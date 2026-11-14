Békaa : l’armée annonce 215 tonnes de drogue détruites

L’armée libanaise annonce avoir détruit environ 215 tonnes de cannabis et de marijuana dans la Békaa. Le bilan du 13 novembre distingue 200 tonnes à Marjhin, au Hermel, et 15 tonnes à Bouday, près de Baalbek. Des cultures sous abri et des machines sont également concernées. Le communiqué ne fournit ni valeur marchande ni nombre de suspects. Les recherches se poursuivent pour arrêter les personnes impliquées. La durée de trois jours concerne l’intervention de Marjhin, et non nécessairement l’ensemble des opérations.

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L’armée libanaise a annoncé, le 13 novembre 2026, avoir détruit environ 215 tonnes de cannabis et de marijuana dans deux zones de la Békaa. Son bilan distingue une opération menée dans la plaine de Marjhin, au Hermel, et des perquisitions dans des exploitations de Bouday, dans la région de Baalbek.

Deux opérations et des matériels saisis

À Marjhin, une unité a détruit 200 tonnes de cannabis et de marijuana au cours d’une intervention étalée sur trois jours. Des installations agricoles sous abri et des terrains cultivés ont également été détruits. Le communiqué ne donne pas les dates précises de début et de fin de cette intervention.

À Bouday, une autre unité a perquisitionné plusieurs exploitations. Elle y a détruit 15 tonnes de cannabis ainsi qu’une installation sous abri cultivée en marijuana. Des machines utilisées pour la fabrication ont été saisies. L’armée indique que les éléments saisis ont été remis et que les recherches se poursuivent pour arrêter les personnes impliquées.

Un bilan de destruction, pas un nombre d’arrestations

Le total annoncé regroupe deux quantités et plusieurs types de produits. Il ne doit pas être présenté comme 215 tonnes d’une seule substance transformée. Les superficies des cultures détruites, la valeur commerciale et le nombre de suspects ne sont pas précisés.

La destruction de produits et la saisie de machines sont des faits matériels annoncés par le commandement. L’identification et l’arrestation des personnes recherchées relèvent d’une autre étape. Aucun bilan d’interpellations n’accompagne cette annonce. Il serait donc inexact de rattacher à ces opérations des arrestations rapportées dans des communiqués distincts.

Le 13 novembre est la date de publication du bilan, non celle d’une opération unique ayant duré une journée. L’armée n’a pas encore détaillé les suites judiciaires de ces deux interventions.

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