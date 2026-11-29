Réunis à Beyrouth, plus de 200 professionnels ont discuté des usages de l’intelligence artificielle dans les bibliothèques. L’un des travaux présentés concerne une tâche très concrète : retrouver un auteur ou un ouvrage malgré les variantes d’écriture.

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Réunis à Beyrouth, plus de 200 professionnels ont discuté des usages de l’intelligence artificielle dans les bibliothèques. L’un des travaux présentés concerne une tâche très concrète : retrouver un auteur ou un ouvrage malgré les variantes d’écriture.

Un même auteur peut apparaître sous des graphies différentes dans un catalogue, notamment lorsqu’un nom arabe est transcrit en caractères latins. Une recherche peut alors ne renvoyer qu’une partie des ouvrages disponibles. Lors de sa septième conférence, du 24 au 26 novembre au siège de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale à Beyrouth, l’Association des bibliothèques libanaises a consacré une session à ces difficultés de recherche et de description des livres.

Relier les notices plutôt que recommencer chaque recherche

Le programme de la rencontre présente une expérience des bibliothèques de l’Université américaine de Beyrouth, exposée par Basma Chebani. Elle porte sur l’usage de l’intelligence artificielle pour enrichir le catalogue à l’aide de données liées. L’idée est de faire apparaître les relations entre des notices : un même auteur, une œuvre et ses différentes éditions, ou des noms qui renvoient à la même personne. Un outil peut proposer un rapprochement ; il reste à vérifier qu’il n’a pas confondu deux auteurs homonymes.

Une autre présentation portait sur la préparation des bibliothèques libanaises à un outil de catalogage fondé sur le même principe. L’archivage en arabe faisait l’objet d’une intervention distincte. Retrouver un document dans une base de données et numériser un document qui n’existe que sur papier sont deux opérations différentes : le catalogue permet de repérer un exemplaire, même si le texte intégral ne peut pas être consulté en ligne.

Des règles avant de confier une tâche à l’IA

Dans son compte rendu du 29 novembre, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques fait état de plus de 200 participants. Son comité régional a animé une table ronde sur l’élaboration d’un cadre éthique pour les bibliothèques et les établissements d’enseignement. Le compte rendu fait état de discussions, pas de règles adoptées ni d’un déploiement dans le réseau public.

Pour les lecteurs, l’intérêt d’un meilleur catalogue se juge à des résultats simples : retrouver un titre sous plusieurs transcriptions, distinguer deux éditions ou savoir où consulter un exemplaire. À Sin el-Fil, le ministère de la Culture et l’UNESCO ont livré des livres et du matériel en octobre dans le cadre d’un projet distinct de réhabilitation des bibliothèques publiques. À Beyrouth, la conférence s’est intéressée à la recherche dans les collections. Aucune date n’a été annoncée pour l’extension des outils présentés aux bibliothèques municipales.

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