À Lattaquié et à Tartous, les partenariats portuaires se traduisent par des concessions de longue durée, des projets d’extension et des équipements livrés. La visite du Surcouf relève, elle, de la coopération navale entre États. Ces démarches dessinent une réouverture du littoral syrien, mais elles ne correspondent pas à un accord unique. Distinguer investissements annoncés, capacités nouvelles et trafic réellement traité permet de mesurer les changements économiques sans confondre exploitation commerciale des terminaux et relations militaires en Méditerranée orientale.

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Les ports syriens concentrent deux mouvements distincts : la modernisation des terminaux commerciaux et la reprise de contacts militaires en Méditerranée. À Lattaquié, CMA CGM prépare l’extension de ses installations. À Tartous, DP World déploie de nouveaux équipements. La visite de la frégate française Surcouf ajoute un volet diplomatique à cette activité, sans se confondre avec les concessions portuaires.

Les ports syriens dans le temps long des concessions

CMA CGM a renouvelé le 1er mai 2025 sa concession du terminal à conteneurs de Lattaquié pour trente ans. Le groupe annonce l’accélération d’une deuxième phase d’expansion, avec un investissement prévu de 200 millions d’euros, après une première tranche de 30 millions engagée dans la modernisation.

L’objectif annoncé dépasse un million d’équivalents vingt pieds par an, unité de mesure des conteneurs. Le projet prévoit aussi un tirant d’eau de seize mètres. Ce sont des capacités visées, pas un trafic déjà réalisé. Le groupe entend également renforcer les connexions terrestres et développer des plateformes intérieures : l’efficacité d’un terminal dépend aussi de la circulation des marchandises après leur débarquement.

À Tartous, des équipements déjà livrés

DP World a signé en juillet 2025 une concession de trente ans à Tartous, assortie d’un programme d’investissement de 800 millions de dollars sur sa durée. L’opérateur de Dubaï intervient dans le cadre d’un modèle de construction, exploitation puis transfert. Le périmètre commercial comprend plusieurs types de cargaisons, dont les conteneurs et le fret roulant.

Un jalon matériel a été annoncé le 17 août 2026 : la livraison de trois grues mobiles portuaires. DP World estime que ces équipements doivent accroître de 40 % la capacité de manutention. Là encore, une capacité supplémentaire ne constitue pas une hausse équivalente des marchandises effectivement traitées.

Le calendrier annoncé s’étend au-delà de 2026, avec des travaux de dragage et de réhabilitation des quais, ainsi que d’autres équipements prévus en 2027 et 2028. Cette succession d’étapes distingue le montant global d’une concession des investissements déjà exécutés.

Le Surcouf, un contact naval distinct du commerce

Le ministère syrien de la Défense a fait état, le 12 novembre, d’une rencontre entre le commandant des forces navales et de la défense côtière, Mohammad al-Saoud, et une délégation française conduite par le contre-amiral Mackara Ouk, à bord du Surcouf. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération navale bilatérale.

Ce contact relève des relations militaires entre États. La gestion d’un terminal, elle, organise des investissements, des équipements et une exploitation commerciale. Les deux activités peuvent se développer sur le même littoral sans constituer un seul et même accord.

Le trafic réel sera le prochain test

Pour l’économie syrienne, l’enjeu opérationnel est de transformer les engagements de long terme en capacités utilisables, puis en flux réguliers. La livraison de grues est une étape concrète ; l’extension des quais et les connexions terrestres en sont d’autres. Leur résultat se mesurera au volume de marchandises traité, aux délais et à la continuité des services.

Le paysage actuel est donc celui de plusieurs partenariats, à des stades différents. Les concessions structurent l’activité commerciale sur plusieurs décennies, tandis que les visites navales rouvrent des canaux de coopération. Les réunir sous une simple compétition pour les ports ferait disparaître leurs différences de nature et de calendrier.

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