Liban : retrait d’akawi et labné d’un fabricant du Hermel

Le ministère de l’Économie suspend la commercialisation de l’akawi dit « tchèque » et du labné fabriqués par Hassan Ali al-Haq à Chouaghir, dans le Hermel. L’analyse du fromage montre une non-conformité bactériologique, tandis que celle du labné révèle des huiles végétales. La décision annoncée le 12 novembre impose au fabricant un retrait et un inventaire sous trois jours à compter de son application. Aucun numéro de lot ni bilan sanitaire n’est précisé dans le communiqué.

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Le ministère libanais de l’Économie et du Commerce a annoncé, le 12 novembre 2026, la suspension de la commercialisation de deux produits d’une laiterie du Hermel. La décision vise l’akawi dit « tchèque » et le labné fabriqués par « Alban wa ajban Hassan Ali al-Haq » (ألبان وأجبان حسن علي الهق), à Chouaghir. Le fabricant doit retirer ces produits des marchés et dresser l’inventaire des quantités récupérées.

Retrait d’akawi et labné : deux motifs distincts

La décision ministérielle porte le numéro 125/أ.ت. Elle fait suite à l’analyse de deux prélèvements : un échantillon de fromage et un autre de labné. Selon le ministère, le premier ne respecte pas les normes libanaises sur le plan bactériologique. L’analyse du labné a, pour sa part, révélé la présence d’huiles végétales.

Ces deux constats doivent rester distincts. Le communiqué ne décrit pas une contamination bactérienne du labné. Il ne précise pas non plus le microorganisme recherché ou détecté dans l’échantillon d’akawi, ni les résultats chiffrés des analyses. Les rapports de laboratoire ne figurent pas dans le texte rendu public.

La mesure concerne les deux produits du fabricant nommé, et non l’ensemble des fromages akawi ou des labnés vendus au Liban. L’établissement se situe à Chouaghir, dans le caza du Hermel. La suspension s’applique aux marchés libanais, pas seulement aux commerces de cette localité.

Trois jours pour retirer les produits et les inventorier

Le ministère demande au fabricant de retirer les produits concernés qui ont été mis en vente. Il lui impose également d’établir des tableaux indiquant les quantités retirées. Le délai annoncé est de trois jours à compter de l’application de la décision.

Le communiqué diffusé le 12 novembre ne précise pas séparément la date de départ de ce délai. Il ne permet donc pas de fixer avec certitude une échéance calendaire. Il ne donne pas davantage le volume des stocks à récupérer ni le nombre de points de vente concernés.

La suspension de commercialisation et l’ordre de retrait sont les mesures annoncées. Le texte ne fait état ni d’une fermeture de l’usine, ni d’une destruction déjà effectuée des marchandises. Il n’annonce pas non plus que le retrait a été achevé.

L’identification des produits reste incomplète

Le nom de l’établissement et les deux catégories de produits sont les principaux éléments d’identification fournis. Aucun numéro de lot, conditionnement, code-barres ou date limite de consommation ne figure dans le communiqué consulté. Une photographie d’emballage permettant de reconnaître les références visées n’y est pas jointe.

Ces limites empêchent de réduire la mesure à un lot précis ou de l’étendre à d’autres références du fabricant. Aucun cas d’intoxication, hospitalisation ou autre bilan sanitaire n’est mentionné. Cela ne constitue pas une attestation d’absence de risque : le motif bactériologique du retrait du fromage reste celui indiqué par le ministère.

Le suivi attendu concerne désormais l’exécution du retrait et les inventaires demandés au fabricant. Les informations publiées à ce stade ne permettent pas d’en mesurer l’avancement.

Couverture : photographie d’archives Libnanews publiée en juillet 2021, date de prise de vue non établie. Le magasin représenté n’est pas concerné par cette décision. Habillage éditorial assisté par IA.

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