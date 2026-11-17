Après une ouverture avec Labes de Selim Ben Safia au théâtre Al Madina, les Rencontres chorégraphiques de Beyrouth déploient spectacles et ateliers dans plusieurs lieux. Mehdi Dahkan animera Link au Tournesol le 24 novembre. Beit Beirut accueillera deux travaux en cours le 28 novembre, avant KMs of Resistance à Union Marks le 29. Le festival organisé par Beirut Physical Lab associe ainsi création, transmission et découverte de recherches en développement, avec des rendez-vous distincts et des réservations propres à chaque séance.

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Les Rencontres chorégraphiques de Beyrouth ont ouvert lundi 16 novembre 2026 au théâtre Al Madina avec Labes, de Selim Ben Safia. Le festival organisé par Beirut Physical Lab associe spectacles, ateliers et créations en cours. Plusieurs rendez-vous sont déjà annoncés jusqu’au 29 novembre dans différents lieux de la capitale et à Bourj Hammoud.

Les Rencontres chorégraphiques de Beyrouth avec Labes

La pièce de Selim Ben Safia associe quatre danseurs à une musicienne dans sa conception initiale. Nadia Kaabi-Linke en signe l’installation scénographique. Son travail prend appui sur les traces du quartier des Maghrébins à Jérusalem, détruit en 1967.

La tournée de Labes inscrit bien Beyrouth à la date du 16 novembre. Cette étape se situe entre une représentation à Saint-Barthélemy-d’Anjou, le 13 novembre, et la Biennale Jaou Tunis, le 20 novembre. La pièce met en relation danse, musique et arts visuels autour de forces contraires : l’immobilisation et la capacité à poursuivre le mouvement.

Le dispositif scénographique fait apparaître des parois transparentes que les interprètes habitent et déplacent par leur présence. La pièce puise dans plusieurs pratiques : danse contemporaine, breakdance, cirque et danses traditionnelles. La dabké palestinienne et les rythmes tunisiens font partie de ses références.

Un atelier de Mehdi Dahkan le 24 novembre

La transmission occupe une place dans le festival. Le chorégraphe marocain Mehdi Dahkan animera l’atelier Link, mardi 24 novembre à 13 heures, au théâtre Tournesol, dans l’espace Koon. La séance dure deux heures et s’adresse à des danseurs ou interprètes ayant déjà une expérience du mouvement.

Le travail proposé repose sur la réaction plutôt que sur la reproduction d’un vocabulaire de gestes. Les participants exploreront le poids, l’élan, les changements de direction et l’écoute. Ils répondront aussi aux propositions d’un partenaire, puis d’un groupe.

Cette méthode rejoint la recherche développée dans KMs of Resistance. Le son et la respiration y modifient les déplacements des interprètes. L’atelier doit donner des outils de composition immédiate, utilisables en improvisation ou dans une création.

Né à Tanger en 1998, Mehdi Dahkan est venu à la danse par le breakdance, le parkour et les pratiques urbaines. Il a fondé Jil Z en 2019. Sa présence à Beyrouth associe ainsi le partage d’une méthode de travail à la présentation d’une œuvre qui en est issue.

Deux travaux en cours à Beit Beirut

Samedi 28 novembre à 17 heures, Beit Beirut accueillera une séance consacrée à Pamela Hayek et Lisa Almunaizel. Le programme réunit deux œuvres en développement : The Architecture of Memory et Tell You My Day. Il ne s’agit donc pas d’annoncer deux créations achevées.

La première explore la mémoire corporelle et le rôle de la répétition. La seconde place une personne face à un objet ou à un être immobile dans un environnement domestique. Elle interroge notamment la présence, l’absence et la relation entre sujet et objet.

La billetterie propose une réservation gratuite pour ce double programme, ainsi qu’un billet de soutien. Cette formule permet d’assister à une étape de travail et de découvrir des recherches avant leur forme définitive.

Le souffle au centre de KMs of Resistance

Dimanche 29 novembre à 21 heures, Union Marks, à Bourj Hammoud, programme KMs of Resistance de Mehdi Dahkan. La création chorégraphique et sonore s’inspire de l’aïta, une tradition orale marocaine. Elle mobilise la respiration, les voix et les corps pour construire des séquences rythmiques collectives.

Le projet existe en duo et en quatuor. Il place le souffle au cœur de l’expression scénique, plutôt que le slogan. La compagnie Jil Z en assure la production.

Ces rendez-vous illustrent les différents formats réunis par Beirut Physical Lab : représentations, apprentissage et présentation de recherches. Les réservations sont proposées séparément sur la billetterie du festival, avec un lieu et un horaire propres à chaque séance.

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