Mike Waltz salue le dialogue trilatéral engagé par Joseph Aoun avec les États-Unis et Israël. Son message du 17 novembre réaffirme le principe d’un État et d’une armée uniques. Il demande une évolution du rôle de la FINUL, sans annoncer de nouveau mandat ni d’accord de désarmement conclu entre parties.

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Mike Waltz a salué mardi 17 novembre la décision de Joseph Aoun de participer au dialogue trilatéral avec les États-Unis et Israël. Dans un message publié après sa visite à Beyrouth, l’ambassadeur américain auprès des Nations unies a présenté cette démarche comme un effort en faveur de la paix et réaffirmé sa préférence pour un État et une armée uniques au Liban.

Le texte de son message sur X, reproduit par Annahar, qualifie les échanges avec le président libanais de productifs. Il ajoute que le rôle de l’ONU et de la FINUL doit évoluer. Ce propos exprime la position américaine ; il ne vaut pas adoption d’un nouveau mandat international.

Un message distinct des déclarations du 16 novembre

La publication intervient au lendemain des entretiens de Waltz avec Aoun, Nabih Berri et Nawaf Salam. Après sa rencontre avec le président du Parlement, il avait appelé le Hezbollah à remettre volontairement ses armes à l’État, une position déjà rapportée par Libnanews le 16 novembre.

Le nouveau message met davantage l’accent sur le dialogue trilatéral et sur la décision du président libanais. Il ne fournit pas de calendrier négocié de désarmement et ne rapporte aucun engagement nouveau du Hezbollah. Il ne permet pas non plus de conclure à la signature d’un accord de paix.

Des orientations, pas un dispositif de remplacement

Le communiqué du G7 publié le 11 novembre fournit le cadre diplomatique récent. Il appelle au respect du cessez-le-feu et soutient la mise en œuvre du cadre trilatéral et de la résolution 1701. Il lie les progrès dans les zones pilotes au désarmement vérifiable du Hezbollah, au redéploiement israélien et au déploiement de l’armée libanaise.

Le G7 souligne également la nécessité d’organiser un dispositif de sécurité durable en appui à l’armée, alors que le mandat de la FINUL arrive à son terme à la fin de l’année. Les déclarations de Waltz ne précisent toutefois ni composition, ni effectifs, ni commandement d’un dispositif successeur. L’expression d’un soutien au dialogue doit rester distincte de la conclusion d’un accord sur ces questions.

Illustration : portrait officiel de Mike Waltz, septembre 2025, United States Mission to the United Nations, domaine public. Photographie d’archives et habillage éditorial Libnanews.

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