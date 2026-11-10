FMI : Jaber espère un accord de principe cette semaine

Les négociations avec le FMI ont débuté mardi 10 novembre à Beyrouth. Yassine Jaber espère un accord de principe cette semaine. Le ministre des Finances présente la loi sur la brèche financière comme une condition du règlement de la crise bancaire. Il souhaite son adoption au plus tard en mars 2027, tout en rappelant que le Parlement maîtrise son calendrier. La contribution de l’État dépendra de ses capacités et de la soutenabilité de sa dette. Aucun échéancier individuel de remboursement n’a été annoncé.

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Yassine Jaber espère parvenir à un accord de principe cette semaine dans les négociations avec le FMI, ouvertes mardi 10 novembre 2026 à Beyrouth. Après la première séance, le ministre des Finances a placé la loi sur la brèche financière au centre du processus. Il souhaite son adoption au plus tard en mars 2027, tout en rappelant que le calendrier appartient au Parlement. Aucun accord n’a été annoncé à l’issue de cette réunion.

La délégation du Fonds monétaire international est arrivée lundi soir dans la capitale. Les discussions doivent se poursuivre jusqu’au vendredi 13 novembre. La séance inaugurale s’est tenue au ministère des Finances. Les deux équipes ont ensuite rejoint l’hôtel Phoenicia pour poursuivre l’examen des questions liées au projet de loi.

Les négociations avec le FMI entrent dans le détail des pertes

Yassine Jaber dirige la délégation libanaise. Le ministre de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat, et le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaid, participent aux travaux. Des représentants de la présidence et de la présidence du Conseil les accompagnent. Le directeur général des Finances, Georges Maarawi, ainsi que les experts du ministère, sont également présents.

Après la réunion, le ministre a décrit une série de séances continues. L’accord de principe qu’il souhaite obtenir doit, selon lui, permettre d’engager concrètement le règlement de la crise bancaire. Il s’agit d’un objectif pour cette semaine, sans résultat acquis annoncé. Ses déclarations ne comportent ni montant de financement approuvé ni calendrier de décaissement du Fonds.

Jaber insiste sur la nécessité de rétablir des banques capables de financer les entreprises et d’accorder des crédits. Il juge impossible de prolonger la dépendance du pays aux paiements en espèces. Le ministre présente donc la négociation comme un moyen de restaurer le fonctionnement du secteur, au-delà de la seule discussion sur les dépôts.

La loi sur la brèche financière reste le passage obligé

Le ministre affirme que le gouvernement et la Banque du Liban coordonnent étroitement leurs positions. Cette concertation concerne les discussions avec le Fonds et le projet de loi transmis au Parlement. Selon lui, l’absence d’adoption de ce texte empêche aujourd’hui le passage à un programme avec le FMI.

La « brèche financière » désigne les pertes que le dispositif de redressement doit reconnaître et répartir. Leur traitement conditionne la restructuration des banques et les modalités de récupération des dépôts. Le vote du texte doit donc fixer un cadre avant l’exécution d’un programme de remboursement. Les propos de mardi n’annoncent pas une loi déjà adoptée.

Le FMI avait lui-même rappelé plusieurs conditions le 1er octobre. Elles comprennent un cadre de résolution bancaire effectif et une loi sur les pertes conforme aux normes internationales. Le Fonds exige aussi un budget 2027 et une trajectoire budgétaire compatibles avec une dette soutenable. Les progrès dans la gestion des finances publiques et la gouvernance font également partie de ses conditions.

Jaber lie la contribution de l’État à ses capacités

Interrogé sur la répartition des pertes, Yassine Jaber a présenté l’ordre qu’il défend dans les discussions. Selon son exposé, l’État et la Banque du Liban doivent contribuer d’abord, puis le secteur bancaire. Les déposants doivent supporter les pertes en dernier ressort. Cette présentation est celle du ministre au sortir de la première séance.

Il ajoute que la contribution de l’État doit rester à la mesure de ses capacités. Deux contraintes figurent dans sa réponse : la soutenabilité de la dette publique et le dossier des détenteurs d’euro-obligations, les Eurobonds. L’État doit également traiter ces engagements. Jaber ne donne pas de montant définitif pour sa participation au règlement de la crise bancaire.

Le ministre minimise les divergences de principe et décrit surtout des calculs destinés à mesurer ce que chaque partie peut supporter. Il souligne aussi la responsabilité de la Banque du Liban dans la conduite du dossier. Il appelle à soutenir l’institution pour lui permettre de remplir cette mission.

Le FMI avait précisé sa position lors de sa visite de septembre : les actionnaires et les créanciers subordonnés doivent absorber des pertes avant les déposants. Il demandait également des remboursements compatibles avec la viabilité des banques et la soutenabilité de la dette. Ces critères ne déterminent pas à eux seuls la contribution chiffrée de chaque acteur.

Pour les déposants, aucun échéancier individuel annoncé

Jaber décrit trois étapes pour les clients des banques : adopter la loi, réformer le secteur, puis appliquer le programme de restitution convenu. Il rappelle que la Banque du Liban effectue déjà des versements dans la limite de ses moyens. Il évoque une hausse récente des sommes remboursées, sans détailler de nouveaux plafonds dans cette intervention.

Le ministre reconnaît l’aspiration de chaque déposant à récupérer l’intégralité de son argent. Il ne transforme cependant pas cette attente en garantie de remboursement intégral. Il souligne qu’après sept années de crise, les autorités cherchent encore une solution permettant de rétablir un secteur bancaire fonctionnel.

Le calendrier législatif constitue désormais un point de passage concret. La commission parlementaire des Finances et du Budget poursuit l’examen du budget, explique Jaber. Elle doit ensuite concentrer ses travaux sur le projet relatif à la brèche financière. Le ministre souhaite que son adoption intervienne le plus rapidement possible, sans dépasser mars 2027. Cette échéance reste un souhait gouvernemental, soumis aux décisions des députés. Les négociateurs doivent, d’ici vendredi, poursuivre l’examen du texte et des capacités financières des parties.

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