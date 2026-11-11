Kassem : discuter des armes, mais après le retrait

Naïm Kassem refuse le désarmement sous occupation tout en acceptant une discussion après le retrait israélien et la fin de la tutelle. Son discours du 11 novembre pose une question de séquence : faut-il attendre le retrait pour aborder les armes, ou appliquer les engagements en parallèle ? Analyse des propos du chef du Hezbollah à la lumière des textes officiels et des décisions de l’État libanais.

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Naïm Kassem ne propose pas un désarmement du Hezbollah. Dans son discours du 11 novembre, il maintient son refus de remettre les armes sous occupation israélienne, tout en acceptant d’en discuter après un retrait et la fin de ce qu’il appelle la tutelle étrangère. Cette distinction éclaire une intervention qui cherche à préserver la capacité militaire du parti, à contester l’accord-cadre et à déplacer le débat vers l’ordre des engagements.

Analyse. Le texte du discours a été publié à 19 h 54 par Al-Ahed, média proche du Hezbollah. Il constitue une source primaire sur les propos du dirigeant, pas une vérification indépendante de ses affirmations.

Une discussion conditionnelle, pas une promesse de remise des armes

À l’occasion de la journée des martyrs du parti, le secrétaire général du Hezbollah pose deux préalables à une discussion sur l’armement : le retrait israélien et la fin de la tutelle. Dans le texte publié par Al-Ahed, cette ouverture coexiste avec un rejet du désarmement dans les conditions présentes.

La différence est déterminante. Accepter un sujet à une table de négociation ne signifie accepter ni son issue, ni un calendrier, ni un mécanisme de contrôle. Présenter cette intervention comme une acceptation du désarmement ferait disparaître les conditions qui en limitent la portée. La présenter comme un refus de toute discussion effacerait, à l’inverse, la marge politique que le dirigeant conserve.

Notre lecture est celle d’une offre conditionnelle qui permet au Hezbollah de ne pas fermer entièrement la porte au dialogue, sans renoncer à son principal moyen de pression. Le critère de fin de la tutelle reste particulièrement ouvert : contrairement à un retrait territorial, il ne s’accompagne ici d’aucune procédure permettant d’en constater l’accomplissement.

Le désaccord porte aussi sur l’ordre des obligations

Kassem demande de revenir aux négociations indirectes et rejette l’accord-cadre. Il invoque notamment l’arrangement du 27 novembre 2024, la résolution 1701 et l’armistice. Mais ces références ne peuvent être réduites à la seule exigence d’un retrait israélien.

Le document de cessation des hostilités transmis aux Nations unies en 2024 réaffirme le désarmement des groupes armés et réserve les armes aux forces officielles. Il prévoit également la cessation des opérations offensives israéliennes, la prévention des attaques depuis le Liban et un retrait israélien coordonné avec le déploiement de l’armée libanaise. La séquence consistant à attendre le retrait pour commencer à discuter des armes est donc une position politique de Kassem, pas une restitution complète du texte.

Cette différence oppose deux logiques. Dans la première, le Hezbollah conserve son armement comme garantie jusqu’à l’exécution des engagements israéliens. Dans la seconde, retrait, déploiement de l’armée et traitement des armes non autorisées font partie d’un processus à mettre en œuvre ensemble. L’obstacle ne se limite donc pas au manque de confiance : il concerne la définition même de ce qui doit être accompli en premier.

Défendre l’armée sans lui reconnaître immédiatement l’exclusivité des armes

Le dirigeant salue l’armée et son rôle dans la paix civile, mais refuse les aides conditionnelles. Il critique aussi les cinq ambassades intervenues dans le débat sur les explosifs saisis à Dahr el-Baïdar. Ces éléments sont également rapportés par L’Orient Today dans son compte rendu du 11 novembre.

L’enjeu de cette distinction est intérieur. Soutenir l’armée comme institution ne revient pas à accepter qu’elle exerce seule la force armée. Il est possible, dans le raisonnement du parti, de valoriser les militaires tout en contestant la politique que l’État leur demande d’appliquer. Le discours tente ainsi de séparer la légitimité de l’institution militaire des exigences de désarmement.

Or ces exigences ne sont pas uniquement étrangères. La décision du gouvernement libanais du 2 mars 2026, communiquée à l’ONU, interdit les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah, demande la remise de ses armes et réaffirme la compétence exclusive de l’État sur la guerre et la paix. Réduire le désarmement à une pression diplomatique extérieure laisse donc de côté une décision libanaise.

Un pari régional qui ne vaut pas changement des engagements

Kassem présente les difficultés politiques de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu comme une occasion. Cette appréciation appartient à son argumentaire. Elle ne démontre ni l’abandon de l’accord-cadre ni la disparition des demandes internationales.

La déclaration du G7 publiée après sa réunion de Paris des 9 et 10 novembre maintient le soutien à la résolution 1701 et au cadre trilatéral. Elle associe désarmement vérifiable, redéploiement israélien et déploiement de l’armée libanaise. Un changement de rapport de force politique peut modifier les négociations ; il ne supprime pas, à lui seul, les engagements que ces textes énoncent.

Au Sud, la question reste celle des garanties concrètes

Cette intervention survient alors que des frappes et des tirs sont encore signalés au Sud. Les faits du 11 novembre sont suivis séparément dans notre direct, avec leurs sources et leurs limites. Ils donnent une portée immédiate au débat sur la protection des habitants, sans valider automatiquement la réponse de l’un ou l’autre camp.

Le discours maintient une disponibilité au combat, mais n’annonce ni date ni ordre opérationnel d’une nouvelle guerre. L’essentiel de sa portée politique se situe ailleurs : le Hezbollah conserve les armes et accepte d’en faire un sujet futur, à ses conditions. Pour l’État, la difficulté demeure de transformer la promesse d’une discussion en décisions vérifiables, tout en obtenant le retrait israélien et la sécurité des populations. Aucun de ces résultats ne peut être déduit de la seule intervention de ce soir.

Illustration : Khiam vue depuis Marjayoun, photographie d’archives non datée. Elle ne montre ni le discours ni les événements du 11 novembre 2026. Photo : François el Bacha / Libnanews.

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