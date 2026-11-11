La Grande Famine du Mont-Liban (1915-1918) : le Liban dans la Première Guerre mondiale
De 1915 à 1918, blocus, réquisitions, criquets et épidémies plongent le Mont-Liban dans l'une des pires famines de son histoire. Un devoir de mémoire. Suivez Libnanews. Photos d'archives du domaine public ; mémorial de Beyrouth, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons).
La Grande Famine du Mont-Liban (1915-1918) : le Liban dans la Première Guerre mondiale
La Grande Famine du Mont-Liban (1915-1918) : le Liban dans la Première Guerre mondiale
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