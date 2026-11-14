Carburants au Liban : pourquoi le Brent ne suffit pas

Le prix des carburants au Liban ne dépend pas du seul Brent. Georges Brax explique le rôle des produits raffinés, des quinze dernières cotations, du transport et de l’assurance. Ce mécanisme éclaire les décalages avec les marchés, sans garantir une baisse identique de l’essence et du diesel avant l’hiver prochain.

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Le prix des carburants au Liban ne suit pas mécaniquement le Brent affiché sur les marchés. Georges Brax, président du syndicat des propriétaires de stations-service, rappelle cette distinction dans ses déclarations rendues publiques le 14 novembre 2026. Le tableau libanais repose, explique-t-il, sur les cotations des produits raffinés, auxquelles s’ajoutent les coûts d’acheminement et les autres composantes du prix. Une baisse du pétrole brut ne suffit donc pas à prévoir celle du prochain plein.

Cette explication intervient alors que les consommateurs cherchent à comprendre les écarts entre annonces internationales et tarifs locaux. Elle ne signifie pas que toute variation serait justifiée par principe. Pour comparer les deux, il faut rapprocher le même produit, la même période et les mêmes frais. Le cours instantané d’un baril ne décrit pas, à lui seul, le coût d’un carburant livré au Liban.

Prix des carburants au Liban : le produit acheté compte

Le Brent désigne une référence de pétrole brut. L’essence et le diesel sont des produits issus du raffinage, destinés à des usages différents. Brax insiste sur les cours de ces produits, suivis notamment par Platts. Ce sont eux qu’il faut examiner pour comprendre le marché libanais, dépendant des importations de carburants.

Leur prix répond à leur propre disponibilité et à leur propre demande. Le responsable professionnel décrit une demande plus soutenue pour le diesel à l’approche de l’hiver. Il cite le chauffage, la production d’énergie et le transport de marchandises. L’essence ne répond pas exactement aux mêmes besoins. Les deux produits peuvent donc évoluer différemment, même lorsqu’ils proviennent d’une même matière première.

Brax estime ainsi que l’essence pourrait encore baisser, tandis que le diesel resterait sous pression. Il s’agit de sa prévision, pas d’un nouveau tarif officiel ni d’une garantie pour les semaines à venir. Les conditions d’approvisionnement et la demande peuvent modifier cette trajectoire. Présenter une détente du brut comme la promesse d’une baisse identique de tous les carburants ferait disparaître cette distinction.

Quinze cotations plutôt qu’un cours instantané

Selon Georges Brax, le tableau de composition des prix s’appuie sur les quinze dernières cotations des produits raffinés. Cette référence explique un second écart : celui du temps. Une forte variation observée aujourd’hui ne remplace pas immédiatement toutes les valeurs utilisées dans le calcul. Des cotations antérieures continuent de peser tant qu’elles appartiennent à la période retenue.

Le mécanisme décrit n’autorise pas à annoncer un délai fixe de quinze jours. Quinze publications de prix et quinze jours calendaires ne sont pas des unités interchangeables. Il ne permet pas davantage de déduire, sans les valeurs effectivement retenues, le montant du prochain ajustement. L’explication concerne la logique du calcul, pas une reconstitution chiffrée du tableau en vigueur.

Pour apprécier la transmission d’une baisse, il faut donc observer plusieurs cotations comparables. Une succession de reculs du produit raffiné n’a pas le même effet qu’une seule séance de baisse du brut. À l’inverse, un rebond ponctuel du Brent ne permet pas de calculer directement la hausse d’un bidon de diesel. La référence et la période d’observation doivent être précisées avant toute comparaison.

Le fret et l’assurance complètent la facture

Le prix international du produit n’est pas le prix d’un carburant livré. Brax rappelle le rôle du transport maritime, de l’assurance et des taxes. Ces postes interviennent dans la facture locale. Une amélioration sur l’un d’eux peut être compensée par une tension sur un autre. Sans leur ventilation, une variation du montant final ne peut être entièrement attribuée au pétrole.

Le responsable des stations-service souligne en particulier l’exposition du Liban aux perturbations extérieures. Le pays doit acheter ses produits raffinés et les acheminer. Les tensions sur les routes maritimes affectent donc une chaîne d’approvisionnement dont le coût dépasse la valeur du chargement. Cette dépendance est distincte du niveau de la consommation intérieure.

Une diminution des achats des ménages ne garantit ainsi pas une baisse équivalente du coût d’importation. Les cours de référence se forment sur des marchés bien plus larges. Les frais de transport et d’assurance répondent également à leurs propres conditions. La contraction du marché local peut coexister avec une facture unitaire élevée.

Les prévisions restent différentes d’un tarif applicable

Dans ses déclarations du 14 novembre, Brax plaide pour une diversification des sources d’énergie. Il présente cette orientation comme un moyen de réduire l’exposition aux crises répétées. Il affirme aussi que les importateurs ont maintenu des stocks permettant d’alimenter le marché. Cette appréciation professionnelle ne s’accompagne pas d’un inventaire public détaillé permettant de calculer ici une autonomie précise.

Pour le consommateur, trois informations doivent donc rester séparées : le cours du brut, les cotations du carburant concerné et le tarif local applicable. Les deux premières aident à expliquer une évolution ; elles ne remplacent pas la troisième. Le prochain tableau de prix permettra de constater l’ajustement effectivement retenu, sans transformer une anticipation sur l’essence en engagement sur le diesel.

Illustration : ancienne pompe à essence à Jounieh, photographie d’archives publiée dans la banque Libnanews en mars 2022. Elle ne montre pas l’état actuel des stations. © Libnanews.com.

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