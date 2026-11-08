Beyrouth et Jounieh : les restrictions du 8 novembre

À Beyrouth, le parcours de la course LET’S RUN est fermé à la circulation dimanche 8 novembre de 6 h à 12 h. À Qasqas, la cérémonie britannique du souvenir entraîne des déviations autour du cimetière du Commonwealth, sans heure de fin annoncée. Des réparations coupent aussi la rue al-Sibai à Basta al-Fawqa. À Jounieh, les travaux de fibre optique sous le pont Fouad Chehab sont prévus sans fermeture de l’autoroute. Les horaires sont ceux de Beyrouth.

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La circulation à Beyrouth dimanche 8 novembre est modifiée dans plusieurs secteurs. Un chantier concerne également Jounieh. Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé la fermeture du parcours de la course LET’S RUN jusqu’à midi, des déviations à Qasqas et la coupure d’une rue à Basta al-Fawqa. Tous les horaires ci-dessous sont ceux de Beyrouth.

Circulation à Beyrouth dimanche : le parcours fermé jusqu’à midi

La course LET’S RUN, longue de 10 kilomètres, doit réunir environ 750 participants, avec un départ et une arrivée place des Martyrs. La fermeture annoncée concerne les rues empruntées par les coureurs, de 6 h à 12 h, et non l’ensemble du centre-ville.

Le parcours part devant la statue des Martyrs et emprunte la rue Weygand jusqu’au carrefour de Saifi. Il se poursuit par la rue Georges Haddad, puis les rues Pasteur et Armenia jusqu’au carrefour de Dakhoulieh, avant de rejoindre l’avenue Pierre Gemayel. Le demi-tour est prévu avant le rond-point de l’Adlieh, près du bâtiment de la TVA, avec un retour par le même itinéraire vers la place des Martyrs.

À Qasqas, des déviations autour du cimetière

Une cérémonie du souvenir organisée par l’ambassade britannique au cimetière du Commonwealth, à Qasqas, entraîne un autre dispositif. Le stationnement est interdit autour du lieu depuis samedi 7 novembre à 22 h, selon le communiqué des FSI.

L’interdiction de circulation annoncée commence dimanche à 4 h 30 et doit durer jusqu’à la fin de la cérémonie. Les véhicules sont déviés vers les rues secondaires voisines. Le communiqué ne donne pas d’heure précise de levée de ces restrictions.

Jounieh : des travaux sans fermeture de l’autoroute

À Jounieh, Farhat Group poursuit des travaux de pose de câbles de fibre optique pour Ogero sur la chaussée est de l’autoroute, sous le pont Fouad Chehab. Le démarrage a été annoncé pour 6 h ce dimanche, pour une durée prévisionnelle d’environ quatre heures.

Les FSI précisent que ces travaux sont prévus sans interruption de la circulation autoroutière. Cet horaire prévisionnel ne constitue pas une confirmation de la fin du chantier.

Basta al-Fawqa : rue al-Sibai coupée

Les FSI signalent également un affaissement de la chaussée sur environ huit mètres, rue al-Sibai, devant les commerces al-Zaatari, à Basta al-Fawqa. Les réparations sont annoncées pour environ trois jours, sans date précise de réouverture dans ce communiqué.

La rue est coupée. Les véhicules arrivant de Burj Abi Haidar vers al-Sibai sont déviés vers l’artère principale d’Abi Haidar. Ceux venant de la rue Omar al-Fakhouri sont dirigés vers la rue Mohieddine Ibn Arabi. Les automobilistes sont invités à suivre les indications des agents présents sur place.

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