Près de Saïda, le sanctuaire d’Echmoun dispose de relevés numériques réalisés en janvier 2017. Photogrammétrie et scanner laser documentent les vestiges sans remplacer leur étude archéologique. Cette archive permet de comprendre les possibilités de la conservation numérique, ses limites et le rôle essentiel des professionnels locaux dans la transmission patrimoniale.

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Le sanctuaire d’Echmoun, près de Saïda, possède une archive en trois dimensions issue d’une campagne menée en janvier 2017. Ces relevés documentent un état du site. Ils ne remplacent ni ses pierres ni le travail des archéologues, mais donnent une autre manière d’étudier ce patrimoine phénicien.

À Echmoun, l’histoire se lit dans les murs de soutènement, les bassins et les constructions successives. Elle se conserve aussi sous forme de données. Le sanctuaire situé près de Saïda a fait l’objet de relevés numériques du 16 au 18 janvier 2017. Publiés en avril 2018 sur la plateforme Open Heritage 3D, ils restent identifiés par une référence documentaire stable. Il ne s’agit donc pas d’une découverte récente, mais d’un fonds consacré à un site libanais majeur.

Cette campagne a associé photographie terrestre, prises de vue aériennes et scanner laser. Deux ensembles sont répertoriés : 27,7 gigaoctets pour les relevés laser et 149,53 gigaoctets pour la photogrammétrie. Ces volumes ne mesurent pas à eux seuls la précision du relevé. Ils donnent cependant une idée du matériau conservé derrière les vues accessibles au public.

Echmoun, un sanctuaire construit autour de l’eau

Le temple était consacré au dieu guérisseur Echmoun, rapproché d’Asclépios dans la tradition grecque. Le choix de son emplacement tient notamment à la présence de l’eau. Bassins, canalisations et espaces de culte permettent d’aborder ensemble l’architecture et les pratiques religieuses.

Le dossier soumis par le Liban à la liste indicative du patrimoine mondial décrit un ensemble de 3,6 hectares, à Bqosta, sur la rive sud de l’Awwali. Deux podiums, des temples hellénistiques, des aménagements romains et une église byzantine témoignent d’une longue succession d’occupations. Les inscriptions royales renseignent aussi sur les constructions et les agrandissements du sanctuaire.

Cette superposition explique l’intérêt d’une documentation précise : une photographie générale ne suffit pas à rendre les rapports entre tous les niveaux et volumes. La liste indicative, sur laquelle le dossier a été soumis le 11 juillet 2019, ne doit pas être confondue avec une inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Une formation menée au Liban

La documentation numérique d’Echmoun s’inscrit dans le projet Anqa. CyArk, l’ICOMOS et l’Institut pour la préservation du patrimoine culturel de Yale ont participé à cette démarche, avec les administrations des antiquités concernées. Un atelier organisé en janvier 2017 dans les locaux de l’UNESCO à Beyrouth a formé des professionnels du patrimoine libanais et syriens.

L’ambition dépassait la production de modèles consultables à distance. Le programme visait également à transmettre des compétences et des outils aux équipes locales. Dans une région où l’accès des chercheurs étrangers peut devenir difficile, la capacité de documenter sur place constitue un enjeu concret. Le projet Anqa a ensuite permis de documenter plusieurs monuments de Damas.

Cette dimension humaine figure dans les travaux scientifiques consacrés au programme. Les chercheurs soulignent que la numérisation d’un édifice ne suffit pas à restituer son histoire. Les usages, les transformations et les valeurs attachées au lieu doivent accompagner les données géométriques. Sans cette interprétation, le visiteur voit un volume, mais ne comprend pas nécessairement ce qu’il représente.

Une archive datée, pas un état des lieux permanent

Le laser et les photographies enregistrent les surfaces accessibles au moment du relevé. Une archive de 2017 ne peut donc pas, à elle seule, établir l’état actuel du sanctuaire. Elle ne prouve ni la présence ni l’absence de dégradations intervenues depuis. Une comparaison suppose de nouveaux relevés et une analyse adaptée.

De même, un modèle numérique ne reconstitue pas automatiquement les parties disparues. Représenter ce qui subsiste et proposer l’apparence d’un bâtiment ancien sont deux opérations différentes. La seconde exige des arguments archéologiques, dont le degré de certitude doit rester visible.

La consultation publique s’accompagne enfin de conditions d’utilisation. Le jeu de données d’Echmoun est proposé sous une licence comportant une restriction aux usages commerciaux. Accéder à une image ou à un modèle ne donne donc pas tous les droits de reproduction. La photographie documentaire du site, le relevé scientifique et sa diffusion obéissent à des règles distinctes.

Pour les chercheurs comme pour les curieux, ces archives offrent un point d’entrée supplémentaire vers Echmoun. Leur valeur tient précisément à ce qu’elles sont : une documentation située dans le temps, à rapprocher des inscriptions, des vestiges et des recherches consacrées au sanctuaire.

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