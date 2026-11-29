Au XIVe siècle avant notre ère, Rib-Adda écrit au pharaon pour défendre Byblos. Deux tablettes d’Amarna éclairent ses demandes de secours, à la veille d’une table ronde à l’USEK sur son règne.

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Au XIVe siècle avant notre ère, Rib-Adda écrit au pharaon pour défendre Byblos. Deux tablettes d’Amarna éclairent ses demandes de secours, à la veille d’une table ronde à l’USEK sur son règne.

Sur une tablette d’argile haute de douze centimètres et demi, le roi de Byblos expose au pharaon ce qui arrivera, selon lui, si l’Égypte n’envoie pas de renforts : Gubla, le nom de Byblos dans la lettre, sera prise. Il conteste aussi une rumeur de peste que ses adversaires auraient fait remonter à la cour. Inscrite en cunéiforme et rédigée en akkadien, la lettre a été retrouvée à Amarna, en Égypte. Elle porte aujourd’hui le numéro AO 7093 au Louvre et la référence EA 362 dans les éditions de la correspondance.

Cette tablette fait partie du dossier sur lequel s’appuie l’historien Marc Abou Abdallah pour reconstituer le règne de Rib-Adda, qu’il situe vers 1370–1340 avant notre ère. Son livre, publié chez Brill en 2026, retient 68 lettres adressées à la cour égyptienne. Le chiffre désigne les textes attribués à ce souverain dans le corpus étudié, pas l’ensemble du courrier qui a circulé entre les deux villes.

Faire de la défense de Byblos une affaire égyptienne

Dans la lettre EA 079, Rib-Adda met en cause Abdi-Ashirta, l’un de ses adversaires dans le royaume d’Amurru. Il affirme que les forces qui le menacent cherchent aussi à s’emparer de Batruna et demande des hommes pour défendre les deux villes qui lui restent. Il réclame de quoi les nourrir en attendant de nouveaux renforts. Pour décrire sa situation à Byblos, il se compare à un oiseau en cage.

Rib-Adda parle de Byblos comme d’une ville du roi d’Égypte lorsqu’il demande sa protection. Ce choix de mots place la défense de la cité dans les intérêts du pharaon : si Byblos tombe, soutient son correspondant, c’est aussi l’autorité égyptienne que ses rivaux entameront. La lettre ne dit pas ce que la cour a décidé en réponse. Elle montre ce que Rib-Adda cherchait à lui faire croire et à lui faire faire.

Ce que la tablette permet de lire

La notice du Louvre transcrit la formule de soumission qui ouvre EA 362 : Rib-Adda se prosterne « sept et sept fois » devant le souverain. EA 079 commence par une formule comparable. Les deux lettres passent ensuite à des requêtes concrètes, qu’il s’agisse de soldats, de vivres ou d’une demande de ne pas accorder foi aux messages de leurs adversaires. L’usage de l’akkadien et de l’écriture cunéiforme ne transforme pas ces textes en chroniques neutres : ce sont des lettres écrites pour obtenir une décision.

Le Louvre indique que la tablette AO 7093 est visible à Paris, salle 301, au niveau 0 de l’aile Sully. À Kaslik, l’Institut d’histoire de l’Université Saint-Esprit consacre une table ronde au livre le lundi 30 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, bâtiment H, salle HS315. Les discussions porteront notamment sur les rapports entre Byblos, l’Égypte et Amurru, mais aussi sur ce que la correspondance révèle du travail des scribes et de la vie de la cité.

Couverture : tablette AO 7093, lettre EA 362, photographiée le 15 mars 2009. Jastrow / Wikimedia Commons, CC BY 2.5. Recadrage et titrage Libnanews.

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