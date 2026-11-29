Les producteurs de l’OPEP+ ont approuvé l’évaluation de leurs capacités le 29 novembre. Des pays veulent encore en discuter d’ici à fin mars ; les futurs niveaux de production doivent être décidés le 6 juin 2027, ou plus tôt si le marché le permet.

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L’OPEP+ a approuvé dimanche 29 novembre l’évaluation des capacités maximales de production durable de ses membres. Elle en fera la référence pour déterminer les bases nationales de production en 2027. Les ministres n’ont toutefois annoncé ni nouveau quota par pays ni hausse collective de l’offre. Ils renvoient la décision sur les niveaux de production de la période suivante à leur réunion du 6 juin 2027, avec la possibilité de trancher plus tôt si les conditions de marché le permettent.

La capacité mesure un potentiel, le quota fixe une cible

La capacité maximale durable estime ce qu’un pays peut produire dans la durée. La base de référence est le chiffre retenu dans la négociation collective. L’objectif qui en découle dépend ensuite des ajustements décidés par les producteurs. Enfin, la production effective se mesure dans les données de chaque mois. Un pays peut disposer d’une capacité supérieure à son objectif et volontairement extraire moins, ou rester en dessous parce qu’un site est indisponible.

La distinction compte pour le partage de l’effort. Lorsqu’une réduction en pourcentage est appliquée à une base, une base plus élevée donne, à pourcentage égal, un objectif de production plus élevé. L’évaluation a donc un effet possible sur le poids des producteurs dans la prochaine répartition, même sans livrer un baril de plus aujourd’hui. Le communiqué ne publie ni le tableau des résultats nationaux ni les noms des pays qui ont demandé de poursuivre les échanges avec les consultants indépendants. Les discussions supplémentaires doivent se terminer au plus tard à la fin de mars 2027.

Pour décembre, le dernier barème des sept date du 1er novembre

Lors d’une réunion séparée dimanche, l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l’Algérie et Oman n’ont publié aucun nouvel objectif chiffré. Le 1er novembre, ces sept producteurs avaient décidé de reconduire en décembre leurs objectifs de production de septembre. Leur communication du 29 novembre porte sur les risques qui pèsent sur les livraisons et sur la poursuite du suivi par le comité ministériel. Elle ne transforme pas la décision de décembre en engagement chiffré pour janvier.

Ces sept pays ont signalé que la remise en service d’infrastructures énergétiques endommagées prend du temps et que le transport et l’assurance renchérissent les livraisons. Ils affirment que ces deux postes ont dépassé un tiers de la valeur de la marchandise dans les conditions de marché qu’ils décrivent, sans détailler les routes, les cargaisons ni le mode de calcul. Ce chiffre ne constitue donc pas un tarif applicable à tous les pétroliers. Il illustre une contrainte distincte de la capacité d’extraction : le brut disponible au puits doit encore être acheminé jusqu’à l’acheteur.

Deux étapes à suivre au printemps

Le Comité ministériel conjoint de suivi garde son rythme bimestriel et peut demander une réunion supplémentaire si le marché évolue. D’ici à fin mars, les consultations techniques peuvent encore préciser les références contestées. Le 6 juin, ou avant si les ministres se réunissent plus tôt, la décision attendue portera sur les niveaux de production réclamés aux pays. C’est ce second texte, et non l’adoption de l’évaluation du 29 novembre, qui permettra de comparer de nouveaux objectifs pays par pays lorsqu’ils seront publiés.

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