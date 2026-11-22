Dans cette tribune libre, Douglas Vandergraph invite à mesurer la continuité scolaire au Liban au-delà des inscriptions. Le programme annoncé vise environ 59 000 enfants. Pour en évaluer les résultats, il propose de suivre l’assiduité, les difficultés de transport et l’accès au rattrapage, sans compromettre la confidentialité des familles.

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Tribune libre de Douglas Vandergraph

Annoncer un soutien scolaire pour 59 000 enfants touchés par la crise au Liban est une nouvelle importante. Mais le nombre qui figurera dans le communiqué de lancement ne doit pas devenir celui que l’on citera automatiquement pour mesurer la réussite. Un enfant peut être réinscrit et ne pas pouvoir payer le trajet. Il peut retrouver une classe sans avoir récupéré les apprentissages perdus. Il peut assister aux cours quelques jours, puis disparaître de nouveau des registres. L’enjeu du nouveau financement n’est donc pas seulement l’entrée à l’école, mais la continuité réelle du parcours, vérifiée avec soin et sans exposer la vie des familles.

Le 21 novembre, Libnanews a présenté le programme de 13 millions de dollars annoncé la veille par le fonds Education Cannot Wait. Cet investissement sur trois ans vise environ 59 000 élèves affectés par les crises. Selon l’article, il prévoit notamment une aide au transport, du rattrapage scolaire, un accompagnement psychosocial et des aménagements dans 50 écoles publiques. Le chiffre des 59 000 correspond à un objectif, non à un bilan d’enfants déjà réinscrits. De même, les 50 écoles concernées par les aménagements ne constituent pas la totalité des établissements où le dispositif pourrait aider des élèves.

Ces distinctions ne diminuent en rien l’intérêt de l’annonce. Elles évitent une erreur courante : transformer une promesse de moyens en résultat acquis. L’annonce doit pouvoir être suivie, d’une étape à l’autre, par des familles qui demandent si leur enfant pourra effectivement apprendre. Les partenaires connaissent les contraintes du terrain mieux qu’un auteur extérieur. Mais la question de responsabilité publique mérite d’être formulée clairement : quels signes permettront de savoir que le soutien arrive au bon moment, et que les enfants les plus exposés à une nouvelle interruption ne sont pas les derniers à en bénéficier ?

La première mesure utile serait un parcours d’information compréhensible. Une famille devrait pouvoir trouver, lorsqu’il sera disponible, un renseignement sûr sur les conditions d’accès, les zones concernées, les interlocuteurs compétents et les étapes de candidature. Libnanews signale que les écoles bénéficiaires des travaux n’étaient pas encore identifiées publiquement et que les modalités pratiques d’inscription n’étaient pas précisées dans la présentation consultée. Il faut donc demander que ces éléments soient annoncés, non inventer une permanence ou une procédure qui n’a pas encore été confirmée.

La deuxième mesure est de ne pas confondre inscription et assiduité. Les équipes éducatives pourraient, dans le respect des règles de protection des données, observer si les élèves aidés restent en classe après trente jours, puis après un trimestre. Si l’absence augmente, l’objectif ne serait pas de publier des noms, mais de comprendre la cause : transport devenu inaccessible, changement de lieu d’hébergement, matériel manquant, peur, maladie ou besoin d’un accompagnement spécialisé. Ces situations appellent des réponses différentes. Une ligne générale dans un tableau ne les résoudra pas à elle seule.

Le transport est un exemple particulièrement concret. Une aide prévue dans le budget peut faire la différence entre une promesse crédible et un retour impossible. Mais encore faut-il qu’elle corresponde au trajet réellement effectué et aux jours où l’enfant doit venir. Un élève déplacé dont le logement change peut voir son parcours évoluer rapidement. Les partenaires pourraient prévoir une vérification régulière de la manière dont l’aide au déplacement est comprise et utilisée, en laissant aux familles la possibilité d’indiquer un problème sans devoir raconter publiquement leur situation.

Le rattrapage scolaire exige la même attention. Reprendre les cours ne signifie pas reprendre au niveau de la classe où l’on était censé se trouver. Des enseignants peuvent avoir besoin de temps, de supports adaptés et de groupes suffisamment souples pour ne pas transformer un retard d’apprentissage en honte durable. Un dispositif de suivi devrait donc se demander non seulement combien d’enfants fréquentent les cours de rattrapage, mais si les apprentissages reprennent dans de bonnes conditions. L’appréciation pédagogique doit rester aux professionnels ; une statistique publique ne doit jamais devenir une étiquette attachée à un enfant.

Libnanews souligne également que le programme prévoit un soutien psychosocial, des espaces pour les adolescentes et des dispositifs individualisés pour des enfants en situation de handicap. Là encore, l’essentiel est de vérifier l’accès concret. Une aide technique annoncée n’a pas la même valeur qu’un outil effectivement disponible et utilisable en classe. Une orientation vers un accompagnement ne remplace pas le rendez-vous où l’enfant a réellement été reçu. Il faut, pour chaque élément, distinguer ce qui est programmé de ce qui est réalisé, sans exiger des familles qu’elles divulguent des informations médicales ou intimes pour prouver qu’elles méritent d’être aidées.

La place des organisations libanaises dans ce programme constitue un autre enjeu positif. L’annonce indique qu’elles devraient gérer près des trois quarts du financement, aux côtés de partenaires internationaux. Cette responsabilité mérite des moyens de gestion, des ressources pour le personnel et une capacité réelle d’écouter les écoles. Une organisation locale ne devrait pas être considérée comme un simple relais de distribution dont on ne consulte plus l’avis une fois le programme lancé. Les équipes de proximité peuvent signaler les problèmes qu’un indicateur national ne verra pas ; encore faut-il leur laisser le temps de le faire.

Le montant d’urgence demande lui aussi une lecture précise. Sur les 13 millions de dollars annoncés pour le Liban, 1,3 million serait réservé à une intervention rapide selon des seuils d’alerte convenus. Cela ne signifie pas que cette somme a déjà été dépensée. La différence entre une réserve disponible et une dépense effectuée est fondamentale. Si une nouvelle crise interrompt les classes, les familles auront besoin de savoir que des décisions adaptées peuvent être prises rapidement. Il serait utile que les partenaires expliquent, dans la mesure compatible avec la sécurité et leurs procédures, comment sera évaluée l’activation de cette réserve.

La tentation de tout réduire à un chiffre est compréhensible. Les bailleurs doivent rendre des comptes, les administrations comparer les besoins et les rédactions raconter des progrès sans se perdre dans des centaines de situations individuelles. Pourtant, aucun de ces besoins ne justifie de laisser entendre que l’annonce d’un objectif prouve déjà sa réalisation. Un compte rendu public pourrait s’organiser autour de quelques questions honnêtes : combien de familles ont reçu une information utilisable, combien d’enfants ont effectivement repris les cours, combien sont restés scolarisés, et quels obstacles continuent d’être signalés par les enseignants ? Lorsque les données ne sont pas encore disponibles, il faut l’indiquer.

Pour moi, chrétien, la rencontre de Jésus avec les enfants rapportée par Marc 10 fournit une orientation simple. Lorsque les adultes voudraient les écarter, il leur donne une place réelle. La scène ne propose ni méthode comptable ni politique scolaire toute faite. Elle rappelle que l’enfant ne doit pas devenir un élément secondaire du programme conçu en son nom. Dans une société où les convictions sont diverses, cette leçon peut se traduire par une exigence que chacun comprend : demander à l’organisation de s’adapter aux besoins de l’élève plutôt que de faire porter à l’élève seul le poids de ses difficultés.

Une école, une association de quartier, une communauté religieuse ou un proche peuvent aider à transmettre des informations officielles et à accompagner une famille vers le bon interlocuteur, à condition de respecter son choix et sa confidentialité. Ils ne devraient ni inventer une possibilité d’inscription, ni conditionner un soutien à la participation religieuse, ni se substituer à un travailleur social ou à un professionnel de l’éducation. Leur aide sera d’autant plus précieuse qu’elle reste discrète, vérifiable et coordonnée avec les responsables du programme.

Le premier pas que les acteurs du dispositif pourraient poser est concret : annoncer progressivement des modalités d’accès claires, puis publier des bilans anonymisés qui distinguent les inscriptions, la présence effective et le maintien dans l’apprentissage. Il faudrait y ajouter une voie protégée pour que parents, enseignants et adolescents puissent dire ce qui manque encore. Le chiffre de 59 000 est une ambition à suivre avec sérieux, pas un résultat à célébrer avant l’heure. Une année d’école sauvée se reconnaît au fait qu’un enfant a pu continuer d’apprendre lorsque la difficulté, le déplacement ou la peur aurait pu l’en empêcher.

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