinct

Les nouveaux communiqués ne décrivent pas les dégâts signalés la veille dans le quartier financier de Riyad. Sur cet épisode du jeudi 19 novembre, la Protection civile saoudienne fait état de dommages matériels sur un immeuble et indique n’avoir recensé aucun blessé. Ce bilan est celui des autorités saoudiennes pour cet immeuble jeudi. Il ne vaut pas pour les interceptions annoncées vendredi, que les communiqués ne relient pas à ces dégâts.

Le Bahreïn et le gouvernement yéménite ont condamné vendredi l’attaque signalée contre le quartier financier et exprimé leur soutien à Riyad. Le ministère bahreïnien des Affaires étrangères a demandé au Conseil de sécurité de prendre des mesures contre la répétition des attaques. Ces prises de position concernent l’incident de la veille. Elles ne confirment pas indépendamment le déroulement des nouvelles interceptions.

Un risque régional déjà signalé par l’ONU

Le Conseil de sécurité avait déjà condamné en septembre des attaques contre l’Arabie saoudite et mis en garde contre une extension du conflit au-delà du Yémen. Ce rappel éclaire le contexte régional, mais il ne s’agit ni d’une réaction de l’ONU à l’épisode de vendredi ni d’une vérification des annonces de la coalition. Pour établir les conséquences de ces nouveaux tirs, il manque encore un bilan civil distinct de celui communiqué jeudi à Riyad.

Vue de Riyad en février 2018, photographie d’archives ; elle ne montre pas les événements des 19 et 20 novembre 2026. B.alotaby, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Image redimensionnée pour la couverture.

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