Scouts et guides ont célébré l’Indépendance le 21 novembre à Beyrouth. La ministre Nora Bayrakdarian a insisté sur la citoyenneté, le bénévolat et l’unité.

8

Lire l'article Stop

Le ministère libanais de la Jeunesse et des Sports a célébré le 83e anniversaire de l’Indépendance avec les scouts et les guides, samedi 21 novembre, place des Martyrs à Beyrouth. La ministre Nora Bayrakdarian a appelé les jeunes à faire du service public et de l’unité nationale des engagements du quotidien.

La cérémonie, organisée à la veille de la fête nationale en coopération avec la Fédération du scoutisme libanais et la Fédération libanaise des éclaireuses et des guides, a réuni des associations scoutes du pays. Le ministère indique que l’hymne national et le salut au drapeau ont précédé le discours de la ministre.

« Un drapeau, une patrie »

Le rassemblement avait pour slogan « Un drapeau, une patrie : de tout le Liban au cœur de Beyrouth ». Nora Bayrakdarian a présenté les différences de traditions, d’appartenances et de régions comme une richesse pour le Liban. Elle a aussi rappelé que la préservation de l’indépendance passe, selon elle, par la protection des institutions, le respect de la loi et la capacité des Libanais à travailler ensemble.

Le scoutisme comme école de citoyenneté

La ministre a expliqué avoir placé le scoutisme au cœur de la cérémonie parce qu’il apprend aux jeunes à prendre des responsabilités et à servir leur communauté. Elle a salué les associations et leurs bénévoles pour leur travail dans les domaines humanitaire, social et éducatif.

Aux responsables, aux scouts et aux guides, elle a demandé de ne pas attendre que le Liban change pour croire en lui, mais de contribuer eux-mêmes à son avenir. Elle les a invités à mettre leur promesse scoute en pratique et à faire de l’unité nationale un choix quotidien.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews