Des personnes masquées, présentées comme libanaises, seraient présentes aux côtés de soldats israéliens aux barrages du Sud-Liban, selon un signalement attribué à Al-Mahatta. Une information similaire, évoquée par un journaliste sur place, a été communiquée à Libnanews. Les lieux, les dates, les identités et les fonctions restent à établir. Aucun élément ne démontre une nouvelle milice ni un lien avec l’ancienne Armée du Liban Sud. L’accent rapporté ne constitue pas une preuve de nationalité ou d’affiliation.

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Des personnes masquées, présentées comme libanaises, seraient présentes aux côtés de soldats israéliens à des barrages du Sud-Liban, selon un signalement attribué à Al-Mahatta. Une information similaire a été rapportée à Libnanews. Leur identité, leur rôle et leur éventuelle appartenance à une organisation restent inconnus.

Le récit attribué à Al-Mahatta décrit des individus présents auprès de soldats aux barrages israéliens contrôlant les entrées et les sorties de villages occupés du Sud-Liban. Selon ce récit, ils parleraient arabe avec un accent libanais. Il ne fournit toutefois aucun élément permettant d’établir leur identité.

Selon des sources de Libnanews, un récit similaire avait été rapporté quelques jours auparavant par un journaliste présent dans la région.

Au Sud-Liban, des identités et un rôle à établir

Le caractère libanais de l’accent relève, à ce stade, de l’appréciation rapportée par la source. Il ne suffit pas à établir une nationalité, un lieu de résidence ou une affiliation. La présence alléguée aux côtés de soldats ne permet pas davantage de déterminer une fonction : interprétation, assistance locale ou participation aux contrôles restent des possibilités non démontrées.

L’hypothèse d’une aide apportée aux forces israéliennes par des personnes vivant au Liban reste non confirmée. Une connaissance du terrain ne permettrait pas, à elle seule, de distinguer des habitants actuels d’anciens résidents.

La référence à l’ancienne Armée du Liban Sud

L’évocation d’une nouvelle « armée de Lahad » renvoie à l’Armée du Liban Sud (ALS), milice alliée d’Israël et commandée par Antoine Lahad. Financée et équipée par Israël, elle participait au contrôle de la zone occupée avant son effondrement lors du retrait israélien de mai 2000. Une partie de ses membres et de leurs familles avait alors gagné Israël.

Ce précédent historique n’établit aucun lien avec les personnes aujourd’hui évoquées. Aucun élément disponible ne démontre la présence d’anciens membres de l’ALS, ni celle d’une nouvelle milice.

Illustration : Ras Naqoura, photographie d’archives de la photothèque Libnanews, présente depuis 2019. Date de prise de vue non établie. Cette image ne montre pas les barrages ou les personnes évoqués dans l’article. © François el Bacha / Libnanews.

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