Bassil propose une force des cinq puissances au Liban

Gebran Bassil propose une force internationale associant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Il a présenté cette idée à Joseph Aoun le 10 novembre, en liant garanties internationales, retrait israélien et monopole des armes par l’État. Aucun accord des capitales concernées n’est annoncé. Cette initiative intervient après la piste d’une mission civile évoquée par Marco Rubio. Le calendrier de la FINUL demeure fixé par l’ONU, avec une cessation des opérations fin décembre suivie d’un retrait ordonné.

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Gebran Bassil a proposé, mardi 10 novembre à Baabda, de constituer une force internationale avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Le chef du Courant patriotique libre a présenté cette idée au président Joseph Aoun. Il l’associe au retrait israélien, au monopole des armes par l’État libanais et à des garanties internationales. Cette initiative reste une proposition, dans un débat sur l’après-FINUL qui n’a pas encore débouché sur un dispositif agréé.

Bassil propose une force fondée sur les cinq puissances

À l’issue de son entretien avec Joseph Aoun, qu’il a rencontré à la tête d’une délégation, Bassil a indiqué avoir remis son projet au président. Il souhaite des consultations avec les pays concernés pour sortir le Liban de l’attente.

La composition qu’il avance renvoie aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité : la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Bassil y voit un moyen d’équilibrer le traitement du Liban et d’Israël. Il estime qu’un tel arrangement retirerait à Israël l’argument de la protection de son territoire.

Cette appréciation est celle du dirigeant du CPL. Sa déclaration ne fait état d’aucun engagement des cinq capitales. Elle ne précise ni les effectifs, ni la chaîne de commandement, ni le financement. Elle ne définit pas davantage les règles d’intervention de la force envisagée.

Retrait israélien et armes de l’État

Bassil lie la souveraineté libanaise à deux exigences : le retrait d’Israël et l’engagement de l’État en faveur de l’exclusivité des armes. Il distingue ces objectifs de l’adoption d’une stratégie de sécurité nationale, qu’il présente comme un processus interne.

Il appelle également à tenir le Liban à l’écart des guerres et des affrontements entre axes régionaux. Les garanties internationales recherchées pourraient, selon sa proposition, s’accompagner d’accords de défense avec des États capables de protéger le pays.

Sur les relations avec Israël, Bassil défend une trêve installant un calme durable. Il évoque ensuite une paix globale et juste lorsque ses conditions seront réunies. Il refuse toutefois que l’occupation israélienne serve à imposer une normalisation. Ces positions ne valent ni négociation annoncée d’un traité, ni accord du gouvernement sur son projet.

Un débat distinct de la piste civile évoquée par Rubio

La veille, à Paris, le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait évoqué une autre possibilité : une mission civile de vérification. Il avait indiqué avoir abordé cette piste avec Emmanuel Macron, en marge de la réunion ministérielle du G7.

Washington recherche, dans ce schéma, des observateurs jugés crédibles pour contrôler les engagements sécuritaires. Rubio a souligné la nécessité d’un accord libanais et israélien. Il n’a annoncé ni format définitif, ni calendrier de déploiement.

Les deux interventions portent ainsi sur la présence internationale, mais proposent des critères différents. Bassil met en avant la participation des cinq puissances permanentes. Rubio décrit une fonction de vérification qui pourrait être civile. Aucun élément public ne permet, à ce stade, de les présenter comme les deux parties d’un plan commun.

Le mandat de la FINUL s’achève le 31 décembre

La résolution 2790, adoptée le 28 août 2025, a prolongé pour une dernière période le mandat de la FINUL jusqu’au 31 décembre 2026. Les opérations doivent cesser à cette date, puis les personnels se retirer de manière ordonnée et sûre dans un délai d’un an. Le terme du mandat ne signifie donc pas un départ simultané de tous les Casques bleus.

Le texte demande aussi le retrait des forces israéliennes des positions occupées au nord de la Ligne bleue. Il appelle les autorités libanaises à y déployer leurs forces et à étendre leur contrôle territorial. Il prévoit l’examen d’options pour poursuivre l’application de la résolution 1701 après le retrait de la FINUL, sans adopter la force proposée aujourd’hui par Bassil.

La présentation de Baabda laisse maintenant ouvertes deux étapes : la réponse des autorités libanaises et les consultations internationales souhaitées par le CPL. Bassil a ensuite été reçu par le président du Parlement, Nabih Berri, à Aïn el-Tiné. L’annonce de cette rencontre ne détaille pas encore les résultats de leurs échanges.

Photo d’archives : contingent français de la FINUL à At Tiri, le 14 juillet 2009. © Libnanews. Habillage éditorial ; cette image ne montre pas la force proposée en 2026.

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