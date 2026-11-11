À l’USEK, Sandra De Waele lie la reprise aux réformes

À Kaslik, Sandra De Waele relie la reprise libanaise aux réformes bancaires, judiciaires et administratives. Selon le compte rendu de l’ANI, elle évoque un soutien européen de 2,4 milliards d’euros depuis 2021. Ce bilan ne constitue pas une nouvelle enveloppe. Les entreprises et les compétences figurent également parmi les priorités.

50

Lire l'article Stop

La réforme bancaire, l’indépendance de la justice et la qualité de l’administration figurent parmi les priorités mises en avant par Sandra De Waele lors de sa visite à l’Université Saint-Esprit de Kaslik. Dans un compte rendu publié le 10 novembre, l’Agence nationale d’information rapporte que l’ambassadrice de l’Union européenne au Liban a associé le redressement économique à la restauration de la confiance financière et à un accord avec le Fonds monétaire international.

La diplomate a participé à deux rencontres : une conférence consacrée à la politique européenne envers le Liban, puis un échange avec le monde des affaires. Les deux interventions relient les réformes des institutions aux possibilités de financement et de développement des entreprises. Elles ne comportent, dans le compte rendu disponible, ni annonce d’un nouveau programme financier chiffré ni calendrier de décaissement.

Un bilan de l’aide depuis 2021

Selon les propos rapportés par l’ANI, Sandra De Waele a évalué le soutien européen au Liban à environ 2,4 milliards d’euros depuis 2021. Elle a cité les aides humanitaires et au développement, le secteur de la sécurité, les institutions publiques et les services essentiels. Ce montant décrit donc plusieurs années et plusieurs domaines d’intervention. Il ne correspond pas à une enveloppe supplémentaire annoncée à Kaslik.

La conférence, organisée par l’Académie de diplomatie de l’USEK, était animée par son président, l’ancien ministre des Affaires étrangères Nassif Hitti. Sous le thème de la gouvernance, de la reprise et des perspectives du partenariat, l’ambassadrice a présenté le renforcement de l’État et des capacités de ses institutions comme un axe central de la politique européenne.

Elle a également évoqué les programmes européens consacrés à l’éducation, à la santé, à la protection sociale, à l’eau et aux infrastructures. Cette présentation place les services destinés à la population aux côtés des réformes financières, plutôt que de réduire la coopération européenne au seul dossier des banques.

Banques, justice et administration

Le compte rendu cite plusieurs chantiers précis : réformer le secteur bancaire, adopter la loi sur le déficit financier, renforcer l’indépendance judiciaire, lutter contre la corruption et développer une administration fondée sur la compétence et le mérite. Il s’agit des priorités défendues par l’ambassadrice. Cette énumération ne vaut ni adoption de la loi évoquée ni validation européenne d’un texte particulier.

Sur le volet économique, Sandra De Waele a lié la reprise durable au retour de la confiance dans le système financier et bancaire ainsi qu’à la conclusion d’un accord avec le FMI. Selon elle, l’exécution des réformes pourrait permettre au Liban d’attirer des investissements et des financements internationaux supplémentaires, avec des effets attendus sur la croissance et l’emploi.

Le propos porte sur les conditions politiques et institutionnelles d’une amélioration. L’ANI ne rapporte pas de décision du FMI, de montant approuvé par ses instances ou d’engagement automatique d’investisseurs. La distinction reste essentielle pour les déposants comme pour les entreprises : une perspective de financement ne fixe pas à elle seule les modalités d’accès aux fonds.

Les entreprises dans le partenariat européen

Lors du second rendez-vous, inscrit dans la série « Sunset Stories – Executive Talk », l’ambassadrice a abordé les besoins des petites et moyennes entreprises. L’échange était animé par Madonna Salameh Ayanian, responsable des relations stratégiques avec les entreprises à l’université.

Les instruments évoqués comprennent l’accès au financement, les subventions, les garanties et l’assistance technique. Sandra De Waele a aussi cité l’efficacité dans l’usage des ressources, les énergies renouvelables, l’innovation et la formation professionnelle. Elle a insisté sur le développement des capacités des entreprises libanaises pour répondre aux normes européennes et élargir leur présence sur les marchés extérieurs.

La transparence de l’environnement des affaires, sa stabilité et le fonctionnement de l’administration rejoignent ainsi les préoccupations financières. L’ambassadrice a enfin mis en avant les compétences des jeunes et la place croissante des femmes dans l’entrepreneuriat. Le message rapporté à Kaslik associe l’appui européen aux institutions et celui aux entreprises, tout en laissant les décisions de financement concrètes aux procédures propres à chaque programme.

Source : Agence nationale d’information, compte rendu de la visite à l’USEK, 10 novembre 2026.

Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives. Date exacte non établie. © François el Bacha / Libnanews. Illustration institutionnelle, ne représente pas la visite de Sandra De Waele à l’USEK. Photographie entière conservée sans retouche, habillage éditorial Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews