Christophe Abou Hachem et Haifa Taha El Jundi ont remporté les finales de simple du J30 de Zouk Mosbeh. Abou Hachem a aussi gagné le double garçons avec Tarek El Chaaby. Maria El Hachache et Sofia Tabib ont remporté le double filles lors du tournoi de l’Université Notre-Dame de Louaizé.

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Christophe Abou Hachem et Haifa Taha El Jundi ont remporté les deux simples du J30 de Zouk Mosbeh, deuxième tournoi juniors organisé par la Fédération libanaise de tennis avec la NDU Tennis Academy. Le tournoi, inscrit au calendrier de la Fédération internationale du 16 au 22 novembre, a réuni 41 joueurs et joueuses selon le communiqué transmis par Jalal Beainou.

Abou Hachem et El Jundi remportent les simples

Christophe Abou Hachem a battu Tarek El Chaaby en finale des garçons, 7-6, 6-3. Haifa Taha El Jundi a remporté la finale des filles contre Lama Naaman, 6-1, 6-4. Ces titres suivent leurs victoires lors du premier J30, disputé la semaine précédente à Kaslik. Il s’agit de deux tournois distincts.

El Hachache et Tabib gagnent le double filles

Chez les garçons, Abou Hachem et El Chaaby, adversaires en simple, ont gagné le double ensemble contre Rami Saouli et Yann Elefteriades, 6-1, 6-2. Chez les filles, Maria El Hachache et Sofia Tabib ont battu Haifa Taha El Jundi et Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 au super tie-break, d’après le communiqué.

Le président de la Fédération libanaise de tennis, Alain Sayegh, a assisté aux finales et félicité les vainqueurs lors de la remise des trophées, sur les courts de l’Université Notre-Dame de Louaizé.

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