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Une maison prend forme, dessin après dessin, au pavillon Nuhad Es-Said pour la culture, au Musée national de Beyrouth. Environ 500 élèves d’établissements publics et privés participent à « This House Belongs to Everyone », une installation collective conçue et dirigée par l’artiste libanais Abed Al Kadiri.

Soutenue par l’Union européenne dans le cadre de « Culture for All », l’initiative associe le ministère de la Culture et celui de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les ateliers se poursuivent jusqu’au 30 novembre 2026 ; le public peut découvrir l’œuvre en évolution jusqu’au 1er décembre.

Des dessins pour habiter un même espace

Le dispositif repose sur une structure métallique figurant les contours d’une maison. Chaque participant y ajoute son dessin. Au fil des séances, les contributions individuelles composent ainsi un espace commun.

Selon la présentation des organisateurs, les élèves découvrent d’abord des dessins réalisés par des enfants déplacés, dans des écoles et des centres d’accueil au Liban. Ils imaginent ensuite leur propre maison. Le parcours invite à aborder ensemble le foyer, l’appartenance et les expériences du déplacement, plutôt qu’à produire des images isolées.

Une démarche artistique née en 2020

Cette installation s’inscrit dans une démarche plus large d’Abed Al Kadiri, « Today I Would Like to Be a Tree ». Le projet est né après l’explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020. La galerie Tanit rappelle que l’exposition de l’artiste, « Remains of the Last Red Rose », avait alors été ensevelie sous les décombres.

En 2026, le travail s’est déployé auprès d’enfants déplacés, avec des séances artistiques collectives et un accompagnement psychosocial. Le site du projet décrit un processus en trois temps : création avec les enfants, intervention d’artistes sur leurs dessins, puis exposition destinée à recueillir des fonds.

Une exposition de livres d’artistes en parallèle

Le pavillon accueille aussi l’exposition « Today I Would Like to Be a Tree », ouverte le 11 novembre et présentée jusqu’au 1er décembre. Elle réunit les contributions de 22 artistes, selon le lieu d’exposition. Plus de 1 000 enfants ont participé aux séances à l’origine de 180 mètres de dessins, transformés en livres à plis accordéon, appelés leporellos.

Ces livres prolongent le dialogue entre les enfants et les artistes. L’exposition vise à financer l’éducation et le soutien psychosocial d’enfants touchés par la guerre, au bénéfice des associations libanaises Azahir et Bassma. Elle accompagne l’installation des élèves, sans se confondre avec elle.

À voir : « This House Belongs to Everyone », au pavillon Nuhad Es-Said pour la culture, Musée national de Beyrouth, jusqu’au 1er décembre 2026. Le pavillon ouvre du mardi au dimanche. Les ateliers scolaires se terminent le 30 novembre.

Photographie de couverture : façade du Musée national de Beyrouth, archives Libnanews.

Sources : présentation des organisateurs du 17 novembre ; pavillon Nuhad Es-Said ; site du projet ; galerie Tanit.

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