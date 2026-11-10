Blinken doute de pouvoir faire capituler l’Iran

Antony Blinken doute qu’une pression accrue conduise l’Iran à capituler. L’ancien secrétaire d’État américain défend une négociation, tout en maintenant une pression économique. Dans un entretien du 9 novembre, il souligne les dimensions du pays et ses capacités restantes. La veille, à Washington, il avait déjà évoqué des concessions possibles, contrairement à Mike Pompeo. Ces prises de position accompagnent la médiation qatarie, sans constituer une décision de l’administration américaine ni l’annonce d’un accord avec Téhéran.

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Antony Blinken estime que Washington peut pousser Téhéran à négocier, mais doute de pouvoir obtenir sa capitulation. Dans un entretien télévisé du lundi 9 novembre, l’ancien secrétaire d’État américain a plaidé pour une issue diplomatique. Il met en avant la taille de l’Iran, sa façade maritime et ses capacités militaires restantes. Cette appréciation intervient alors que le Qatar poursuit sa médiation entre Washington et Téhéran.

Blinken face à l’Iran : négocier plutôt que capituler

Le compte rendu de cet entretien, publié par un média financier américain, rapporte son appel à combiner pression économique et négociation. Blinken juge qu’une nouvelle escalade exposerait les États-Unis à des risques supplémentaires. Il ne présente ni concession iranienne déjà obtenue, ni accord en préparation dont il connaîtrait les termes.

Il critique aussi le retrait américain de l’accord nucléaire de 2015, décidé par Donald Trump en 2018. Selon lui, les frappes ont endommagé les installations iraniennes sans supprimer durablement le risque nucléaire. Ses propos sur d’éventuels stocks enfouis et des centrifugeuses survivantes constituent une analyse, et non un inventaire vérifié sur place.

Une position déjà défendue à Washington la veille

Le dimanche 8 novembre, lors d’une rencontre publique à Washington avec Mike Pompeo, Blinken avait défendu une ligne similaire. Les deux anciens chefs de la diplomatie américaine s’exprimaient devant l’assemblée générale des Fédérations juives d’Amérique du Nord.

Blinken avait alors évoqué la possibilité de concessions, notamment sur les sanctions, pour permettre une négociation. Il proposait de maintenir une pression économique durable dans cet objectif. Il invoquait l’accord nucléaire de 2015 et la fin de la guerre Iran-Irak pour distinguer un règlement négocié d’une capitulation.

Pompeo avait, au contraire, rejeté les concessions et défendu la poursuite de la pression sur le régime iranien. Ce désaccord porte sur les moyens de sortir du conflit. Ni l’un ni l’autre ne conduit aujourd’hui les négociations au nom de Washington.

La géographie éclaire l’argument, pas l’issue du conflit

Les dimensions de l’Iran donnent une base concrète à l’argument de Blinken sur les difficultés d’une guerre prolongée. Les données des Nations unies indiquent une superficie d’environ 1,63 million de kilomètres carrés et une population estimée à 92,4 millions d’habitants en 2025. Le chiffre souvent arrondi à 90 millions correspond donc à un ordre de grandeur.

Ces données ne mesurent toutefois ni l’état actuel de l’arsenal iranien, ni la capacité du pouvoir à résister à de nouvelles opérations. La résilience politique et militaire évoquée par l’ancien secrétaire d’État reste une appréciation stratégique. Elle ne signifie pas que l’Iran serait à l’abri des pertes ou des pressions.

La médiation qatarie se poursuit à Paris

Le débat intervient après la rencontre du 9 novembre entre Donald Trump et le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani. Le président américain a ensuite annoncé qu’il n’engagerait pas, pour l’heure, de nouvelle offensive, en invoquant des progrès vers une issue au conflit. Il a maintenu la possibilité d’agir si la situation changeait.

Le 10 novembre, le chef du gouvernement qatari doit présenter les résultats de ses échanges à des responsables européens et saoudiens à Paris. La séquence diplomatique se déroule en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Ces consultations ne valent pas encore annonce d’un accord entre les États-Unis et l’Iran.

Photo d’archives : détroit d’Ormuz vu par Terra/MODIS, le 2 décembre 2020. MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, domaine public. Habillage éditorial ; la vue ne montre pas les événements de novembre 2026.

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