Au Liban, la grève bancaire annoncée et le désarmement restent au premier plan. Le Koweït dénonce des attaques iraniennes ; ADNOC signale un disparu et onze blessés à Ormuz. Les contacts diplomatiques continuent, tandis qu’Amazon annonce de nouveaux investissements et que la NASA prépare la fin de Terra.

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Mercredi 18 novembre 2026, édition de 12 h à Beyrouth. La contestation fiscale des banques reste au premier plan au Liban, où Joseph Aoun réaffirme sa ligne sur le désarmement et les négociations. Dans le Golfe, la matinée apporte une revendication iranienne contre une base au Koweït et un bilan humain communiqué par ADNOC après l’attaque d’un navire. Les contacts diplomatiques se poursuivent, sans accord nouveau annoncé. Voici les faits à retenir, les positions des acteurs et les points qui restent à établir.

Liban : l’appel à la grève bancaire demeure, son ampleur reste à mesurer

Le dernier communiqué disponible de l’Association des banques du Liban reste celui du 16 novembre, annonçant une grève d’avertissement ce mercredi 18 novembre, puis chaque mercredi des semaines suivantes. Aucune suspension n’a été identifiée lors de la préparation de cette édition. Cela ne permet pas, à lui seul, de certifier la fermeture de toutes les agences ni l’indisponibilité des distributeurs ou des virements. Les clients doivent vérifier les services accessibles auprès de leur établissement avant de se déplacer.

Le différend concerne notamment le traitement fiscal des écarts de change et des provisions sur les euro-obligations de l’État. Les banques contestent une imposition qu’elles estiment fondée sur des gains comptables non réalisés et demandent des corrections fiscales ou législatives. Il s’agit de leur argumentation dans un litige, non d’une interprétation définitivement tranchée. Le conseil d’administration de l’association conserve la faculté de suspendre, d’annuler ou de durcir le mouvement.

Aoun : désarmer par le dialogue, négocier sans calendrier de retrait garanti

Dans son entretien diffusé le 17 novembre, le président Joseph Aoun a appelé le Hezbollah à remettre ses armes à l’État, tout en excluant de faire d’un affrontement intérieur une option. Il présente les échanges directs et indirects avec le mouvement comme le moyen de rechercher une issue pacifique. Cette position présidentielle ne constitue ni l’annonce d’un accord de désarmement ni la confirmation de sa mise en œuvre.

Sur le volet extérieur, le chef de l’État défend la poursuite des négociations et envisage de nouveaux rounds après la formation du gouvernement israélien. Il refuse qu’Israël contrôle lui-même le désarmement au Liban et propose de recourir à une équipe onusienne, éventuellement arabe ou européenne. Aucune composition ni mission nouvelle n’est arrêtée par cette déclaration. Le président reconnaît aussi l’absence de calendrier fixé pour le retrait israélien. La reconstruction, le retour des déplacés et la libération des détenus figurent parmi les objectifs qu’il réaffirme.

Institutions : des commissions convoquées, pas encore des décisions acquises

Le calendrier parlementaire de ce mercredi prévoit notamment la commission des Finances à 10 h 30 pour examiner les crédits de plusieurs organismes dans le projet de budget 2027. À la même heure, la commission des Affaires étrangères est convoquée sur les relations libano-syriennes, en présence du vice-président du Conseil. Ces convocations ne prouvent pas que les réunions ont abouti ni qu’un texte a été adopté.

La commission des Technologies de l’information, en revanche, a été reportée au jeudi 19 novembre à 11 h. L’avis du 16 novembre remplace une ancienne convocation encore visible sur la même page. Pour suivre l’activité institutionnelle, il faut donc distinguer l’ordre du jour annoncé, la tenue effective d’une séance et ses conclusions : aucun résultat non confirmé n’est présenté ici comme un vote.

Golfe : Téhéran revendique une attaque au Koweït

Le tableau s’est précisé depuis les premières alertes nocturnes : l’armée iranienne affirme avoir visé des installations militaires américaines sur la base d’Ali al-Salem, au Koweït. Les forces koweïtiennes ont annoncé l’engagement de leurs défenses contre des drones hostiles. Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a condamné ce mercredi des attaques iraniennes répétées et dénoncé une menace pour la souveraineté du pays et la stabilité régionale.

La revendication iranienne désigne des cibles ; elle ne démontre pas que les équipements annoncés ont été atteints ou détruits. Les éléments consultés ne permettent pas d’établir un bilan humain et matériel indépendant pour cette attaque. À Bahreïn, les autorités ont également annoncé des interceptions. Ces épisodes sont distincts : leurs lieux, leurs horaires et leurs éventuels bilans ne doivent pas être additionnés ou confondus.

Ormuz : un marin porté disparu, onze blessés selon ADNOC

ADNOC Logistics & Services indique qu’un de ses navires a été attaqué pendant son passage dans le détroit d’Ormuz, dans la soirée du mardi 17 novembre. Le groupe fait état d’un membre d’équipage porté disparu et de recherches en cours avec les autorités compétentes. Onze personnes ont été blessées ; les autres membres d’équipage ont été évacués, et des soins sont dispensés selon les besoins.

Le communiqué consulté ne fournit pas le nom du navire et n’attribue pas l’attaque. Un disparu ne doit pas être comptabilisé parmi les morts sans confirmation. Ce bilan est celui de l’entreprise à ce stade, susceptible d’évoluer. Il donne une mesure concrète des risques subis par les équipages, au-delà des annonces militaires qui accompagnent la crise régionale.

Diplomatie : Oman maintient les contacts

Le sultan Haitham ben Tarek a eu ce mercredi un entretien téléphonique avec l’émir du Koweït, Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Selon le compte rendu omanais, les deux dirigeants ont évoqué les développements régionaux et souligné l’importance de poursuivre leur coordination en faveur de la sécurité du Golfe.

La veille, les ministres des Affaires étrangères omanais et iranien avaient discuté à Mascate des moyens de contenir les tensions et de protéger les couloirs maritimes. Ces échanges attestent que des canaux de discussion restent ouverts. Ils ne valent pas annonce d’un cessez-le-feu nouveau, ni garantie d’un retour à la normale pour la navigation.

Monde : énergie en Inde, fin prochaine des observations de Terra

Amazon a annoncé le 17 novembre un projet d’investissement supplémentaire de 7 milliards de dollars dans les renouvelables en Inde d’ici 2030, en plus de 4 milliards déjà contractualisés. Quatre projets éoliens et solaires totalisant 934 mégawatts font partie de cette enveloppe déjà engagée. Les distinguer évite de compter deux fois les mêmes annonces. Il s’agit de capacités et de dépenses projetées, pas d’une production nouvelle intégralement disponible aujourd’hui.

La NASA annonce de son côté que Terra cessera de recueillir des données scientifiques le 1er décembre. Lancé en décembre 1999, le satellite a documenté les changements des terres, des océans et de l’atmosphère bien au-delà de sa mission initiale de six ans. L’agence invoque le vieillissement des systèmes et la dérive de l’orbite. La mise hors service doit se poursuivre jusqu’en janvier 2027 ; les archives de données resteront gratuitement accessibles au public.

Couverture : le Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives dont la date de prise de vue n’est pas établie. Illustration institutionnelle, sans lien avec un événement photographié ce mercredi. © François el Bacha / Libnanews, tous droits réservés.

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