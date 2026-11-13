L’essentiel en 5 minutes | 13 novembre 2026, 8 h Beyrouth | intégral FB–YouTube
L’essentiel du 13 novembre 2026, édition de 8 h (Beyrouth). Sud-Liban, revendication iranienne à Bahreïn non confirmée indépendamment, discussions avec le FMI, coopération militaire turque, retrait alimentaire et Ukraine. Journal intégral : 4 min 48, sans coupure. Photographies d’archives identifiées et créditées à l’écran. Voix Vivienne fr-FR.
L’essentiel en 5 minutes | 13 novembre 2026, 8 h Beyrouth | intégral FB–YouTube
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