Un smartphone peut enregistrer une toux, mais le résultat d’un algorithme ne remplace pas un diagnostic médical. Une étude chinoise de mars 2026 évalue Cough Search auprès de patients de quatre hôpitaux. Elle montre l’importance de distinguer les malades repérés des alertes réellement confirmées. Les conditions d’enregistrement, les sons rejetés et les effectifs limités de certains groupes comptent aussi. Ce décryptage explique ces indicateurs et rappelle la place de la spirométrie avant toute utilisation du résultat dans un parcours de soins.

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Une étude chinoise de mars 2026 évalue Cough Search pour repérer la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, à partir de toux enregistrées sur smartphone. Le test externe concerne 722 personnes dans quatre hôpitaux de Shanghai.

Cough Search : ce que signifie un résultat positif

Parmi 105 participants atteints de BPCO, le modèle en repère 97 et en manque huit. Parmi 617 autres, il classe correctement 528 personnes, mais produit 89 faux positifs. La sensibilité atteint 92,4 % et la spécificité 85,6 %. Parmi les 186 résultats positifs, 52,2 % correspondent réellement à une BPCO.

La sensibilité répond à une question : parmi les malades, combien le test détecte-t-il ? La valeur prédictive positive en pose une autre : parmi les personnes alertées, combien sont malades ? Confondre ces deux indicateurs donnerait une impression trompeuse de certitude. Un dispositif peut manquer peu de malades tout en orientant vers un examen complémentaire beaucoup de personnes finalement indemnes.

Les performances concernent des adultes d’au moins 40 ans, enregistrés selon un protocole encadré. Le contrôle qualité a écarté 90 des 812 participants admissibles. Au stade le plus léger, le modèle détecte 11 cas sur 13, un effectif trop faible pour conclure largement. La généralisation hors de Shanghai reste à vérifier.

Une mesure du souffle reste nécessaire

L’initiative internationale GOLD conserve la spirométrie dans le diagnostic de BPCO. Cet examen mesure le souffle lors d’une expiration forcée. Le critère d’obstruction repose sur le rapport entre le volume expiré pendant la première seconde et la capacité vitale forcée, après administration d’un bronchodilatateur. Le seuil retenu est inférieur à 0,7.

Une classification sonore ne mesure pas directement ces volumes. Elle ne doit donc pas être confondue avec l’examen respiratoire, ni avec l’ensemble de l’évaluation médicale. Le résultat d’un outil de repérage sert à orienter un parcours de soins ; il n’autorise pas, à lui seul, une personne à se déclarer malade ou à modifier son traitement.

Du résultat expérimental à l’usage quotidien

Une revue systématique de 2026 portant sur 89 études consacrées aux sons de toux souligne les limites générales du domaine. Seules 11,2 % comportaient une validation externe. Mais sa recherche s’arrête en juin 2025 : ce chiffre ne constitue pas une évaluation particulière de Cough Search, publié ensuite. Il rappelle pourquoi les résultats obtenus ailleurs que dans les données d’apprentissage comptent autant.

Le registre de l’essai NCT06082791 décrit une étude observationnelle prospective de diagnostic auxiliaire, pas un essai démontrant une amélioration des soins. Sa fiche, dont la dernière mise à jour déclarée remonte à octobre 2023, ne contient pas de résultats déposés. Elle ne permet donc pas de vérifier les performances publiées en 2026 indépendamment de l’article scientifique.

Le passage à un usage courant exige encore de savoir comment les alertes seront confirmées, comment les enregistrements inutilisables seront traités et qui accompagnera les personnes orientées. Un chiffre de sensibilité, même élevé, ne répond pas à ces questions d’organisation et de sécurité.

Photographie d’illustration d’archives (2017) : un smartphone. Cette image ne montre ni Cough Search ni un participant à l’étude. Jonas Svidras / Pexels.

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