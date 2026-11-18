La presse du 18 novembre examine les scénarios après la FINUL, le monopole des armes et le conflit fiscal des banques. Les journaux abordent aussi les soins, les infrastructures, les archives et la création libanaise, en distinguant débats politiques, projets annoncés, procédures judiciaires et faits encore à vérifier sur place.

4

Lire l'article Stop

À la une : l’après-FINUL domine les scénarios diplomatiques

Dans son édition du 18 novembre 2026, Al Sharq Al Awsat place le monopole des armes et l’avenir de la présence internationale au Sud au centre de son dossier libanais. Le journal revient sur les entretiens de Mike Waltz avec Joseph Aoun, Nawaf Salam et Nabih Berri. Il décrit une séquence de consultations, et non la conclusion d’un nouveau dispositif de sécurité. Le désarmement du Hezbollah, le retrait israélien et les garanties internationales restent des dossiers liés, mais distincts.

Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 examine plusieurs références avancées dans les discussions. Il cite les résolutions internationales, l’armistice de 1949 et l’idée d’un cadre tripartite. Ses développements reposent en partie sur des sources anonymes. Ils exposent donc des pistes politiques, pas un accord publié. Le rôle prêté à la France consiste à chercher une formule acceptable. Aucune force nouvelle ne peut être présentée comme constituée à partir de ces seuls récits.

Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 insiste sur la position de Berri. Le président de la Chambre défend la résolution 1701 et un mandat des Nations unies pour toute force chargée de l’appliquer. Le journal rapporte aussi sa précision sur l’accord-cadre : selon Berri, Waltz ne lui a pas proposé de l’intégrer à cette résolution. Ce point importe, car il distingue les hypothèses qui circulent des propositions effectivement soumises aux responsables.

An Nahar, dans son édition internationale du 18 novembre 2026, replace ces débats dans la crise régionale. Les tensions autour d’Ormuz, les médiations et les rapports de force entre grandes puissances occupent une place importante. Le quotidien rapproche ainsi le dossier libanais des incertitudes du Golfe. Ce rapprochement est une lecture diplomatique. Il ne démontre pas qu’un règlement régional ou un calendrier de retrait au Liban soit déjà acquis.

Des nouvelles de bouclage à ne pas confondre avec la journée en cours

Plusieurs numéros datés du 18 novembre annoncent encore une visite du Premier ministre irakien à Beyrouth. Cette information a été dépassée par l’annonce de son report, diffusée la veille au soir. La visite ne doit donc pas être présentée comme réalisée. Le décalage montre la nécessité de distinguer la date imprimée du journal et le dernier état vérifié d’un événement.

La même précaution vaut pour les incidents militaires rapportés dans Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026. Les passages consacrés à Hula, Salouqi, Chaqra ou Qabrikha renvoient à la nuit de lundi à mardi et à mardi matin. Ils ne constituent pas un bilan du mercredi. L’absence de bilan dans une dépêche ne prouve pas non plus l’absence de victimes.

Politique locale : les armes, les services publics et les responsabilités

Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 expose des positions libanaises qui ne se recouvrent pas. Hassan Ezzeddine, député du Hezbollah, met en cause la politique du gouvernement et réclame dialogue et consensus. À l’inverse, les Kataëb demandent l’application des décisions sur le monopole des armes. Le journal rapporte également les prises de position de Fouad Makhzoumi et de Ghassan Hasbani sur le contrôle international. Ces déclarations ne forment pas un programme commun.

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 souligne la portée que les responsables américains donnent au désarmement. Le quotidien relie aussi l’autorité de l’État aux réformes et à l’investissement. Toutefois, une condition politique exprimée lors d’un entretien n’est pas une mesure déjà appliquée. Le texte décrit une pression diplomatique et les réponses libanaises. Il ne permet pas de dresser un inventaire nouveau des armes effectivement remises.

Ad Diyar du 18 novembre 2026 déplace une partie de l’attention vers Ogero. Son traitement de la visite parlementaire et des archives après l’incendie de Dekouané pose une question concrète : quels documents restent accessibles, et dans quelles conditions ? Les difficultés rapportées invitent à examiner la conservation des pièces et le contrôle administratif. Elles ne suffisent pas à établir une dissimulation volontaire.

Al Akhbar du 18 novembre 2026 publie, de son côté, une réponse de Salim Aoun sur les chambres de commerce à Zahlé. Le député conteste l’existence d’un accord sur des nominations ou sur des noms. Il défend un amendement de la loi, puis des élections. Sa réponse doit être distinguée du récit auquel elle réagit. Elle rend impropre toute présentation d’un compromis personnel comme un fait non contesté.

Citations et discours : des positions publiques, pas des décisions acquises

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 met en avant le message de Waltz en faveur d’un seul État et d’une seule armée. Le journal lui attribue une ligne ferme sur le Hezbollah. Cette prise de position éclaire la politique américaine. Elle ne remplace ni un texte international adopté ni un engagement libanais assorti d’échéances vérifiables.

Dans Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026, le rappel de la résolution 1701 par Berri répond à une autre préoccupation. Il s’agit de conserver un cadre onusien pour la présence internationale. Le journal rapporte cette position à l’occasion de ses échanges avec l’ambassadeur français Patrick Durel. Le compte rendu ne fournit pas, en revanche, une déclaration de Durel acceptant une force déterminée.

Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 rapporte aussi les propos de Michel Sleiman sur le déploiement de 2006. L’ancien président mobilise ce précédent pour lire les décisions actuelles. Cette comparaison appartient au débat politique. Elle ne signifie pas que les conditions militaires, les mandats ou les rapports de force soient identiques vingt ans plus tard.

Les analyses publiées dans Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 donnent une place importante aux textes et aux cadres envisagés. Leur intérêt tient aux divergences qu’elles révèlent. Mais les formulations de sources anonymes ne doivent pas devenir des engagements attribués aux institutions. Une position personnelle, une piste de négociation et une décision officielle restent trois niveaux distincts.

Al Joumhouria du 18 novembre 2026 publie un long entretien de Joseph Aoun accordé à la chaîne irakienne Dijla. Le président y propose de mettre les ports et les capacités de stockage libanais au service de la coopération avec l’Irak. Il évoque aussi le dossier de l’oléoduc. Ces propos exposent une volonté de discussion, pas un contrat exécuté. L’annonce de visite irakienne figurant dans cet entretien a, depuis son bouclage, été dépassée par le report.

Diplomatie : les mandats et les garanties restent à définir

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 évoque des consultations à New York sur la phase qui suivrait la FINUL. Les missions possibles d’une présence internationale y sont décrites : accompagner un retrait, vérifier un déploiement et surveiller la situation des armes. Le quotidien ne rapporte pas l’adoption d’une résolution créant cette force. Son article porte sur des discussions et des attentes.

Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 souligne la recherche d’une formule acceptable par les acteurs libanais et internationaux. Le journal fait apparaître plusieurs références juridiques. Leur coexistence ne doit pas masquer leurs différences. Un mécanisme de vérification, une mission de maintien de la paix et des patrouilles conjointes n’ont pas nécessairement le même mandat ni la même chaîne de commandement.

Dans Al Bina du 18 novembre 2026, la tournée de la porte-parole de la FINUL à Naqoura et Mansouri ramène ces discussions aux conditions de retour. Les destructions, les obstacles matériels et la sécurité des localités sont au premier plan. Une visite de terrain ne constitue toutefois pas un inventaire exhaustif des dommages. Elle ne garantit pas non plus un calendrier de retour pour chaque famille.

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 suit parallèlement les médiations d’Oman et du Pakistan auprès de l’Iran. Les contacts portent sur la désescalade et la navigation. Le journal décrit des propositions et des réponses encore attendues. Il ne présente pas une reprise effective de négociations comme un résultat établi. La présence de canaux diplomatiques ne vaut pas, à elle seule, accord de cessez-le-feu.

Politique internationale : conflits régionaux et accords encore en discussion

Al Quds Al Arabi et Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 consacrent une large place à Jurf al-Sakhr, en Irak. Le gouvernement accuse des acteurs de trafic de pétrole, tandis que Kataëb Hezbollah rejette les accusations et refuse le retrait demandé. Les deux journaux évoquent des médiations et des divisions politiques. Les arrangements prêtés aux protagonistes reposent en partie sur des sources anonymes. Aucun compromis définitif ne peut en être déduit.

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 rapporte également des versions concurrentes des incidents maritimes autour d’Ormuz. Les récits ne donnent pas toujours les mêmes navires, horaires ou identifiants. Leur addition produirait un bilan trompeur. Les revendications de frappe, les interceptions et les dommages confirmés doivent rester séparés, tout comme les déclarations sur la fermeture du détroit et les mouvements réellement observés.

Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 décrit la situation humanitaire à Gaza à l’approche de l’hiver. Le journal relaie les alertes sur le froid, les abris précaires et les zones exposées aux inondations. Il distingue ces risques des projets d’aide discutés à la conférence climatique. Une proposition concernant l’eau ou l’énergie solaire ne prouve pas que des équipements ont été livrés.

Sur la Syrie, Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 traite du rapprochement avec la Turquie et des infrastructures transfrontalières. Électricité, rail et commerce figurent dans les annonces. Il convient cependant de ne pas transformer une capacité de raccordement en quantité d’électricité effectivement reçue. De même, un objectif commercial ou une liaison ferroviaire évoquée ne constitue pas un service déjà opérationnel.

Des projets européens qui ne sont pas encore des transferts

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 revient sur les discussions de plusieurs États européens avec le Rwanda. Le journal décrit un projet de centres de retour et des négociations sur leurs modalités. Les conditions d’accueil, la responsabilité juridique et le financement demeurent au cœur du débat. Il ne s’agit pas d’une série de transferts déjà exécutés.

Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 traite aussi du rapprochement entre l’Union européenne et la Syrie. Son dossier associe discussions politiques, assistance et conditions relatives aux droits. Les montants cités doivent être replacés dans leur calendrier. Le rappel d’une enveloppe antérieure ne doit pas être présenté comme une nouvelle somme accordée le jour de la parution.

Économie : banques, énergie et valeur des actifs

Al Liwa du 18 novembre 2026 met en avant la contestation fiscale des banques. L’appel à une grève d’avertissement chaque mercredi renvoie au traitement des écarts de change et des provisions sur les obligations de l’État. Cette mobilisation exprime la position de l’Association des banques. Elle ne tranche pas le litige fiscal. Elle ne permet pas non plus de connaître, sans constat distinct, les services restés accessibles dans chaque établissement.

Al Akhbar du 18 novembre 2026 examine les avoirs extérieurs et l’effet de la valorisation de l’or. Le journal insiste sur l’écart entre les variations comptables et les mouvements de devises. C’est une distinction essentielle pour lire la balance des paiements. Une hausse de valeur d’un stock d’or n’équivaut pas à une entrée de dollars disponibles. Inversement, une variation d’actifs ne peut pas être qualifiée mécaniquement de fuite de capitaux.

An Nahar, dans son édition internationale du 18 novembre 2026, traite du corridor de transport entre l’Europe et l’Asie. Le dossier met l’accent sur les ports, les douanes et le rail. Son intérêt réside dans les obstacles qui restent à lever entre les investissements annoncés et le service rendu. Un corridor ne fonctionne pas grâce aux seules voies ferrées : délais administratifs, transbordements et coordination comptent aussi.

Al Sharq Al Awsat et Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 rapportent la reprise annoncée de l’axe pétrolier Kirkouk–Ceyhan. Ils distinguent un niveau initial et un objectif plus élevé. L’objectif n’est pas un débit déjà mesuré. Cette route est, en outre, différente du projet évoqué vers le Liban. Sa réouverture ne démontre donc ni la réalisation d’un oléoduc vers Tripoli ni une hausse équivalente des exportations totales irakiennes.

Des ressources nationales aux services disponibles

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 décrit les tensions sur le gaz de cuisson en Libye. Le dossier met en relation l’arrivée des navires, le stockage et la distribution. Il rappelle qu’un pays producteur de gaz peut connaître des difficultés d’approvisionnement en bouteilles. Les ressources nationales et la disponibilité quotidienne d’un produit ménager ne mesurent pas la même chose.

Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 s’intéresse à la régularisation de l’orpaillage en Égypte. Le journal expose les projets d’organisation des petits producteurs et les objections locales. Il donne aussi la place à une proposition de coopératives. Ces débats ne prouvent pas qu’une société a été juridiquement constituée, que tous les permis ont été délivrés ou que les modalités d’attribution sont définitives.

Justice : distinguer procédure, accusation et jugement

Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 revient sur le dossier des explosifs de Dahr el-Baïdar. Le journal rapporte le rejet d’exceptions procédurales, l’absence de cinq prévenus et l’annonce d’un appel. Il indique aussi le report d’un interrogatoire. Ces étapes ne constituent pas une condamnation sur le fond. Les divergences entre les récits sur certains détails imposent de conserver cette portée limitée.

Al Akhbar du 18 novembre 2026 consacre un dossier aux carrières de Koura. Il rapporte une conférence et les critiques formulées sur le zonage et l’application de décisions judiciaires. Le sujet pose des questions de contrôle administratif et de protection de l’environnement. Toutefois, les accusations exprimées lors d’une conférence ne doivent pas être transformées en constat judiciaire définitif contre les acteurs concernés.

Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 relaie une décision concernant la protection de Palestiniens dans la vallée du Jourdain. L’affaire porte sur l’accès aux terres et les obligations des autorités. Un ordre judiciaire de protection n’atteste pas, à lui seul, son exécution sur le terrain. Il ne doit pas être présenté comme une condamnation pénale si ce n’est pas la nature de la procédure rapportée.

Les numéros d’Al Akhbar et d’Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 donnent des lectures opposées de dossiers judiciaires à Bahreïn. L’un met en avant les critiques des défenseurs des droits, l’autre la réponse des autorités. Cette divergence exige de distinguer les accusations officielles, les positions des avocats et les décisions des tribunaux. La répétition d’une allégation ne remplace pas l’accès au dossier judiciaire.

Société : le coût des soins et les limites des protections

Al Sharq du 18 novembre 2026 rapporte neuf décisions de la Caisse nationale de sécurité sociale prises les 3, 10 et 13 novembre. Elles accordent au total 20,255 milliards de livres d’avances à neuf bureaux, notamment Choueifat, Jbeil, Tyr, Amioun, Tebnine, Halba, Tripoli, Jezzine et Jounieh. Le journal présente ces crédits comme un moyen de répondre aux demandes de prestations. Ce sont des avances aux bureaux, pas une nouvelle allocation individuelle versée à chaque assuré.

Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 consacre un reportage aux pompiers de Beyrouth et à leur couverture hospitalière. Un agent décrit des dépenses ou des avances restant à sa charge. Une réponse municipale, également anonyme, évoque les conventions hospitalières et les règles de participation. Le dossier met ainsi en regard les droits annoncés et les frais effectivement ressentis par les agents. Il ne permet pas de généraliser un témoignage à tous les membres du corps.

Al Sharq du 18 novembre 2026 revient sur les droits des travailleurs agricoles à Baalbeck-Hermel. Le traitement porte sur les salaires, la protection sociale, les femmes et les enfants. Ces constats locaux ne doivent pas devenir des proportions nationales sans méthode statistique. Ils donnent, en revanche, des questions précises sur l’accès aux droits, la sécurité du travail et les recours disponibles.

Le compte rendu d’Al Sharq du 18 novembre 2026 détaille trois axes de la rencontre agricole. Le premier concerne les conditions de travail et les protections. Le deuxième porte sur les écarts entre femmes et hommes. Le troisième aborde le travail des enfants et l’accès à l’école. L’Observatoire des droits des travailleurs, WeWorld et Mada ont organisé cet échange. La présence de représentants professionnels et locaux donne au dossier une dimension concrète, sans tenir lieu d’enquête représentative de toute l’agriculture libanaise.

Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 examine les services de l’hôpital de l’UNRWA à Qalqilya. Le reportage décrit des réductions d’activité et une menace sur son avenir. Il ne présente pas la disparition de toute offre de soins comme un fait acquis. Les difficultés de cet établissement ne permettent pas non plus de déduire une fermeture des services de l’agence au Liban.

An Nahar, dans son édition internationale du 18 novembre 2026, traite de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse en Tunisie. Le reportage juxtapose droit formel, disponibilité des médicaments et expériences de patientes. Les témoignages illustrent des obstacles, mais ne mesurent pas leur fréquence dans toute la population. Les données du secteur public ne couvrent pas nécessairement les actes pratiqués dans le privé.

Nida Al Watan du 18 novembre 2026 suit, à Chebaa, une famille rassemblée autour de la préparation de la qawarma. Le récit relie transmission culinaire, diaspora et attachement au village. Il laisse aussi apparaître les coûts et les inquiétudes sécuritaires. Cette tradition ne doit pas être transformée en conseil sanitaire de conservation. Le reportage raconte une pratique familiale, pas un protocole alimentaire validé.

Culture : création, mémoire et archives libanaises

Al Akhbar du 18 novembre 2026 consacre ses pages culturelles aux rencontres chorégraphiques de Beyrouth. Le journal décrit une programmation réunissant des artistes de plusieurs pays et des démarches différentes. Le corps, le déplacement et la mémoire y occupent une place centrale. Il ne s’agit pas d’un simple agenda : les œuvres sont présentées comme des moyens de travailler les expériences sociales et politiques.

Les deux éditions d’An Nahar du 18 novembre 2026 publient un entretien autour de la suite de Liste de Mariage. Tarek Soueid, Randa Alam et Mai Abi Raad y abordent le passage d’un format bref au cinéma. Le dossier porte sur l’écriture, la production et le public. Les indications de sortie et les affiches doivent cependant être distinguées : une date figurant sur un ancien visuel ne confirme pas le calendrier du nouveau film.

An Nahar, dans son édition nationale du 18 novembre 2026, traite également des archives de Sleiman Frangieh et du centre Phoenix de l’USEK. L’enjeu est la préservation d’un fonds et les possibilités de consultation. Le transfert annoncé ne permet pas de présumer que tous les documents sont immédiatement ouverts au public. Les restrictions, le classement et les modalités d’accès restent des informations nécessaires pour les chercheurs.

Ad Diyar du 18 novembre 2026 aborde les archives du Yacht Club de Beyrouth. Les documents liés aux compétitions anciennes donnent une autre entrée dans la mémoire du pays. Le journal évoque aussi un projet de rapprochement avec Cascais. Présentation d’archives, conservation et jumelage constituent pourtant des démarches différentes. Aucune ne doit être annoncée comme achevée sans confirmation propre.

Un agenda culturel à distinguer des comptes rendus

Al Akhbar du 18 novembre 2026 annonce plusieurs rendez-vous de fin de mois. Le théâtre Tournesol figure dans son agenda du 22 novembre avec un spectacle porté par des personnes blessées pendant la guerre. Le journal mentionne également Mike Massy au Monnot du 26 au 28 novembre. Ces informations sont des annonces de programmation, non des comptes rendus de représentations déjà tenues. Les conditions d’accès et les éventuelles modifications doivent être vérifiées auprès des salles.

Al Quds Al Arabi du 18 novembre 2026 rend compte du festival de cinéma Al-Kafaât, organisé du 11 au 13 novembre. Le journal annonce vingt courts métrages sélectionnés parmi 382 candidatures. Il attribue notamment un prix de photographie au film de Pia Eid et deux distinctions au film étudiant de Dory Nehme. Cette date est celle d’un événement terminé, pas d’un rendez-vous encore à venir. Le palmarès donne matière à parler de formation et de création, sans supposer le contenu des films qui n’ont pas été visionnés.

Sport : les installations libanaises au cœur du débat

Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 distingue deux projets souvent rapprochés dans le débat public. Le terrain FIFA Arena inauguré à Shemlan n’est pas le grand stade fédéral évoqué par ailleurs. Le premier est un équipement précis. Le second reste lié à des études, à un financement et à un choix d’implantation qui ne peuvent pas être tenus pour acquis.

Le même dossier d’Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 compare cette ambition à l’état des enceintes publiques. La Cité sportive, Saïda et Tripoli apparaissent dans la discussion. Le journal rappelle les questions de propriété et d’entretien. Les anciennes estimations de remise en état qu’il cite ne sont pas des devis actualisés pour 2026.

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 propose, de son côté, une rétrospective sur les critères du prix du joueur asiatique de l’année. Il évoque le poids des compétitions, les règles de présence et les contestations anciennes. Ces débats ne préjugent pas du lauréat de l’édition en cours. Les coefficients historiques ne doivent pas être repris comme un barème actuel sans confirmation.

Technologie : entre résultats expérimentaux et promesses d’usage

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 présente un textile expérimental conçu à partir de chitosane. Le dossier décrit des essais de refroidissement et des propriétés antibactériennes. La différence de température obtenue sur un modèle chauffé ne correspond pas à une baisse équivalente de la température corporelle. Les questions de lavage, de durabilité, de coût et de tolérance restent distinctes des performances observées en laboratoire.

Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 rapporte une expérience sur la prise de décision de corbeaux. Les oiseaux accomplissent une tâche précise, avec observation de leur activité neuronale. La rapidité mesurée dans ce cadre ne permet pas de les déclarer généralement plus intelligents ou toujours plus rapides que les humains. L’intérêt scientifique tient au protocole et aux comparaisons, non à un classement absolu des espèces.

Al Quds Al Arabi et Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 reprennent une enquête sur le traitement de photographies de Palestiniens par des services de reconnaissance faciale. Ils rapportent des documents et des sources anonymes, ainsi que les réponses des acteurs concernés. Un nombre de photographies n’est pas un nombre de personnes uniques. Un seuil technique de confiance ne constitue pas davantage un taux de précision constaté sur le terrain.

Al Sharq Al Awsat du 18 novembre 2026 présente enfin un projet de pendentif utilisant l’intelligence artificielle pour aider la mémoire. Les fonctions décrites restent celles d’un prototype et d’une proposition d’usage. Elles ne prouvent pas une efficacité clinique contre la démence. La protection des enregistrements, le consentement des personnes et la validation indépendante restent des enjeux centraux.

Personnalités : le travail artistique plutôt que les rumeurs

Les entretiens publiés par An Nahar du 18 novembre 2026 autour de Liste de Mariage permettent d’aborder des personnalités libanaises à travers leur travail. Le passage au long métrage pose des questions de rythme, de construction des personnages et de relation au public. Leurs réponses éclairent une démarche de création. Elles ne justifient pas d’inventer un calendrier commercial ni une réception critique du film.

Al Araby Al Jadeed du 18 novembre 2026 publie aussi un entretien avec le cinéaste palestinien Muayad Alayan. Il y défend une liberté narrative qui ne réduise pas les personnages aux figures attendues du héros ou de la victime. Le propos relève de son expérience et de sa conception du cinéma. Il ne doit pas être transformé en jugement uniforme sur l’ensemble des œuvres palestiniennes.

Couverture : Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives de François el Bacha / Libnanews, tous droits réservés. Date de prise de vue non établie. Habillage éditorial distinct de la photographie, sans lien avec un événement photographié ce 18 novembre.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews