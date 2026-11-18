L’ouverture des offres pour 1 234 logements du projet E1 est reportée jusqu’à la formation du prochain gouvernement israélien. Cette suspension ne vaut pas annulation. Elle intervient après les sanctions britanniques contre huit entreprises liées aux colonies, tandis que les opposants demandent l’abandon du projet et que la municipalité conteste.

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L’ouverture des offres pour 1 234 logements du projet E1, en Cisjordanie occupée, doit attendre le prochain gouvernement israélien. La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a imposé ce nouveau report mardi 17 novembre 2026. L’étape était prévue jeudi 19 novembre. L’appel d’offres reste en vigueur, mais les autorités ne peuvent pas encore sélectionner les entreprises chargées de construire.

Ce gel intervient le jour où Londres sanctionne huit entreprises liées aux colonies. La procédure israélienne se trouve ainsi bloquée au stade de l’attribution, tandis que les entreprises font face à des restrictions financières britanniques. Le motif juridique israélien concerne les pouvoirs du gouvernement de transition. Les sanctions britanniques visent des activités économiques dans les colonies.

E1 : préserver le choix du prochain gouvernement

Le ministère israélien de la Justice estime que le gouvernement sortant doit respecter une obligation de retenue. Selon son explication, reproduite par l’organisation Peace Now, cette limite couvre aussi les décisions qui engageraient fortement la prochaine équipe. Ouvrir les enveloppes puis sélectionner des entreprises pourrait conduire à des contrats difficiles à défaire.

La mesure laisse donc au gouvernement à venir la possibilité de se prononcer avant cette étape. Elle ne préjuge pas de sa décision. Peace Now salue le report, mais réclame une annulation définitive. L’organisation opposée à la colonisation distingue ainsi la suspension obtenue de l’objectif politique qu’elle poursuit.

Le 19 novembre concernait l’examen des offres

Dans sa présentation du précédent avis de l’Autorité foncière israélienne, datée du 11 octobre, Peace Now distinguait deux échéances. Le dépôt des offres restait fixé au 19 octobre. En revanche, leur ouverture et leur examen ne devaient pas intervenir avant le 19 novembre.

Le nouveau report bloque le choix des attributaires. L’ouverture des enveloppes permet normalement à la commission d’examiner les propositions, puis de sélectionner les entreprises. Les contrats qui suivent leur attribuent des droits à construire sur les parcelles concernées. C’est cet engagement contractuel que la conseillère juridique entend laisser à l’appréciation du prochain gouvernement.

Le premier ajournement répondait aux risques d’utilisation électorale du dossier. La municipalité de Ma’ale Adumim et le ministre des Finances Bezalel Smotrich avaient contesté les restrictions. Le débat actuel porte désormais sur les engagements qu’un gouvernement de transition peut prendre avant l’entrée en fonction de son successeur.

Un projet territorial toujours contesté

E1 se situe entre Jérusalem et Ma’ale Adumim. Le projet a reçu son approbation finale en août 2025, après des années d’opposition internationale. Ses adversaires dénoncent les conséquences de l’extension des colonies dans cette zone stratégique.

Pour les Palestiniens et plusieurs gouvernements occidentaux, la construction compromettrait la continuité territoriale d’un futur État palestinien. Londres souligne notamment le risque de séparation entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Le gel maintient cet enjeu territorial dans les décisions que devra prendre la prochaine équipe au pouvoir.

Selon la presse israélienne, le maire de Ma’ale Adumim, Guy Yifrach, entend saisir la Haute Cour. Il accuse la conseillère juridique de privilégier des considérations politiques. La municipalité conteste ainsi la restriction des pouvoirs du gouvernement sortant, alors que Peace Now demande au prochain exécutif d’abandonner l’appel d’offres.

Londres vise les entreprises, pas tout le commerce

Le paquet britannique du 17 novembre cible huit entreprises de construction, de promotion et d’architecture liées aux colonies. Il inclut également Tzav 9, un mouvement accusé d’entraver l’aide destinée à Gaza. Les neuf entités subissent un gel d’avoirs et une interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur.

Ed Miliband, chef de la diplomatie britannique, appelle les entreprises à ne pas participer à E1. Son gouvernement distingue toutefois les activités dans les colonies des échanges avec Israël à l’intérieur de la Ligne verte. Ces désignations ne constituent pas un embargo commercial général.

Le ministère prépare séparément des restrictions sur les produits des colonies et leur publicité immobilière. Les mesures financières sont donc déjà adoptées, tandis que les nouvelles restrictions commerciales suivent un autre calendrier. Le ministère israélien de la Justice fonde pour sa part le report sur les obligations du gouvernement de transition, et non sur la décision britannique.

Des contre-mesures annoncées, un financement sous pression

Gideon Saar, ministre israélien des Affaires étrangères, rejette les sanctions et promet une riposte. Il affirme vouloir renforcer les colonies plutôt que modifier cette politique. Le gouvernement examine plusieurs options de rétorsion, sans en annoncer à ce stade le dispositif.

Selon la presse israélienne, Eran Roll, du centre israélien du bâtiment, redoute un recul des investisseurs et financeurs étrangers. L’effet des sanctions dépendra notamment des actifs des entreprises et de leurs relations financières relevant du périmètre britannique. La prochaine étape reste la formation du gouvernement, puis sa décision sur l’avenir de l’appel d’offres.

Références et illustration

Décision du 17 novembre et réaction de Peace Now ; Chronologie du dépôt et de l’ouverture des offres ; Sanctions britanniques du 17 novembre ; Réactions rapportées par la presse israélienne.

Illustration : Ma’ale Adumim, archive du 24 novembre 2008, Ron Almog, CC BY 2.0. Photo intégrale redimensionnée, habillage Libnanews. Cette vue ne représente pas le chantier E1.

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