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Rue Hamra : l'âge d'or du Beyrouth cosmopolite



De simples champs de figuiers de Barbarie à l'avenue la plus vibrante du Moyen-Orient : dans les années 60-70, Hamra devient le cœur intellectuel et commercial de Beyrouth. Cafés Modca et Horse Shoe, théâtres al-Madina, l'Université américaine, Fairouz sur scène, banques et boutiques de luxe — un carrefour cosmopolite où se mêlaient arabe, français, anglais et arménien. La guerre civile de 1975 brise cet élan, mais la mémoire de cet âge d'or reste gravée dans le cœur des Beyrouthins.

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