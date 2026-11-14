Basket : le Liban prépare le Japon et la Chine

Le Liban a commencé sa préparation pour recevoir le Japon et la Chine les 26 et 29 novembre à Zouk Mikaël. Ahmad Farran réunit quinze joueurs avant sa sélection définitive. Deux amicaux en Jordanie précèdent ces rendez-vous, annoncés à 21 heures par la billetterie officielle des deux rencontres à domicile.

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La sélection libanaise de basket a commencé vendredi 13 novembre sa préparation pour les rencontres contre le Japon et la Chine. Ahmad Farran a convoqué quinze joueurs avant de retenir son groupe de douze. Le Liban recevra le Japon le 26 novembre, puis la Chine le 29, au complexe Nouhad Naufal de Zouk Mikaël, dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Les deux rendez-vous à domicile sont annoncés à 21 heures, heure de Beyrouth, par la billetterie officielle. Deux matches amicaux en Jordanie, les 19 et 21 novembre, doivent précéder cette séquence qualificative.

Basket libanais : quinze joueurs pour préparer novembre

Le groupe réuni par Ahmad Farran comprend Ali Mezher, Ali Mansour et Jad Khalil à la mène. Wael Arakji, qui récupère d’une blessure, ne participe pas à cette préparation. Jihad el-Khatib est également absent pour blessure.

Les autres joueurs convoqués sont Amir Saoud, Karim Zeinoun, Omar Jamaleddine, Joe Abou Samra, Sergio Darwich, Mark Khoury, Youssef Khayat, Hayk Gyokchyan, Gerard Hadidian, Omar El Jamal, Derek Funderburk et Karim Ezzeddine. Ce dernier rejoint le groupe après ses prestations avec La Sagesse.

Farran attend aussi le retour de Sergio Darwich et de Mark Khoury, qui évoluent au Japon. Leur arrivée est annoncée autour du 19 novembre. Les quinze joueurs ne constituent donc pas encore la liste finale de douze retenue pour les rencontres officielles.

Deux répétitions en Jordanie avant Zouk Mikaël

Le programme préparatoire prévoit deux confrontations avec la sélection jordanienne sur son terrain : jeudi 19 et samedi 21 novembre. Ces rencontres amicales précèdent la réception du Japon de quelques jours.

Ahmad Farran souligne que ses joueurs abordent le rassemblement après plusieurs compétitions avec leurs clubs. Il cite notamment les rendez-vous arabes, les tournois disputés à Dubaï et en Syrie, ainsi que les premières journées du championnat libanais. Le sélectionneur met en avant leur rythme de compétition et leur motivation à jouer devant le public libanais.

Le staff doit composer sans Arakji dans l’organisation offensive. La présence de trois meneurs dans la liste élargie lui donne plusieurs solutions pour préparer les deux rencontres. La composition définitive sera connue après la réduction de ce groupe.

Japon le 26, Chine le 29 novembre

La billetterie affiche les deux matches au même endroit et à la même heure : jeudi 26 novembre à 21 heures contre le Japon, puis dimanche 29 novembre à 21 heures contre la Chine. Le complexe Nouhad Naufal se trouve à Zouk Mikaël.

Ces rencontres s’inscrivent dans la campagne asiatique de qualification pour le Mondial organisé au Qatar en 2027. Le Liban cherche une cinquième participation après les éditions 2002, 2006, 2010 et 2023. Avant les deux échéances à domicile, Farran disposera des amicaux jordaniens pour arrêter ses derniers choix.

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