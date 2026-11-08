Ma’ak : la Sûreté générale passe au numérique

La Sûreté générale présente Ma’ak pour rapprocher ses services des usagers grâce au téléphone et à Internet. Passeports biométriques, visas et attestations figurent dans le périmètre annoncé. Les fonctions doivent toutefois ouvrir progressivement après des tests. L’accès au compte, le dépôt d’un dossier et sa validation administrative restent des étapes distinctes. Les conditions de chaque service, ses frais et ses délais doivent être vérifiés, tandis que la protection des données et l’assistance aux usagers demeurent des enjeux essentiels.

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La Sûreté générale libanaise présente Ma’ak, une plateforme destinée à déplacer une partie des démarches administratives vers le téléphone et Internet. Passeports, visas, attestations : le périmètre annoncé touche des formalités qui imposent souvent des déplacements. Mais les services doivent être ouverts progressivement, après leurs tests. Leur présentation ne signifie donc pas que chaque démarche est déjà réalisable entièrement à distance.

L’administration décrit un dispositif sur iPhone et Android, accompagné d’un portail en ligne. L’objectif est de permettre à l’usager de préparer son dossier, de transmettre les pièces requises et de suivre son traitement. Le bénéfice attendu concerne autant l’accès à l’information que le dépôt d’une demande.

Ma’ak : vérifier le service avant de commencer

Le renouvellement du passeport biométrique figure parmi les démarches annoncées. La plateforme prévoit aussi des services concernant les visas et des attestations administratives. Pour chaque opération, le point décisif sera la disponibilité effective du service et la liste des étapes qu’il autorise.

Une demande peut être préparée en ligne sans que tout son traitement soit dématérialisé. Certaines vérifications ou formalités peuvent encore nécessiter une présence physique. Il faut donc distinguer la création du compte, la transmission du dossier et la décision administrative finale.

Cette distinction évite une attente trompeuse. Recevoir un accusé de dépôt ou accéder à un espace personnel ne vaut pas délivrance du document demandé. L’usager doit pouvoir savoir si son dossier est complet, s’il attend une vérification ou si une action supplémentaire lui revient.

Les délais et les frais doivent être consultés pour la démarche choisie. Aucun montant unique ne peut être déduit de l’existence de Ma’ak. De même, le lancement de la plateforme ne permet pas d’annoncer une réduction générale des délais avant d’en mesurer les résultats.

Un accès lié au passeport biométrique

L’identification annoncée repose sur le passeport biométrique et sur un téléphone adapté. Le document peut servir à établir l’identité de son détenteur, y compris lorsqu’il est expiré, selon les informations présentées. Un code à usage unique participe à la vérification de l’accès au compte.

Ces conditions placent l’identité au cœur du dispositif. Le compte doit correspondre au titulaire réel du document. L’authentification permet d’accéder à un service ; elle ne remplace pas les conditions juridiques propres à la délivrance d’un passeport, d’un visa ou d’une attestation.

Cette organisation pose aussi une question pratique pour les personnes sans équipement compatible ou sans document biométrique. Quels canaux leur permettront de poursuivre leurs démarches ? L’enjeu doit être examiné sans présumer que les guichets disparaissent. Aucun élément vérifié ne permet d’annoncer leur suppression générale.

Pour les usagers éloignés d’un centre administratif, chaque déplacement évité peut représenter un gain de temps. Mais ce gain dépendra de la simplicité du parcours et de la possibilité de corriger une erreur. Une procédure en ligne doit rester compréhensible lorsqu’une pièce manque ou qu’une vérification échoue.

Les données au Liban, une garantie à préciser

L’hébergement des données au Liban fait partie des caractéristiques annoncées. Cette localisation indique où se trouvent les infrastructures ; elle ne suffit pas, à elle seule, à évaluer la protection des informations personnelles.

La sécurité dépend également des accès autorisés, de la conservation des documents et des moyens de réaction à un incident. Pour un usager, les questions sont concrètes : qui peut consulter son dossier, comment faire rectifier une information et à quel service signaler un problème ?

Il faut éviter de transmettre des documents d’identité à un intermédiaire qui prétend faciliter l’inscription. Le parcours doit partir des canaux officiels de la Sûreté générale et des indications qu’ils donnent. Aucun test avec des données personnelles n’a été réalisé pour cet article.

Le déploiement doit être évalué service par service

La transformation annoncée se mesurera à des résultats observables : démarches effectivement ouvertes, dossiers traités, déplacements évités et difficultés résolues. Ces indicateurs permettront de distinguer la promesse administrative de l’expérience des usagers.

La progression peut aussi varier selon les documents. Renouveler un titre déjà biométrique, déposer une première demande et obtenir une attestation ne nécessitent pas les mêmes contrôles. Il serait donc trompeur de présenter Ma’ak comme un guichet universel immédiatement opérationnel.

La prochaine étape est l’ouverture successive des services et la publication de leurs conditions précises. Pour les usagers, c’est cette disponibilité effective, plus que le seul lancement de l’application, qui déterminera ce qu’ils pourront accomplir sans se déplacer.

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