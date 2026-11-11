Iran : Barrot juge le risque d’escalade toujours présent

Jean-Noël Barrot juge toujours possible une nouvelle escalade entre Washington et Téhéran. À Paris, le ministre français soutient les efforts diplomatiques régionaux. Une réunion avec le Qatar et plusieurs partenaires a porté sur la crise iranienne. Aucun accord final ni calendrier de réouverture du détroit d’Ormuz ne sont annoncés officiellement.

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Jean-Noël Barrot estime que le risque d’une nouvelle escalade entre les États-Unis et l’Iran « n’est pas complètement écarté ». Le ministre français des Affaires étrangères s’exprimait le 10 novembre à Paris, à l’issue de la réunion des chefs de la diplomatie du G7. Ses propos, rapportés par l’AFP, mettent l’accent sur la prévention d’une reprise des frappes et la recherche d’une issue politique.

Éviter une reprise des frappes

Selon la déclaration citée par l’agence, le temps consacré à ce dossier pendant les deux journées de discussions traduit la persistance du risque militaire. Barrot mentionne les échanges avec son homologue américain, puis avec le Premier ministre du Qatar.

Il dit soutenir les efforts régionaux en faveur de la réouverture du détroit d’Ormuz et d’une solution politique permettant d’éviter de nouvelles frappes. Il ne présente pas ces objectifs comme atteints et n’annonce aucun calendrier d’application.

Une réunion avec le Qatar et l’Arabie saoudite

Un communiqué publié le même jour par le ministère français confirme une réunion de travail avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, ainsi qu’avec les chefs de la diplomatie saoudienne, allemande, britannique et italienne.

Selon ce texte officiel, les participants ont discuté de la crise iranienne et de ses conséquences sécuritaires et économiques pour la région et au-delà. Ils ont souligné la nécessité de prévenir une nouvelle escalade militaire et de parvenir à un règlement diplomatique, en exprimant leur volonté d’y contribuer.

Le communiqué décrit une concertation et ses objectifs. Il ne présente ni texte négocié avec Téhéran et Washington, ni accord de cessez-le-feu, ni mécanisme arrêté de réouverture d’Ormuz. La mise en garde de Barrot intervient donc dans une séquence de consultations diplomatiques dont l’issue reste ouverte.

La tour Eiffel et la Seine à Paris, photographie d’archives de 2013. Illustration géographique : ne représente pas les réunions du G7 de novembre 2026. Photo entière conservée, habillage éditorial Libnanews. © Pixabay / Pexels.

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