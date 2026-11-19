Anthropic fixe le prix de son introduction à 83 dollars et augmente son offre à 980 millions d’actions. Le montant brut atteint 81,34 milliards de dollars, dont une partie revient aux actionnaires cédants. La cotation au Nasdaq est prévue le 19 novembre, avant une clôture attendue le lendemain, sous conditions.

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Anthropic fixe son IPO à 83 dollars par action. Le créateur de Claude a annoncé ce prix le 18 novembre 2026, au-dessus de la fourchette initiale de 70 à 78 dollars. L’offre porte désormais sur 980 millions de titres, soit 81,34 milliards de dollars bruts. Le début des échanges au Nasdaq est prévu le 19 novembre, sous le symbole ANT.

Anthropic fixe son IPO au-dessus de la fourchette

Le prix retenu dépasse de 6,4 % le haut de la fourchette présentée aux investisseurs. Le nombre de titres proposés augmente aussi : il passe de 825 à 980 millions, soit une hausse de 18,8 %. Ces deux changements portent le montant brut de l’offre de 64,35 milliards, dans l’ancien scénario maximal, à 81,34 milliards de dollars. La différence atteint 16,99 milliards.

Le prix d’introduction n’est pas un cours d’ouverture. Il détermine le montant payé dans le cadre du placement initial. Les premières transactions sur le marché secondaire pourront se faire à un niveau différent. À ce stade, la société annonce un calendrier de cotation, pas le résultat d’une première séance.

Près de 79,38 milliards bruts pour l’entreprise

La répartition de l’offre distingue 956 351 354 actions vendues par Anthropic et 23 648 646 cédées par des actionnaires existants. À 83 dollars, ces deux blocs représentent respectivement environ 79,38 milliards et 1,96 milliard de dollars. Les montants précèdent les commissions et les frais. L’entreprise ne percevra pas le produit des cessions des actionnaires.

Les banques disposent en outre d’une option de trente jours portant sur 147 millions d’actions supplémentaires. À prix inchangé, son exercice intégral ajouterait 12,201 milliards de dollars à l’offre publique. Celle-ci atteindrait alors 93,541 milliards bruts. Il s’agit d’un scénario conditionnel, pas de fonds supplémentaires déjà acquis.

Le dépôt réglementaire du 18 novembre enregistre 178,25 millions de titres additionnels, dont 23,25 millions liés à l’augmentation de l’option bancaire. Ces chiffres décrivent l’extension du dossier antérieur, et non une seconde offre à additionner aux 980 millions de titres annoncés.

Un placement privé distinct et des dépenses élevées

Le prospectus préliminaire du 17 novembre prévoit séparément un placement privé de 26 milliards de dollars auprès de sept partenaires industriels, dont Google et Nvidia. Il doit intervenir après la réalisation de l’offre publique, sous conditions. Il ne fait pas partie des 81,34 milliards annoncés pour celle-ci.

Les comptes intermédiaires non audités éclairent les besoins financiers. Sur les neuf premiers mois de 2026, Anthropic déclare 33,242 milliards de dollars de chiffre d’affaires, contre 2,545 milliards un an auparavant. Le calcul informatique et les infrastructures représentent 18,808 milliards de dépenses. La perte d’exploitation recule de 5,224 à 1,260 milliard. Cette amélioration opérationnelle ne signifie pas que l’entreprise affiche un bénéfice net.

Le montant de l’offre ne mesure pas non plus la valeur totale d’Anthropic. Une capitalisation exige le nombre complet de titres retenus ; une valorisation entièrement diluée ajoute les instruments susceptibles de créer des actions. Ces périmètres ne sont pas interchangeables.

Anthropic prévoit la clôture de l’offre le 20 novembre, sous réserve des conditions habituelles. Le démarrage annoncé des échanges au Nasdaq Global Select Market, la veille, constitue donc une étape distincte du règlement de l’opération.

Photographie d’archive : Nasdaq MarketSite, New York, 19 septembre 2021. Ajay Suresh / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photo entière conservée, composition Libnanews. Cette image ne représente pas l’introduction d’Anthropic.

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