Le club Shogun a remporté le classement de la Coupe ouverte du Liban de jiu-jitsu brésilien avec 333 points. Combat System et Knock Out complètent le podium. Disputée samedi à la Cité sportive Camille-Chamoun, à Beyrouth, la compétition du festival BFL X Pro.Sec a réuni 203 participants selon le communiqué.
Le club Shogun a remporté le classement général de la Coupe ouverte du Liban de jiu-jitsu brésilien, disputée le samedi 21 novembre à la Cité sportive Camille-Chamoun, à Beyrouth. Avec 333 points, il devance Combat System (143 points) et Knock Out (64), selon le communiqué transmis par Jalal Beainou.
203 participants à la Coupe ouverte du Liban
La compétition se tenait dans le cadre du festival BFL X Pro.Sec, sous la supervision de la Fédération libanaise de jiu-jitsu. Elle a réuni, d’après le communiqué, 203 participants de différentes catégories d’âge, venus du Liban, du Brésil, d’Irak, de Syrie, de Palestine et du Yémen.
Le président de la fédération, Ali Hamadé, son secrétaire général, Johnny Chalhoub, et le président de BFL, Serge Saad, ont pris part à la remise des récompenses. Le classement communiqué est celui des clubs, et non le palmarès individuel des catégories.
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