Lahj : combats et urgence humanitaire au sud du Yémen

L’armée gouvernementale revendique la reprise d’al-Sarih. À Lahj, les besoins des déplacés et les risques pour le camp de Kharaz restent majeurs.

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Les forces gouvernementales yéménites ont annoncé, vendredi 13 novembre, avoir repris le carrefour d’al-Sarih, dans la région de Sabiha, au gouvernorat de Lahj. Cette revendication marque un nouvel épisode des combats dans le sud-ouest du pays, mais ne permet pas de conclure à une stabilisation du front. Elle intervient alors que les autorités appellent à une aide d’urgence pour les familles déplacées et qu’un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés documente l’aggravation des besoins.

Une reprise revendiquée, un bilan non confirmé

Dans son compte rendu du 13 novembre, l’armée gouvernementale affirme avoir mené une attaque contre les positions houthies avec l’appui de combattants tribaux. Elle dit avoir repris al-Sarih après des affrontements et le retrait des forces adverses. Libnanews n’a pas pu vérifier indépendamment le contrôle effectif du carrefour à l’issue de l’opération.

Les sources militaires citées par l’armée avancent plus de cinquante combattants houthis tués, blessés ou capturés, sans ventilation entre ces catégories. Ce total ne peut donc être présenté ni comme cinquante morts ni comme cinquante prisonniers. Il reste une estimation fournie par une partie au conflit, sans bilan indépendant disponible dans les documents consultés.

La prise annoncée d’un carrefour ne démontre pas davantage la sécurisation de l’ensemble des routes de Lahj. Les conditions de circulation des habitants et des organisations humanitaires doivent être vérifiées séparément des résultats militaires revendiqués.

Un appel d’urgence pour les familles de Sabiha

Dès le 12 novembre, le ministère yéménite des Affaires sociales et du Travail avait demandé aux organisations humanitaires et aux bailleurs de renforcer leur réponse dans la région de Sabiha, notamment dans le secteur d’al-Mudaraba et Ras al-Ara. Il attribue aux attaques houthies les dégâts dans les zones habitées et le départ de nombreuses familles.

Le ministère décrit des pertes de logements et de revenus. Son appel porte sur la nourriture, les abris, l’eau potable et les soins, mais aussi sur l’accompagnement psychologique des personnes les plus exposées : enfants, femmes, personnes âgées et personnes handicapées. Il demande une évaluation de terrain et un recensement des ménages affectés afin d’établir les priorités d’intervention.

Ce communiqué ne fournit pas un décompte vérifié des déplacements provoqués par les seuls combats du 13 novembre. Il décrit des besoins déjà présents avant l’annonce de la reprise d’al-Sarih.

Kharaz : une population réfugiée à nouveau menacée

Le 13 novembre, le ministère yéménite des Droits humains a également annoncé la mort d’une réfugiée somalienne lors d’un bombardement du camp de Kharaz, à Lahj, survenu selon lui le jeudi 12 novembre. Il en impute la responsabilité aux Houthis. Cette annonce et cette attribution n’ont pas été confirmées indépendamment dans les éléments consultés ; elles doivent rester distinctes du bilan militaire annoncé pour al-Sarih.

La vulnérabilité du camp était déjà documentée par l’ONU. Le 30 octobre, le porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh, expliquait que des tirs à proximité perturbaient les services et limitaient les déplacements. Les écoles étaient suspendues et les démarches juridiques et documentaires interrompues, tandis que l’approvisionnement en eau et l’aide sanitaire se poursuivaient difficilement.

À cette date, le HCR indiquait n’avoir vérifié aucune victime parmi les réfugiés. Cette observation antérieure ne permet ni de confirmer ni de démentir le décès annoncé deux semaines plus tard par le ministère.

Des chiffres nationaux à ne pas attribuer au seul front de Lahj

Le 13 novembre, l’Organisation internationale pour les migrations a porté à plus de 340 000 le nombre de personnes contraintes de fuir dans le contexte de la nouvelle escalade. Elle alerte sur les restrictions des axes de transport, qui retardent l’arrivée des secours. Ces déplacements ne doivent pas être confondus avec l’ensemble des personnes déplacées de longue date dans le pays.

Dans sa mise à jour du 10 novembre, le HCR estimait à 321 000 le nombre de personnes nouvellement déplacées au Yémen entre le 1er août et le 7 novembre. Lahj représentait 20 % des déplacements recensés, contre 67 % pour Taëz. Ces données couvrent plusieurs mois et plusieurs fronts : elles ne mesurent pas les conséquences de la seule offensive autour d’al-Sarih.

Le même rapport indique que cent réfugiés avaient quitté Kharaz pour Aden dans un contexte d’insécurité, et que 9 676 réfugiés restaient dans le camp. Il signale aussi la fermeture persistante de la route Taëz–Aden et des itinéraires bloqués ou disputés, des contraintes qui compliquent l’accès aux secours.

La protection des civils dépend ainsi de conditions très concrètes : pouvoir quitter une zone dangereuse, rejoindre un point d’assistance et maintenir les services essentiels. Une évolution militaire locale, même confirmée, ne suffirait pas à établir que ces conditions sont réunies.

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