L’essentiel en 5 minutes : 13 novembre, minuit

Sud-Liban, vote de l’aide militaire turque, bilan à Gaza, conditions iraniennes et présidentielle française : les faits vérifiés pour commencer le 13 novembre.

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Édition du 13 novembre 2026, à minuit, heure de Beyrouth. Lecture : environ cinq minutes. Les derniers développements vérifiés concernent la poursuite des tirs au Sud-Liban, les votes du Parlement et le bilan des frappes à Gaza. La diplomatie iranienne et les scénarios de la présidentielle française complètent ce point. Les faits rapportés ci-dessous remontent aux 11 et 12 novembre : le changement de date de cette édition ne les transforme pas en événements survenus vendredi.

Sud-Liban : des tirs signalés à Zawtar el-Charqiyeh

Des bombardements d’artillerie ont été signalés jeudi 12 novembre aux abords de Zawtar el-Charqiyeh. Le bulletin officiel libanais les attribue à des positions israéliennes. Il ne fournit pas de bilan humain ou matériel. L’absence de chiffre ne permet donc pas de conclure à l’absence de victimes. L’heure exacte des tirs n’est pas établie.

Ce signalement est distinct des destructions de maisons rapportées mercredi dans le même secteur. Il s’ajoute aux informations de jeudi sur des frappes à Haddatha et à Houla. Aucun bilan consolidé de ces différentes opérations n’est retenu dans cette édition, faute de confirmation suffisante pour les réunir dans un même décompte.

La porte-parole de la FINUL, Kandice Ardiel, décrit pour sa part des violations quotidiennes dans le Sud, principalement imputées à l’armée israélienne : construction de positions et de routes, démolitions, frappes aériennes et tirs d’artillerie. Il s’agit des observations qu’elle expose dans un entretien diffusé cette semaine, et non de la confirmation indépendante de chaque incident localisé de jeudi. Le retour d’habitants dans leurs villages ne signifie pas que les conditions de sécurité sont rétablies.

Parlement : l’aide militaire turque franchit le vote plénier

Le Parlement a adopté jeudi le projet transmis par le décret 1149, relatif à la coopération financière militaire avec la Turquie. Cette décision dépasse le stade des approbations en commission. Elle ne prouve cependant ni une livraison de matériel, ni un versement déjà effectué, ni l’accomplissement de toutes les formalités d’entrée en vigueur.

Les instruments prévoient une enveloppe principale de 100 millions de livres turques pour des biens et services militaires, et un protocole distinct de 3,5 millions pour des formations, cours et visites. Les sommes ne doivent pas être présentées comme des dollars. Elles sont affectées à des usages précis et doivent être mobilisées progressivement, selon les allocations et les crédits turcs.

Le cadre donne la priorité à la production turque. Les besoins libanais doivent être notifiés et les projets convenus entre les autorités. Les équipements ne peuvent pas être librement transférés à un tiers sans accord écrit d’Ankara. Le vote du 12 novembre reste distinct de la publication au Journal officiel et des notifications diplomatiques prévues par les textes signés en 2022 et 2023.

Gaza : onze morts signalés sur la journée, dont six à Nasser

La Défense civile de Gaza rapporte onze personnes tuées jeudi dans des frappes et des tirs israéliens. Six de ces décès concernent le complexe hospitalier Nasser, à Khan Younès. Il ne s’agit donc pas d’un bilan de onze morts pour le seul bombardement de l’hôpital.

Le ministère de la Santé de Gaza situe cette attaque après minuit, dans le bâtiment de chirurgie, et signale des victimes parmi les soignants, les patients et leurs accompagnants. L’hôpital confirme six morts. Les estimations successives de blessés ne sont pas additionnées, car elles portent sur la même attaque et ont été communiquées à des moments différents.

L’armée israélienne confirme avoir frappé Nasser. Elle affirme avoir visé Mohamed Abou Ismail, qu’elle présente comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès, ainsi que d’autres membres du mouvement. Sa mort n’est pas confirmée. Israël accuse le Hamas d’utiliser le complexe comme centre de commandement ; le mouvement le dément. Cette utilisation militaire alléguée n’a pas été vérifiée indépendamment.

Les cinq autres morts du bilan quotidien sont attribués par les secours à des tirs ou frappes près d’al-Bureij, de Deir el-Balah et à Gaza-ville. Ce décompte demeure celui de la Défense civile, pas un bilan indépendant. Les signalements localisés ne sont pas ajoutés une seconde fois au total.

Iran : des conditions affichées, pas un accord avec Washington

Dans son entretien du 11 novembre, Mohsen Rezaei maintient le refus de transférer hors d’Iran les matières nucléaires enrichies. Il menace aussi les bases américaines, y compris certaines situées en Europe, si elles servent à de nouvelles attaques contre le territoire iranien. Ces propos ne constituent ni l’annonce d’une attaque déjà lancée ni une menace indistincte contre toute l’Europe.

Le responsable iranien fait de la fin de la guerre au Liban un élément des conditions avancées par Téhéran. Il réclame également des garanties contre de nouvelles frappes et évoque la levée du blocus naval ainsi que la libération d’avoirs gelés. Ce sont les exigences d’une partie : aucun engagement réciproque accepté par Washington n’est établi par cet entretien. Les autorités libanaises ne sont pas réputées avoir accepté un arrangement du seul fait qu’un responsable iranien le réclame.

France : ce que mesure le sondage pour 2027

L’enquête Cluster17 réalisée les 9 et 10 novembre, référencée le 11 par la Commission des sondages, teste quatre listes de candidats possibles. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon occupent les deux premières places dans chacune. Les résultats dépendent toutefois de la composition de la liste soumise aux répondants.

Christine Lagarde obtient 14 % dans une hypothèse où elle remplace Édouard Philippe, mais 8 % dans une autre où plusieurs personnalités du même espace politique figurent ensemble. Cette différence ne mesure pas une chute entre deux dates : les scénarios appartiennent au même terrain d’enquête. La présence d’un nom dans le questionnaire n’annonce pas une candidature.

L’enquête porte sur 1 164 inscrits sur les listes électorales et a été conduite en ligne par quotas. Les effectifs utiles varient après pondération. Les incertitudes interdisent de transformer un écart de quelques dixièmes de point en avantage établi. Ces intentions ne prédisent ni le résultat de 2027 ni les reports d’un second tour.

Couverture : Parlement libanais, photographie d’archives de François el Bacha / Libnanews. Date exacte de prise de vue non établie ; cette image ne représente pas la séance du 12 novembre 2026.

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