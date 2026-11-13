Douanes libanaises : comment poser sa candidature

Les douanes libanaises recrutent des gardes stagiaires pour leur service terrestre. Les candidats civils et militaires, hommes et femmes, pourront déposer leurs dossiers du 30 novembre au 29 décembre 2026. Âge, diplômes, pièces et lieux de dépôt : voici les conditions annoncées et le calendrier à respecter selon les initiales.

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Les douanes libanaises ouvrent un recrutement de gardes stagiaires pour leur service de lutte contre la contrebande terrestre. L’annonce diffusée le 13 novembre 2026 s’adresse aux civils et aux militaires en service actif, hommes et femmes. Les dossiers seront reçus du 30 novembre au 29 décembre 2026, selon un calendrier alphabétique et dans cinq centres. Le lieu de dépôt dépend du registre d’état civil du candidat, non de son lieu de résidence.

L’administration précise les conditions d’âge, de diplôme, de taille et de conduite. Elle détaille aussi les pièces à présenter. Le dépôt ne constitue pas une admission : il s’agit d’une candidature au recrutement de gardes douaniers stagiaires. L’annonce ne chiffre pas le nombre de postes ouverts.

Douanes libanaises : qui peut se porter candidat ?

Le candidat doit posséder la nationalité libanaise depuis au moins dix ans. Pour les civils, le texte fixe une tranche de naissance précise : du 12 avril 2002 au 11 avril 2009 inclus. Il rattache cette condition au début du concours écrit et à la date du 11 avril 2027. Cette référence ne remplace pas les informations pratiques sur le lieu et l’horaire des épreuves, absentes de l’annonce.

Une dérogation concerne les militaires en service actif dans l’armée, les Forces de sécurité intérieure, la Sûreté générale ou la Sécurité de l’État. Leur durée de service peut majorer la limite d’âge. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser trente ans à la date du concours.

Le diplôme minimum est le brevet, ou une qualification scolaire ou professionnelle officiellement équivalente. Les documents qui établissent le niveau d’études doivent porter la certification des autorités compétentes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Deux seuils de taille figurent dans le texte. Le minimum est de 165 centimètres pour les titulaires du baccalauréat libanais, première partie au moins, ou d’un équivalent officiel. Il est de 167 centimètres pour les autres candidats. L’annonce exige également une aptitude physique permettant de servir dans la police douanière.

Des conditions judiciaires et de conduite

Le candidat doit jouir de ses droits civils. Le texte exclut les personnes condamnées pour crime, pour au moins deux délits ordinaires, ou pour un seul des délits expressément énumérés.

Cette liste comprend notamment le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, le détournement de fonds, le viol, l’extorsion, le faux et le chèque sans provision. Elle vise aussi les infractions concernant les armes de guerre, la contrebande et les stupéfiants. S’y ajoutent les infractions aux bonnes mœurs du titre VII du Code pénal et les délits militaires cités dans l’annonce. Ces exclusions s’appliquent aussi aux personnes réhabilitées ou ayant bénéficié d’une amnistie, précise l’administration.

Les exigences de conduite incluent l’absence de dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants et la non-pratique des jeux de hasard. Le candidat ne doit pas appartenir à un parti ni collaborer avec celui-ci. Le texte exige également qu’il n’ait pas exercé une profession considérée comme déshonorante. Les anciens militaires ayant servi plus de six mois doivent fournir un certificat de bonne conduite militaire.

Un calendrier selon l’initiale du nom

Les dossiers doivent être remis par les candidats eux-mêmes. L’accueil aura lieu de 8 heures à 17 heures, heure du Liban, aux dates suivantes. Le tableau de l’administration classe les candidats selon la première lettre de leur nom en arabe :

30 novembre et 1er décembre : أ.

أ. 2 décembre : ب et ت.

ب et ت. 3 et 4 décembre : ث, ج et ح.

ث, ج et ح. 7 décembre : خ, د et ذ.

خ, د et ذ. 8 décembre : ر et ز.

ر et ز. 9 et 10 décembre : س, ش et ص.

س, ش et ص. 11 décembre : ض, ط et ظ.

ض, ط et ظ. 14 et 15 décembre : ع.

ع. 16 décembre : غ, ف et ق.

غ, ف et ق. 17 et 18 décembre : ك, ل et م.

ك, ل et م. 21 et 22 décembre : ن, ه, و et ي.

ن, ه, و et ي. 23, 28 et 29 décembre : candidats n’ayant pas déposé leur dossier aux dates prévues.

Toutes ces dates concernent l’année 2026. Il ne s’agit donc pas d’une ouverture continue des guichets pendant un mois : chaque candidat dispose des journées correspondant à son initiale, puis des trois journées de rattrapage indiquées.

Cinq centres, selon le lieu d’inscription à l’état civil

Le choix du centre dépend du lieu où figure le registre d’état civil. L’annonce répartit les dépôts comme suit :

Beyrouth : centre de la police douanière de Beyrouth, au port de Beyrouth.

centre de la police douanière de Beyrouth, au port de Beyrouth. Mont-Liban : centre du détachement douanier maritime de Jounieh, au port de Jounieh.

centre du détachement douanier maritime de Jounieh, au port de Jounieh. Liban-Nord et Akkar : centre de la police douanière de Tripoli, à El-Mina.

centre de la police douanière de Tripoli, à El-Mina. Liban-Sud et Nabatiyé : centre de la police douanière de Saïda, au port de Saïda.

centre de la police douanière de Saïda, au port de Saïda. Békaa et Baalbek-Hermel : centre du détachement douanier de Rayak, à Rayak.

Les pièces à préparer avant le déplacement

Le dossier comprend un extrait individuel d’état civil datant de moins de trois mois, muni d’une photographie récente. Pour les militaires en activité, l’annonce prévoit une copie de la carte militaire, estampillée et signée selon les règles indiquées, ou le formulaire numéro deux.

Six photographies récentes et certifiées, au format 3,5 × 5 centimètres, sont demandées. Il faut aussi une attestation de résidence et un certificat de bonne conduite délivrés par le moukhtar du lieu de résidence. Ces documents ne doivent pas dater de plus d’un mois. Le certificat doit mentionner explicitement la bonne conduite, l’absence de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, ainsi que la non-pratique des jeux de hasard.

Le casier judiciaire doit également dater de moins d’un mois. Les candidats doivent joindre une copie certifiée du brevet ou de son équivalent officiel. La liste documentaire mentionne le BP2, la réussite de la première année du secondaire, du BT1, du BT2 ou le baccalauréat technique. L’administration demande aussi le diplôme officiel le plus élevé obtenu.

Les copies des diplômes ou attestations doivent être certifiées par le ministère de l’Éducation. Un original peut être accepté si sa présence est expressément signalée sur l’enveloppe du dossier. Le candidat pourra ensuite le remplacer par une copie certifiée.

Pour les militaires en service actif, une autorisation écrite de leur commandement ou de leur direction est nécessaire. Les militaires et anciens militaires doivent fournir le relevé des étapes de leur service et leurs appréciations disciplinaires. Un certificat de bonne conduite de l’autorité militaire est requis lorsque le service dépasse six mois. Enfin, l’administration annonce qu’elle demandera ultérieurement une attestation judiciaire concernant les candidats reçus, afin de vérifier l’existence éventuelle de poursuites.

Les candidats de 2025 doivent déposer une nouvelle demande

La précédente procédure de recrutement de gardes avait été interrompue par le communiqué numéro 2581/ش.إ/2025 du 30 octobre 2025, rappelle l’administration. Les personnes qui avaient déposé un dossier peuvent récupérer leurs anciens documents.

Elles doivent se présenter au siège de la division du garage principal, rue des Banques à Beyrouth, dans l’immeuble de la Banque arabe, au quatrième étage. Cette récupération permet de réutiliser les pièces encore recevables, mais ne vaut pas transfert automatique de candidature. Toute nouvelle demande reste soumise aux conditions actuelles, en particulier à celle de l’âge.

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