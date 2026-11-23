Fiat El Djazaïr a ouvert les inscriptions pour la Grande Panda assemblée à Tafraoui le 23 novembre. Les prix démarrent à 2 949 000 dinars pour la Pop et à 3 299 000 dinars en finition La Prima. La démarche ne vaut pas commande. Aucun délai de livraison n’est annoncé.

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Fiat El Djazaïr a ouvert, lundi 23 novembre, les inscriptions pour sa Grande Panda assemblée à Tafraoui, dans la wilaya d’Oran. La version d’entrée de gamme Pop est affichée à partir de 2 949 000 dinars algériens. La démarche en ligne n’engage pas l’acheteur et ne fixe pas de date de livraison.

Deux prix pour la Grande Panda en Algérie

Le catalogue local annonce 3 299 000 dinars pour la finition La Prima, soit 350 000 dinars de plus que la Pop au tarif de départ. Les deux versions disposent du même moteur essence de 72 chevaux et d’une boîte manuelle à cinq rapports. La différence porte notamment sur les équipements. Fiat annonce pour la La Prima des projecteurs à LED, une caméra de recul et un écran tactile de 10,25 pouces. La Pop conserve un combiné numérique et un support pour smartphone.

Le constructeur ouvre les inscriptions uniquement sur son site algérien. Son catalogue invite le candidat à s’inscrire, puis précise que Fiat le recontactera. Il ne donne ni taille du premier lot ni calendrier de remise des clés. Le prix annoncé permet donc de comparer les deux finitions, mais ne renseigne pas sur la disponibilité immédiate. Fiat indique que le modèle est éligible au crédit à la consommation, sans annoncer dans son communiqué de taux ni d’échéancier.

À Tafraoui, le lancement commercial suit la montée en cadence

Fiat met en avant un assemblage de composants livrés démontés, un procédé connu sous le sigle CKD. Le constructeur annonce pour ce modèle un taux d’intégration locale supérieur à 20 %. Son communiqué ne ventile pas ce taux par pièce ou par fournisseur. L’assemblage en Algérie ne signifie donc pas que l’ensemble des composants y est fabriqué.

Cette ouverture des inscriptions concrétise une étape que Stellantis avait annoncée en avril, lors du lancement de l’extension du site. Le groupe indiquait alors avoir produit 53 000 véhicules à Tafraoui en 2025, tous modèles confondus. Il visait 90 000 unités pour 2026 et jusqu’à 135 000 par an en 2028. Ces objectifs concernent l’ensemble de l’usine. Ils ne donnent ni le nombre de Grande Panda déjà assemblées ni celui des voitures que Fiat compte livrer lors de ce lancement.

Illustration : Fiat Grande Panda hybride photographiée en Allemagne le 14 septembre 2025. Cette archive ne montre ni la version essence commercialisée en Algérie ni le lancement de Tafraoui. M 93 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE ; photo entière redimensionnée, habillage Libnanews sous la même licence.

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