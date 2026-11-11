Bangladesh : Dhaka veut renforcer ses liens de défense avec Ankara

À Antalya, Tarique Rahman demande de renforcer la coopération de défense avec la Turquie, notamment par des investissements conjoints. La rencontre avec Erdoğan est confirmée par Ankara. Les discussions bilatérales ne prouvent ni un contrat signé ni une adhésion du Bangladesh au pacte conclu par Ankara, Riyad et Islamabad auparavant.

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Le Bangladesh souhaite approfondir sa coopération de défense avec la Turquie. Le Premier ministre Tarique Rahman a abordé ce dossier avec Recep Tayyip Erdoğan le 10 novembre à Antalya, en marge de la COP31. La présidence turque confirme la rencontre, à laquelle participait également le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan.

Une coopération bilatérale à développer

Selon le compte rendu du journaliste d’UNB présent à Antalya, qui cite le porte-parole adjoint du Premier ministre, Hasan Shiplu, Tarique Rahman a demandé de diversifier les relations de défense, notamment par des investissements conjoints. Les deux dirigeants ont aussi discuté du commerce, de l’énergie et des ressources minérales.

Le responsable bangladais a mis en avant les possibilités d’investissement turc dans les énergies renouvelables. Il a également remercié Ankara pour son soutien humanitaire aux Rohingyas et pour son action dans les enceintes internationales en faveur de leur retour sûr, digne et durable.

Cette présentation décrit des objectifs de coopération. Le compte rendu consulté ne donne ni montant de contrat militaire signé, ni liste d’équipements commandés, ni calendrier de livraison. La demande de développer les investissements conjoints ne permet donc pas de présenter un programme industriel comme déjà financé.

Ne pas confondre coopération et adhésion

Le rapprochement bilatéral se distingue du pacte de défense signé entre la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan. Le dossier du Parlement turc indique que la loi autorisant l’approbation de cet accord a été adoptée le 5 novembre. Cette décision concerne la procédure turque, pas une entrée du Bangladesh dans le pacte.

Le texte du traité annexé au rapport parlementaire prévoit que les modalités d’adhésion d’autres parties doivent être déterminées et approuvées par le comité stratégique, avec le consensus des parties fondatrices. Une discussion diplomatique ou un partenariat industriel bilatéral ne remplace pas cette procédure.

Le 12 octobre, la secrétaire d’État bangladaise Shama Obaed Islam déclarait encore, selon UNB, que son pays n’avait pas rejoint le pacte. Ce constat est daté. Les informations vérifiées sur la rencontre du 10 novembre n’annoncent pas une adhésion : elles établissent une volonté d’élargir la coopération entre Dhaka et Ankara.

Recep Tayyip Erdoğan à La Haye, le 25 juin 2025. Archive : cette photo ne représente pas la rencontre avec Tarique Rahman à Antalya. Photographie entière conservée et redimensionnée proportionnellement, habillage Libnanews. © Phil Nijhuis / ministère néerlandais des Affaires étrangères. Photo et adaptation : CC BY-SA 4.0. Source photographique ; licence CC BY-SA 4.0.

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