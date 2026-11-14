Sud-Liban : le coût du retour aux champs

Dans le Sud-Liban, des agriculteurs cherchent à reprendre leur activité malgré des terres inaccessibles, des arbres détruits et des indemnités attendues. À Houla et Chaaytiyeh, deux témoignages montrent des besoins différents. Nizar Hani affirme que le plan avance, avec vérification des dégâts et maintien des services agricoles dans le Sud.

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Revenir dans un village ne suffit pas à reprendre une exploitation agricole. Dans le Sud-Liban, des agriculteurs décrivent encore des terres inaccessibles, des arbres détruits et des indemnités attendues. Leurs témoignages, recueillis dans un reportage de presse libanais publié le 14 novembre 2026, mettent en regard le coût d’un nouveau départ et les programmes de soutien. Le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, affirme pour sa part que la réponse est en cours d’exécution.

Le dossier ne porte pas sur l’annonce d’un nouveau bilan national. Il éclaire les difficultés concrètes de la reprise, plusieurs mois après les premières évaluations. Accéder à une parcelle, disposer de liquidités et retrouver un outil productif sont trois problèmes distincts. Les parcours d’Ahmad Diab, de Houla, et d’Oday Muslimani, de Chaaytiyeh, en montrent les effets.

Agriculteurs du Sud-Liban : recommencer sur une autre terre

Ahmad Diab cultivait environ 25 dounoums de fèves et de blé à Houla. Selon son témoignage rapporté le 14 novembre, il n’a pas pu reprendre l’exploitation de cette terre. Il a donc loué une autre parcelle à Chaqra pour tenter de renouer avec son activité. Le déplacement ne concerne pas seulement son lieu de résidence : il change aussi les conditions matérielles de son travail.

L’agriculteur affirme que le ministère a enregistré ses pertes après la guerre de 2024. Il déclare cependant n’avoir reçu aucune indemnisation à ce stade. Ce témoignage concerne sa situation personnelle. Il ne permet pas d’affirmer qu’aucune aide n’a été versée dans l’ensemble du Sud. Il montre néanmoins qu’un dommage recensé et un paiement reçu restent deux étapes différentes.

Le recours à une terre louée répond au besoin de produire sans attendre le retour sur la parcelle d’origine. Il suppose aussi de réunir les moyens nécessaires à une nouvelle campagne. Le reportage décrit une épargne entamée par la guerre et les déplacements, alors que l’achat de semences et d’intrants doit précéder la récolte. Le revenu futur ne finance pas immédiatement ces premières dépenses.

À Chaaytiyeh, les citronniers ne repartent pas avec le retour

Oday Muslimani raconte avoir trouvé les citronniers de son exploitation détruits à son retour à Chaaytiyeh. Il souhaite replanter, mais dit ne pas disposer des fonds nécessaires. Il évoque aussi la crainte d’une reprise de la guerre. Dans son récit, le manque d’argent et le risque sécuritaire se renforcent : engager les ressources restantes devient plus difficile lorsque leur résultat peut à nouveau être perdu.

La destruction d’arbres se distingue de la perte d’une seule récolte. Le reportage souligne le temps nécessaire pour remplacer les plantations et retrouver leur production. La reprise comporte donc une période durant laquelle les frais d’entretien reviennent avant le revenu. Pour Muslimani, l’agriculture est sa principale ressource, et non une activité complémentaire facilement suspendue.

Les mesures décrites dans le dossier comprennent le remplacement des arbres endommagés, la remise en état des vergers et des vignes, ainsi que leur entretien jusqu’à la reprise. Ce travail répond aux dommages durables. Le soutien aux intrants et au revenu saisonnier vise un autre besoin : permettre aux agriculteurs encore en mesure de cultiver de ne pas perdre une campagne supplémentaire.

Le ministère distingue recensement et vérification sur place

Nizar Hani assure, dans le même reportage, que le plan ministériel demeure en exécution. Il explique que les zones touchées ont fait l’objet d’examens en deux étapes. Avant de lancer les projets, les dommages enregistrés doivent être vérifiés sur le terrain. Cette procédure doit préciser leur ampleur et leur nature avant l’intervention.

Le ministre affirme également que les services agricoles du Sud continuent de fonctionner. Les centres situés dans les territoires occupés ont été transférés à Nabatieh et à Saïda, selon ses explications. Leur déplacement doit permettre de maintenir le service aux exploitants malgré la perte d’accès à certains sites.

Hani affirme que des aides sont distribuées périodiquement dans différentes régions. Face à cette présentation, des agriculteurs interrogés disent attendre encore leurs indemnités. Les deux constats ne sont pas automatiquement incompatibles : l’exécution peut concerner une partie des dossiers sans couvrir tous les besoins. Le reportage ne fournit pas de bilan nominatif permettant de rapprocher chaque demande, chaque décision et chaque versement.

Les pertes de production dépassent les dommages matériels

Une évaluation publiée par le ministère de l’Agriculture le 17 juin 2026 permet de situer ces difficultés. Réalisée avec le Conseil national de la recherche scientifique et des partenaires des Nations unies, elle estimait les pertes de production à 530,5 millions de dollars. Les dommages directs atteignaient 41,2 millions. Ces montants déjà publiés ne constituent pas un nouveau total arrêté au 14 novembre.

Le document distinguait aussi 56 320 hectares affectés par des pertes de production et 1 380 hectares nécessitant une réhabilitation directe, hors cultures de plein champ. Les surfaces ne décrivent donc pas le même phénomène. Un terrain peut perdre sa production faute d’accès ou de travail, sans que tous ses équipements aient été détruits. À l’inverse, un verger endommagé peut nécessiter une reconstruction durable.

Cette distinction rejoint les deux situations rapportées en novembre. Diab cherche une autre terre pour poursuivre ses cultures. Muslimani doit restaurer les moyens de produire sur sa propre exploitation. Une réponse limitée au seul dommage visible ne couvrirait pas les mêmes besoins qu’un soutien au revenu perdu ou aux dépenses de la prochaine saison.

Des annonces d’équipement, mais pas un bilan de livraisons

Le 9 novembre, Joseph Aoun avait annoncé des financements destinés notamment à 1 500 serres et à 50 pompes à eau. Ces équipements doivent soutenir l’agriculture sur les terres accessibles. Cette annonce, déjà détaillée par Libnanews, ne constitue pas un relevé des installations effectivement livrées. Elle ne permet pas non plus de considérer comme réglées toutes les demandes d’indemnisation antérieures.

Dans les témoignages du 14 novembre, l’attente porte sur la possibilité de travailler à nouveau, et pas uniquement sur l’existence d’un programme. Pour Ahmad Diab, elle passe aujourd’hui par une parcelle louée à Chaqra. Pour Oday Muslimani, elle dépend des moyens de replanter ses citronniers. Le calendrier des aides reste ainsi confronté à celui des travaux agricoles.

Illustration d’archives : Deir Mimas, le 7 août 2019. Cette photographie ne représente pas les dégâts de 2026. Photo Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 ; habillage Libnanews sous la même licence.

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