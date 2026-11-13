Bahreïn : l’Iran revendique une frappe sur un radar

Les Gardiens de la révolution annoncent avoir visé et détruit un radar américain à Bahreïn le 13 novembre. Leur communiqué présente cette action comme une riposte à une attaque contre un pylône de télécommunications à Sirik, dans le sud de l’Iran. La destruction n’est pas confirmée indépendamment et aucun bilan humain n’est disponible. Le texte ne précise ni l’emplacement exact du radar ni le moyen employé. Il comporte aussi un avertissement concernant les opérations aériennes et la navigation dans le détroit d’Ormuz.

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Les Gardiens de la révolution ont annoncé, vendredi 13 novembre 2026, avoir visé et détruit un radar d’alerte avancée américain à Bahreïn. Ils présentent cette opération comme une réponse à une attaque aérienne contre un pylône de télécommunications à Sirik, dans le sud de l’Iran. La revendication figure dans leur communiqué numéro 22, reproduit intégralement par une agence iranienne. À ce stade, les éléments consultés ne permettent pas de confirmer indépendamment la destruction annoncée.

À Bahreïn, une revendication visant un radar américain

Le texte attribue l’opération à la force aérospatiale des Gardiens de la révolution. Il affirme que ses combattants ont frappé le radar environ une heure avant la rédaction du communiqué. Cette indication relative ne permet pas de fixer précisément l’heure des faits. La publication iranienne porte la date du 13 novembre ; l’annonce a également été rapportée vendredi par une agence internationale.

Le communiqué ne donne ni le nom du site, ni le modèle du radar, ni sa localisation exacte à Bahreïn. Il ne précise pas non plus le moyen employé. Il serait donc prématuré de décrire une attaque de missiles, de drones ou d’avions de combat sur cette seule base.

Aucun bilan humain n’accompagne cette annonce. La destruction revendiquée ne constitue pas davantage une évaluation vérifiée des capacités américaines sur place. Les documents accessibles ne fournissent pas de constat indépendant des dégâts ni de confirmation américaine ou bahreïnienne de l’impact allégué.

Sirik, point de départ annoncé des représailles

Les Gardiens présentent leur action comme une riposte à une attaque contre un pylône de télécommunications à Sirik, dans la province d’Hormozgan. La veille, jeudi 12 novembre, la presse officielle iranienne avait rapporté une attaque dans cette localité du sud du pays, en citant des sources officielles non nommées. Elle évoquait des objectifs militaires, sans publier de bilan détaillé.

Les premières versions iraniennes n’étaient pas identiques. Avant l’annonce d’une attaque, un autre compte rendu avait attribué les bruits d’explosion à des tirs d’avertissement contre des navires considérés comme contrevenants dans le détroit d’Ormuz. Ces récits successifs imposent de distinguer les explosions rapportées, leur origine alléguée et les dégâts effectivement établis.

Le communiqué du 13 novembre précise désormais le motif invoqué par les Gardiens : le pylône de Sirik. Il n’apporte toutefois pas de preuve permettant d’attribuer indépendamment cette attaque aérienne à un acteur déterminé. Aucun nombre de victimes ne peut être ajouté à cette séquence à partir des informations disponibles.

Un avertissement qui vise aussi la navigation

Les Gardiens associent leur revendication à un avertissement sur les opérations aériennes et le transport de pétrole dans le détroit d’Ormuz. Ils disent leur force aérospatiale prête à une confrontation « sans limites » si les attaques et infractions qu’ils dénoncent se répètent. Ils menacent également de mesures plus sévères les compagnies qu’ils accusent de se laisser entraîner par leur adversaire, sans les identifier.

Cette formulation relie explicitement la cible militaire revendiquée à Bahreïn au bras de fer maritime autour d’Ormuz. Elle ne suffit pas à établir une nouvelle attaque contre un navire ou une nouvelle sanction contre un armateur. L’étendue des dommages au radar, l’existence d’éventuelles victimes et les réponses des autorités américaines et bahreïniennes restent les principaux éléments à vérifier.

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