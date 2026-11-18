Le démarrage de Mina West ajoute une source de gaz domestique en Égypte. Son importance se mesure à la situation nationale : la production d’août 2026 reste nettement inférieure à celle observée un an et cinq ans auparavant, tandis que les importations occupent une place majeure dans l’approvisionnement. Le nouvel apport ne se confond pas avec un retour à l’équilibre. La montée en puissance du champ et l’évolution des autres gisements détermineront l’effet réel sur les volumes disponibles pour le réseau égyptien.

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Le gaz en Égypte reçoit un nouvel apport avec le démarrage de Mina West, annoncé le 15 novembre 2026 par Shell et son partenaire KUFPEC. Ce champ méditerranéen doit alimenter le marché intérieur. Il entre toutefois en service après plusieurs années de recul de la production nationale : un nouveau gisement améliore l’offre disponible, sans effacer à lui seul l’écart entre production et besoins.

Mina West rejoint les infrastructures existantes

Le projet se situe dans la concession North East El Amriya. Shell en détient 60 % et KUFPEC 40 %. Les partenaires annoncent une production attendue de 160 millions de pieds cubes standard par jour pour l’ensemble du champ. Ce volume prévisionnel n’est ni la seule part de Shell ni une moyenne de production déjà constatée sur plusieurs mois.

Un gazoduc de sept kilomètres raccorde Mina West aux installations de West Delta Deep Marine. Le gaz passe ensuite par les infrastructures de traitement de Burullus avant d’entrer dans le réseau égyptien. Le démarrage intervient trois ans après la découverte.

Le gaz en Égypte reste très en dessous de 2021

La série mensuelle JODI permet de mesurer le chemin à parcourir. En août 2026, la production égyptienne atteint 3,189 milliards de mètres cubes, contre 3,564 milliards en août 2025. La baisse calculée sur ces données est de 10,5 % en un an. En août 2021, la production s’établissait encore à 6,081 milliards de mètres cubes : le recul approche 47,6 % sur cinq ans.

Comparer le même mois limite l’effet du calendrier saisonnier. Cela ne signifie pas que toute l’année 2026 suivra exactement cette évolution, mais donne une mesure précise de l’affaiblissement de l’offre nationale.

Les chiffres décrivent aussi l’importance des apports extérieurs. Pour août 2026, JODI enregistre 1,969 milliard de mètres cubes d’importations sous forme de gaz naturel liquéfié et 1,051 milliard par gazoduc. Ensemble, ces deux flux représentent 3,020 milliards de mètres cubes, un volume presque équivalent à la production nationale du mois.

Un apport nouveau, pas encore un rééquilibrage

Le démarrage de Mina West répond donc à un enjeu immédiat : ajouter des volumes domestiques dans un système qui mobilise largement les importations. Chaque production supplémentaire peut contribuer à réduire le besoin d’approvisionnement extérieur, à demande et autres productions inchangées. Mais un champ ne compense pas nécessairement le déclin d’autres gisements.

Deux évolutions devront désormais être distinguées : la montée en puissance effective de Mina West et la trajectoire de l’ensemble de la production égyptienne. Une capacité annoncée constitue un objectif industriel ; les volumes livrés au réseau déterminent son effet réel. Le raccordement aux installations existantes rend ce nouveau gaz disponible pour le marché national, tandis que les statistiques mensuelles permettront d’en mesurer la contribution dans la durée.

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