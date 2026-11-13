Slavneft : Londres élargit ses sanctions énergétiques

Le Royaume-Uni sanctionne Slavneft et affirme désormais viser les dix principaux producteurs pétroliers russes. Annoncées le 12 novembre, les mesures touchent aussi Vostok Oil, le charbon, des négociants et des navires. Elles combinent gels d’avoirs et restrictions de services, sans équivaloir à une confiscation des actifs ou des installations russes.

29

Lire l'article Stop

Le Royaume-Uni a placé Slavneft sous sanctions le 12 novembre 2026. Londres affirme désormais viser les dix plus grands producteurs de pétrole russes. Cette annonce ne signifie pas que dix groupes viennent d’être ajoutés simultanément : Slavneft complète un dispositif construit au fil de plusieurs décisions. Le nouveau paquet s’étend au gaz naturel liquéfié, au charbon et aux circuits commerciaux de l’énergie.

Le gouvernement britannique a annoncé ces mesures à l’occasion du sommet de la Communauté politique européenne, à Dublin. Son objectif déclaré est de réduire les revenus dont Moscou dispose pour financer sa guerre contre l’Ukraine. Les restrictions interviennent alors que les Européens discutent de la poursuite des négociations de paix.

Sanctions britanniques contre Slavneft : les mesures

La notice officielle du 12 novembre inscrit PJSC Oil and Gas Company Slavneft sous l’identifiant RUS3800. Elle prévoit un gel d’avoirs, des restrictions sur les services fiduciaires, une interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur et des sanctions dans les transports. Londres motive cette désignation par les activités du groupe dans le secteur énergétique, considéré comme stratégique pour le gouvernement russe.

Ce motif relève de la décision britannique de sanction. Il ne constitue pas, à lui seul, une condamnation pénale. La distinction compte aussi pour les autres entreprises inscrites : le texte expose les raisons invoquées par les autorités et les restrictions applicables.

Du pétrole aux négociants de Dubaï

La même notice vise LLC Vostok Oil, dont elle identifie Rosneft comme société mère. Elle ajoute notamment Sibur Holding, Nipigazpererabotka et les groupes charbonniers SUEK et Kuzbassrazrezugol. Les sociétés Forteza Trading DMCC, Patera FZCO et Novus Energy DMCC, établies à Dubaï, figurent également parmi les entités désignées.

Downing Street présente Vostok Oil comme un projet phare de Rosneft dans l’Arctique. Pour le gouvernement britannique, l’ensemble répond à une même logique : viser plusieurs maillons des revenus énergétiques russes, des producteurs aux négociants, puis aux moyens de transport. Cette extension au-delà des seuls producteurs explique la diversité des entreprises concernées.

Des navires et leurs services également ciblés

La notice inscrit aussi des navires, dont les méthaniers Melicertes et Neleus ainsi que les pétroliers Apeks et Sara Sky. Les restrictions maritimes portent notamment sur l’accès aux ports britanniques et sur des services associés aux bâtiments visés.

Le cadre britannique distingue les sanctions financières contre une entreprise et la désignation d’un navire. Pour les bâtiments spécifiquement visés, les interdictions peuvent concerner l’affrètement, l’exploitation, l’assistance technique, les équipages, le courtage et les financements. Les obligations dépendent des dispositions applicables à chaque inscription, avec les exceptions et licences prévues par la réglementation. Une annonce de sanctions ne permet donc pas de déduire automatiquement le même régime pour toute une flotte.

Un gel d’avoirs n’est pas une confiscation

Pour Slavneft, la portée du gel doit être comprise dans le cadre des obligations britanniques. Selon les règles de l’Office of Financial Sanctions Implementation, les fonds et ressources économiques concernés doivent être immobilisés par ceux qui les détiennent ou les contrôlent. Ils ne peuvent pas être utilisés ni mis à disposition du bénéficiaire sanctionné, directement ou indirectement, sauf exception ou licence applicable.

Le gel ne transfère pas leur propriété à l’État britannique. Il ne signifie pas davantage que Londres prend le contrôle des installations du groupe en Russie. L’autorité britannique distingue explicitement l’immobilisation des avoirs de leur confiscation. Les entreprises soumises à ces règles doivent aussi signaler les avoirs concernés à l’OFSI.

Les contrôles ne se limitent pas à comparer un nom avec une liste. Le régime peut également atteindre les entités détenues ou contrôlées par une personne désignée. Pour les banques et partenaires commerciaux concernés, l’identité du cocontractant et sa structure de contrôle deviennent ainsi des éléments déterminants de l’examen des opérations.

Une pression liée aux discussions sur l’Ukraine

À Dublin, Andy Burnham a défendu la poursuite de la pression sur Moscou malgré les progrès évoqués dans les pourparlers. Le premier ministre britannique demande un cessez-le-feu complet et immédiat. Son gouvernement relie les nouvelles restrictions à cet objectif diplomatique, plutôt qu’à l’annonce d’un accord déjà obtenu.

Le paquet du 12 novembre fixe des obligations juridiques et de nouvelles cibles. Les textes consultés ne chiffrent toutefois ni les recettes que Slavneft perdra, ni les volumes d’exportations qui seront effectivement empêchés. L’effet économique de ces mesures reste distinct de leur inscription officielle.

Couverture : pétrolier, photographie d’archives de la banque Libnanews. Date et lieu de prise de vue non établis. Illustration du transport maritime, sans identification de ce navire comme faisant l’objet des sanctions évoquées. Crédit : Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews