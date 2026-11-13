Envois de fonds : quels chiffres comparer ?

Les sociétés de paiement enregistrent 2,5 milliards de dollars d’entrées transfrontalières en 2025, tandis que la balance des paiements recense 4,8 milliards d’envois de travailleurs sur neuf mois. Ces chiffres de la Banque du Liban ne se contredisent pas : ils ne couvrent ni les mêmes opérations ni la même période. Les additionner gonflerait artificiellement les ressources reçues. Les transferts extérieurs au Liban apparaissent dans plusieurs statistiques. Certaines suivent l’activité d’un réseau de paiement. D’autres classent les transactions selon leur nature économique. La revue macroéconomique de la BDL consacrée à décembre 2025, diffusée en avril 2026, permet de distinguer ces lectures. Ses données décrivent 2025, pas les transferts effectués pendant l’automne 2026.

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Les sociétés de paiement enregistrent 2,5 milliards de dollars d’entrées transfrontalières en 2025, tandis que la balance des paiements recense 4,8 milliards d’envois de travailleurs sur neuf mois. Ces chiffres de la Banque du Liban ne se contredisent pas : ils ne couvrent ni les mêmes opérations ni la même période. Les additionner gonflerait artificiellement les ressources reçues.

Les transferts extérieurs au Liban apparaissent dans plusieurs statistiques. Certaines suivent l’activité d’un réseau de paiement. D’autres classent les transactions selon leur nature économique. La revue macroéconomique de la BDL consacrée à décembre 2025, diffusée en avril 2026, permet de distinguer ces lectures. Ses données décrivent 2025, pas les transferts effectués pendant l’automne 2026.

Transferts extérieurs au Liban : un canal n’est pas un total national

La première série porte sur les opérations de transfert électronique d’espèces, désignées par le sigle CET. Elle couvre les prestataires de services de paiement électronique suivis par la BDL. Les entrées transfrontalières passent d’environ 2,8 milliards de dollars en 2024 à 2,5 milliards en 2025. La banque centrale chiffre leur recul à 11,6 %, à partir des données non arrondies.

Ce montant n’est pas entièrement constitué d’envois de travailleurs. Ceux-ci représentent 63,1 % des entrées dans ce circuit en 2025, contre 70 % en 2024. Le reste appartient à d’autres catégories d’opérations. Assimiler chaque dollar transféré par un prestataire à une aide familiale de la diaspora confondrait donc le moyen de paiement et le motif du paiement.

Les sorties CET augmentent parallèlement de 475 à 501 millions de dollars. La composante « envois de travailleurs » représente 68,9 % de ces sorties en 2025. Tous motifs confondus, le solde transfrontalier du circuit atteint environ 2 milliards. Le solde des seuls envois de travailleurs dans ce même circuit s’établit à 1,2 milliard, contre 1,6 milliard en 2024.

Opérations CET suivies par la BDL 2024 2025 Entrées transfrontalières, tous motifs Environ 2,8 milliards de dollars Environ 2,5 milliards Sorties transfrontalières, tous motifs 475 millions de dollars 501 millions Solde des seuls envois de travailleurs Environ 1,6 milliard de dollars Environ 1,2 milliard Opérations intérieures, reçues et livrées Environ 2,7 milliards de dollars Environ 2,2 milliards

La dernière ligne ne mesure pas des devises venues de l’étranger. Elle décrit des opérations intérieures. Un paiement entre deux résidents peut mobiliser un prestataire sans constituer un apport extérieur à l’économie. Il ne doit pas être ajouté aux entrées transfrontalières pour calculer les ressources envoyées depuis l’étranger.

La balance des paiements mesure une autre catégorie

Dans la partie consacrée aux comptes extérieurs, la BDL recense les envois de travailleurs sur les neuf premiers mois de 2025. Les entrées atteignent environ 4,8 milliards de dollars, contre 5 milliards un an auparavant. Les sorties s’élèvent à 1,4 milliard. Le solde ressort à 3,4 milliards, contre 3,7 milliards sur la même période de 2024.

Ce poste n’est pas limité au périmètre CET présenté dans le chapitre sur les prestataires. Il relève d’un compte économique national. On ne peut donc pas interpréter l’écart entre 4,8 et 2,5 milliards comme de l’argent disparu, dissimulé ou exclusivement transporté en espèces. Les périodes diffèrent également : neuf mois dans le premier cas, douze dans le second.

Calculer une « part de marché » des prestataires en divisant ces deux montants serait tout aussi trompeur. Le numérateur inclurait des opérations de nature différente et une période plus longue. Une comparaison valable demanderait les mêmes dates, les mêmes catégories et une documentation précise des canaux déjà intégrés dans le total national.

La définition change aussi les comparaisons internationales

La Banque mondiale définit les transferts personnels entre ménages résidents et non résidents indépendamment du lien familial ou de la source du revenu envoyé. Son indicateur d’envois personnels ajoute une composante de rémunération de salariés. Il est donc plus large que certaines anciennes séries intitulées « envois de travailleurs ».

La résidence économique compte ici davantage que la nationalité. Le mot « diaspora », utile dans le langage courant, ne remplace pas la définition statistique. Comparer un indicateur international à une ligne de la BDL exige de vérifier les composantes, au lieu de supposer que deux intitulés proches désignent exactement les mêmes flux.

Les entrées brutes et le solde net répondent également à des questions différentes. Les premières mesurent les montants reçus dans le périmètre choisi. Le second retranche les montants envoyés. Les 3,4 milliards nets de la balance des paiements ne constituent pas une recette supplémentaire à ajouter aux 4,8 milliards d’entrées.

Une baisse observée ne donne pas encore sa cause

Les deux ensembles montrent un recul sur leurs périodes respectives. Cela ne suffit pas à mesurer une diminution uniforme de l’aide reçue par chaque famille. Les statistiques présentées ne donnent ni le nombre de ménages bénéficiaires ni la répartition des montants, ni les changements de canal pour un même expéditeur.

Un ménage peut recevoir moins, un autre davantage. Un transfert peut changer d’intermédiaire sans que son bénéficiaire change. Ces possibilités illustrent les informations manquantes ; elles ne sont pas des explications démontrées du recul de 2025. Il faudrait des données de fréquence, de montant moyen et de provenance pour les départager.

Le prochain relevé utile devra donc préciser simultanément la période, les opérations couvertes et le caractère brut ou net du montant. La BDL indique que ses chiffres de balance des paiements font l’objet de révisions. Cette réserve doit rester attachée aux données de 2025, même lorsqu’elles servent à comprendre le rôle durable des transferts dans l’économie libanaise.

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