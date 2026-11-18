Joseph Aoun a reçu Nawaf Salam à Baabda le 18 novembre pour un point sur les résultats de sa visite au Qatar et les progrès du dossier électrique. Le Premier ministre a également souligné la nécessité de préserver le Liban des rivalités régionales et internationales. Le compte rendu de cette rencontre ne détaille ni accord énergétique signé, ni puissance supplémentaire disponible, ni calendrier de mise en service. Il décrit un point d’étape politique et non une livraison immédiate d’électricité.

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Joseph Aoun a reçu Nawaf Salam mercredi 18 novembre au matin, au palais de Baabda. Le Premier ministre a présenté au chef de l’État les résultats de sa visite au Qatar et les progrès du dossier électrique. Il a également appelé à préserver le Liban des rivalités régionales et internationales.

Ces éléments figurent dans le compte rendu repris par INN et concordent avec les informations publiées le même matin par MTV et Elnashra. Ils décrivent un point d’étape politique, et non l’annonce d’un accord énergétique signé.

Le dossier électrique après la visite au Qatar

Salam a fait état d’avancées dans les discussions, sans présenter dans ce compte rendu de puissance supplémentaire disponible, de prix de vente ou de date de mise en service. L’entretien ne permet donc pas d’annoncer une amélioration immédiate de l’alimentation électrique.

La distinction est importante : des échanges diplomatiques peuvent faire progresser un projet sans en arrêter toutes les conditions techniques et financières. Aucune de ces conditions n’est détaillée dans la déclaration rendue publique après la rencontre de Baabda.

Éviter de nouveaux affrontements

Le second volet de l’entretien concerne l’environnement régional. Salam estime nécessaire de protéger le pays des polarisations internationales et régionales et de ne pas l’engager dans de nouvelles aventures, en rappelant les coûts déjà supportés par le Liban.

Ce propos exprime une position politique du Premier ministre. Il ne s’accompagne pas, dans le texte consulté, de l’annonce d’un dispositif de sécurité ou d’un nouvel arrangement diplomatique. La rencontre associe ainsi le suivi du dossier énergétique à la recherche de stabilité, sans établir de lien contractuel entre les deux.

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