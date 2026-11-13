Bkerké soutient les négociations et l’aide au Sud

Le Conseil des patriarches et évêques catholiques soutient les négociations du gouvernement pour terminer la guerre. Son communiqué du 13 novembre réclame le retrait israélien et réserve les armes aux forces légitimes. Il lance aussi une initiative de solidarité des diocèses et congrégations pour les villages frontaliers. Une commission dirigée par Élias Nassar coordonnera les aides. Le texte défend le retour sûr des déplacés et demande des garanties face aux conséquences de la fin de la mission de la FINUL.

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Le Conseil des patriarches et évêques catholiques du Liban a affirmé vendredi 13 novembre son soutien aux négociations menées par le gouvernement pour mettre fin à la guerre. Dans son communiqué final à Bkerké, il réclame le retrait israélien, le monopole des armes pour les forces légitimes et une décision de guerre et de paix réservée aux autorités constitutionnelles. Il annonce aussi une initiative de solidarité des diocèses et des congrégations pour les villages frontaliers du Sud.

Le texte clôt la cinquante-neuvième session ordinaire du Conseil, réunie du 9 au 13 novembre sous la présidence du patriarche maronite Béchara Raï. Le secrétaire général, le père Jean Younes, en a donné lecture. Les patriarches syriaque catholique Ignace Youssef III Younan, grec-melkite catholique Youssef Absi et arménien catholique Raphaël Bedros XXI participaient aux travaux, avec les évêques et les responsables des congrégations.

Bkerké soutient les négociations du gouvernement

Le Conseil inscrit son appui diplomatique dans une série d’exigences relatives à la souveraineté. Il demande que l’État exerce son autorité sur l’ensemble du territoire. Les décisions de guerre et de paix doivent relever exclusivement de ses institutions constitutionnelles. Les armes doivent être détenues par l’armée libanaise et les forces de sécurité légitimes.

Dans ce cadre, les responsables catholiques soutiennent les démarches diplomatiques et les négociations du gouvernement visant à terminer la guerre et à consolider la cessation des hostilités. Ils réclament le retrait des forces israéliennes de toutes les terres libanaises occupées. Ils demandent également l’application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et des autres résolutions internationales concernées.

Le Conseil appelle parallèlement à tenir le Liban à l’écart des conflits régionaux, à préserver son indépendance et son intégrité territoriale. Il invite les responsables politiques à privilégier l’intérêt national et le dialogue plutôt que la confrontation. Ces orientations prolongent l’appel lancé par Béchara Raï le 8 novembre en faveur d’une paix durable et d’une autorité nationale unique.

Le communiqué lie aussi le redressement du pays au respect de la Constitution, à l’indépendance de la justice et à la lutte contre la corruption. La protection des fonds publics et des libertés figure parmi les conditions avancées pour restaurer la confiance entre les citoyens et l’État.

Une initiative d’aide pour les villages frontaliers

Le volet humanitaire apporte une réponse à l’appel des maires de cinq villages du Sud. Le Conseil lance une initiative de solidarité ecclésiale à laquelle contribueront les diocèses et les congrégations catholiques. Elle doit répondre aux besoins humanitaires urgents dans les localités frontalières.

Une commission épiscopale présidée par Mgr Élias Nassar assurera le suivi des habitants, la coordination des aides et la mobilisation des soutiens. Elle réunit les évêques des diocèses concernés et des représentants des congrégations féminines et masculines présentes dans le Sud. Ses interlocuteurs seront l’État libanais, le Saint-Siège, les organismes internationaux et les organisations humanitaires.

La nomination de Mgr Nassar à sa tête avait été annoncée dès le jeudi 12 novembre. Le communiqué final reprend cette décision et précise l’articulation entre la commission et l’initiative de solidarité. Le Conseil appelle les catholiques du Liban et de la diaspora à y contribuer. Il ne fixe ni enveloppe financière ni calendrier de distribution dans ce texte.

Les maires de Rmeich, Debel, Aïn Ebel, Alma el-Chaab et Qaouzah avaient présenté dix demandes aux responsables catholiques. Leur appel, diffusé le 9 novembre, portait notamment sur les routes sûres, les soins, les écoles, les revenus et le retour des déplacés. Ils demandaient aussi une commission capable de coordonner les aides et de suivre les projets auprès des autorités et des donateurs.

À l’ouverture de la session, le nonce apostolique Paolo Borgia avait invité le Conseil à prendre une initiative concrète avant la fin des travaux. Les évêques saluent désormais ses démarches humanitaires et diplomatiques, ainsi que l’aide médicale, éducative et humanitaire apportée par le Saint-Siège.

Rester sur place et permettre le retour des déplacés

Le Conseil affirme sa solidarité avec tous les habitants touchés par la guerre, sans distinction confessionnelle. Il cite les populations de Bint Jbeil, Tyr, Zahrani, Nabatiyé, Marjayoun et Hasbaya, ainsi que celles des autres régions du Sud et de la Békaa.

Il salue particulièrement les habitants de Debel, Rmeich et Aïn Ebel restés dans leurs villages. À ses yeux, préserver la présence chrétienne historique dans le Sud relève d’une responsabilité nationale commune, liée à la diversité du Liban et à la coexistence entre ses communautés.

Le texte défend le droit de demeurer en sécurité sur ses terres et celui de tous les déplacés à un retour volontaire, sûr et digne. Il mentionne notamment les familles de Qaouzah, Alma el-Chaab et Yaroun. Il demande à l’État et à la communauté internationale de protéger les civils et de garantir leur liberté de circulation.

La continuité des soins et de l’enseignement occupe une place explicite dans ces demandes. Le Conseil réclame aussi la reconstruction des biens détruits et une indemnisation équitable des personnes sinistrées. La commission Nassar devra suivre ces besoins avec les institutions et les organisations mobilisées auprès des villages.

La crainte d’un vide après la FINUL

Les patriarches et évêques expriment leur inquiétude face aux conséquences possibles de la fin de la mission de la FINUL. Ils évoquent des risques sécuritaires, humanitaires et économiques. Ils demandent des mesures pour éviter un vide sécuritaire et garantir la poursuite de l’acheminement de l’aide humanitaire.

Cette préoccupation figurait déjà dans l’appel des cinq maires. Ceux-ci redoutaient des effets sur la circulation, les secours, mais aussi sur les emplois, les commerces et les services liés à la présence internationale. Le communiqué final porte cette demande auprès des autorités, sans annoncer de dispositif de remplacement.

Au-delà du Sud, le Conseil demande au ministère des Finances de verser les contributions dues aux institutions gratuites d’enseignement, de santé et d’action sociale. Il appelle les organismes ecclésiaux et humanitaires à mieux coordonner leurs ressources et à en assurer une gestion transparente. L’objectif affiché est de maintenir leurs services à l’ensemble des citoyens et de faire parvenir l’aide aux familles qui en ont besoin.

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