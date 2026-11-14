Liban : l’armée annonce 74 interpellations

L’armée libanaise annonce 74 interpellations dans plusieurs régions, dans un communiqué daté du 14 novembre 2026. Le bilan réunit des affaires distinctes liées à des altercations, à la possession d’armes ou de stupéfiants, au refus d’obtempérer et aux conditions d’entrée ou de séjour. Soixante personnes sont visées dans ce dernier volet. Les autres dossiers sont détaillés séparément, sans qu’une condamnation soit annoncée. L’enquête se poursuit sous la supervision de la justice, selon la direction de l’Orientation de l’armée.

21

Lire l'article Stop

L’armée libanaise a annoncé, samedi 14 novembre 2026, l’interpellation de 74 personnes, dont 10 Libanais et 64 Syriens, au cours d’opérations de sécurité dans plusieurs régions du pays. Son communiqué regroupe des affaires distinctes : altercations, détention d’armes ou de stupéfiants, refus d’obtempérer et infractions liées à l’entrée ou au séjour sur le territoire.

La direction de l’Orientation indique que les unités ont procédé à des perquisitions et installé des barrages temporaires à Beyrouth, au Mont-Liban, dans la Békaa, au Nord et au Sud. Le document est daté du 14 novembre, mais ne précise pas l’heure ni la date de chacune de ces interpellations.

Des interpellations liées à deux altercations

Six Libanais sont mis en cause par l’armée pour leur implication présumée dans une altercation survenue à Choueifat, dans le district de Baabda, le 12 novembre. Deux pistolets militaires ont été saisis dans ce dossier, selon le communiqué.

À Qab Elias, dans le district de Zahlé, un autre Libanais a été interpellé pour son implication présumée dans une altercation accompagnée de tirs, également datée du 12 novembre. À Bir Hassan, un Libanais a été arrêté pour possession d’un pistolet militaire. Un autre a été interpellé au barrage de Sfeir pour ne pas avoir obtempéré aux ordres des militaires.

Stupéfiants et situations administratives : des motifs différents

Dans le secteur de Bechara el-Khoury, à Beyrouth, l’armée annonce l’arrestation d’un Libanais et de deux Syriens en possession de comprimés de captagon et de résine de cannabis. Au barrage de Sabtiyeh, dans le Metn, deux Syriens ont été interpellés pour possession de stupéfiants et circulation sans documents légaux. Aucune quantité de drogue n’est précisée.

Le groupe le plus important comprend 60 Syriens interpellés pour entrée irrégulière au Liban et circulation sans documents légaux, selon l’armée. Le communiqué situe ces interventions aux barrages de Chadra, dans l’Akkar, et de Zaghla, dans le district de Hasbaya, ainsi qu’à Zouk Mosbeh, Macharii el-Qaa, dans les hauteurs d’Ersal et à Bani Sakhr.

Ce groupe de 60 personnes ne doit donc pas être confondu avec l’ensemble des 64 ressortissants syriens mentionnés dans le bilan : quatre autres figurent dans les deux affaires de stupéfiants décrites séparément par l’armée.

Les saisies ont été remises aux autorités compétentes et une enquête a été ouverte sous la supervision de la justice, précise le communiqué. Les faits reprochés restent les motifs avancés par l’armée à ce stade : le texte n’annonce ni condamnation ni décision d’éloignement.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews