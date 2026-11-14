Signature électronique au Liban : ce qui change

Le Liban avance vers les actes officiels électroniques, mais l’annonce du 22 octobre 2026 n’ouvre pas automatiquement toutes les démarches à distance. La loi de 2018 reconnaissait déjà les signatures électroniques sous conditions. Ce décryptage explique leur fonctionnement, leur utilité et la différence entre un document signé, un formulaire numérique et une demande en ligne. Il examine les services visibles sur le portail des Finances, ainsi que les limites constatées, sans promettre la délivrance immédiate de documents administratifs.

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Le Liban a franchi une nouvelle étape vers la signature électronique, mais toutes les démarches ne sont pas devenues réalisables à distance. Le 22 octobre 2026, les ministères de la Justice et de la Technologie ont annoncé l’approbation d’un projet de décret sur les actes officiels électroniques. Huit ans après la loi de 2018, l’enjeu est sa mise en œuvre dans les administrations. Comprendre cette différence évite de confondre une réforme juridique avec l’ouverture effective d’un service.

Une reconnaissance qui remonte déjà à 2018

La formule « le Liban vient d’approuver les signatures électroniques après huit ans » demande une précision. La loi numéro 81 du 10 octobre 2018 reconnaissait déjà l’écrit et la signature électroniques. Son article 4 leur attribue les mêmes effets juridiques qu’à leurs équivalents sur papier, sous conditions. Il faut pouvoir identifier leur auteur et garantir l’intégrité du document lors de sa création et de sa conservation.

L’article 7 traite de la valeur probante du document électronique. L’article 9 exige un procédé sûr permettant d’identifier le signataire et de relier sa signature à l’acte concerné. En revanche, l’article 8 réserve un régime particulier aux actes officiels électroniques. Leur efficacité juridique dépend d’un décret adopté en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice.

L’annonce du 22 octobre porte précisément sur ce chantier administratif. Elle n’est donc ni une première reconnaissance générale de la signature électronique, ni une décision nouvelle prise ce 14 novembre. Le texte intégral du nouveau décret et sa référence de publication au Journal officiel n’ont pas pu être confirmés dans les documents consultés. L’approbation annoncée par les deux ministères, elle, est documentée.

Une signature électronique, ce n’est pas seulement un dessin

Signer signifie identifier l’auteur d’un engagement et exprimer son accord. Dans un environnement numérique, cette fonction ne repose pas nécessairement sur un trait manuscrit visible. Une signature électronique peut être constituée de données associées à un document. La signature numérique désigne plus précisément une technique cryptographique permettant d’en vérifier l’origine et l’intégrité.

Dans un système fondé sur un certificat, celui-ci relie une identité à des données de vérification. Le signataire utilise une clé privée protégée ; le destinataire dispose d’un moyen de contrôler la signature. Une modification ultérieure du document devient détectable. C’est cette liaison technique, et non la beauté d’un paraphe à l’écran, qui apporte la garantie recherchée.

Coller une photographie de sa signature dans un PDF ne fournit donc pas, à elle seule, les mêmes assurances. Elle peut être copiée. Elle ne prouve pas automatiquement qui a validé le fichier ni si son contenu a changé. La valeur juridique dépend du procédé utilisé, des preuves disponibles et des règles applicables.

À quoi sert le nouveau cadre administratif ?

Le communiqué ministériel décrit un déploiement progressif, adapté à la préparation de chaque administration. Il annonce le remplacement des décrets 14115/2024 et 14555/2025. Il prévoit un cadre permettant de commencer sans attendre l’achèvement de toute l’infrastructure nationale d’accréditation.

Les ministères citent les standards techniques du règlement européen eIDAS et le maintien au Liban des composantes essentielles des services de confiance. Ils présentent aussi des mécanismes de traçabilité, de vérification et d’archivage. L’objectif est de créer, signer, échanger et conserver des actes administratifs fiables, en réduisant les déplacements et les délais.

Concrètement, un document officiel pourrait circuler entre services sans devoir être imprimé puis tamponné à chaque étape, lorsque la procédure correspondante sera opérationnelle. Le destinataire devra pouvoir en contrôler l’origine. Le dossier conservera aussi une trace des opérations. Ce sont des usages rendus possibles par le cadre annoncé, pas une liste de prestations déjà ouvertes partout.

Quels documents peut-on réellement demander en ligne ?

Au 14 novembre, les pages officielles consultées ne donnent pas de catalogue national de nouveaux documents disponibles grâce à ce décret. Elles ne permettent pas d’affirmer qu’un extrait d’état civil, un acte notarié, une procuration ou un titre foncier peut désormais être obtenu et signé intégralement à distance dans tous les cas.

Il existe cependant déjà des services numériques, notamment aux Finances. Leur présence ne prouve pas qu’ils résultent de la réforme du 22 octobre. Le portail fiscal présente des formulaires, des déclarations et des demandes immobilières. Voici ce qui a pu être vérifié sur ses pages publiques :

Déclarations fiscales : le portail fournit un fichier pour les formulaires R5, R6 et R7, convertible en XML pour leur transmission électronique.

le portail fournit un fichier pour les formulaires R5, R6 et R7, convertible en XML pour leur transmission électronique. Quitus relatif à l’impôt sur les propriétés bâties : une procédure de demande en ligne comporte les renseignements du demandeur, du bien et de ses propriétaires, puis le dépôt des pièces.

une procédure de demande en ligne comporte les renseignements du demandeur, du bien et de ses propriétaires, puis le dépôt des pièces. Autres demandes immobilières : le menu présente notamment la déclaration de vacance, la demande de valeur locative et les contestations liées à cette valeur.

le menu présente notamment la déclaration de vacance, la demande de valeur locative et les contestations liées à cette valeur. Frais judiciaires : une page de paiement demande un numéro de reçu et le montant à régler.

Cette vérification porte sur les interfaces et leurs instructions, pas sur l’achèvement d’une démarche pour un usager. Elle ne garantit ni la disponibilité permanente du service ni la délivrance immédiate d’un document signé électroniquement. La consultation de l’impôt immobilier a d’ailleurs renvoyé, lors du contrôle, vers une page de session expirée.

Déposer une demande ne signifie pas recevoir l’acte

Le quitus fiscal illustre la distinction. Le formulaire demande notamment une copie du titre de propriété ou d’un document foncier admis, ainsi qu’une attestation municipale d’occupation ou de vacance, ou des reçus municipaux. Une procuration notariée peut être requise lorsque le demandeur agit pour le contribuable.

La page précise qu’après dépôt, les informations sont transmises par courriel et que le service compétent prend contact pour le suivi. Elle ne promet pas une délivrance automatique. Une administration peut ainsi numériser la réception du dossier tout en conservant un traitement humain et des vérifications documentaires.

Pour les particuliers et les entreprises, la bonne question reste donc précise : quel document, auprès de quelle administration, avec quel mode d’identification et quelle preuve finale ? Un formulaire téléchargeable, un paiement en ligne et un acte authentifié sont trois services différents. Avant d’engager une démarche, il faut vérifier les pièces, les conditions d’accès et le mode de remise indiqués par l’organisme concerné.

La prochaine étape concrète sera l’annonce, administration par administration, des actes effectivement délivrés sous ce nouveau régime. C’est ce calendrier opérationnel, avec ses procédures et ses moyens de vérification, qui permettra de mesurer ce que la réforme change réellement pour les usagers au Liban et à l’étranger.

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